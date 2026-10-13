Carlos Rodríguez se despidió de la Ucema: “Ya no mantengo ninguna relación”

El economista Carlos Rodríguez anunció el fin de su ciclo en la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (Ucema), de la cual fue rector entre 1994 y 2018 y se mantenía como profesor emérito.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el secretario de Política Económica durante el gobierno de Carlos Menem comunicó su desvinculación formal de la institución: “Ya no mantengo ninguna relación académica ni directiva”.

Comunico formalmente que ya no mantengo ninguna relación académica ni directiva con la Universidad del CEMA (UCEMA).



Tras mi desvinculación como Profesor Emérito y mi renuncia al Consejo Superior, mi único vínculo con la institución es mi condición de socio de la Asociación… — Carlos Rodriguez (@carod2015) October 13, 2026

“Tras mi desvinculación como profesor emérito y mi renuncia al Consejo Superior, mi único vínculo con la institución es mi condición de socio de la Asociación Civil Universidad del CEMA, de la que fui socio fundador y rector fundador”, agregó Rodríguez.

Ante la consulta de LA NACION, el también exdirector del Centro de Economía Aplicada de la Ucema contestó: “Lo más esencial lo expresé en mi tuit. No deseo discutir en público las razones de mi desvinculación”.

“No quiero confrontar y sí agradecer a todos los muchos miles de exalumnos y cientos de profesores y administrativos que por 48 años me acompañaron y dieron su apoyo. Y también a los profesores que se unieron a esta gesta”, sumó.

En cuanto a la actual dirección académica, Rodríguez consideró: “Creo que el nuevo grupo que la dirige tiene la necesaria capacidad académica y administrativa para continuar esta ya exitosa gestión. La Ucema, internamente, posee un excelente Consejo Académico. Tengo plena confianza en las enormes capacidades de la nueva rectora, la doctora Carola Pessino (PhD University of Chicago), quien, antes de ir a Chicago, fue mi alumna en CEMA y colaboró como mi asistenta de investigación”.

Despedida del economista Carlos Rodríguez con "algunos amigos que vinieron", tal como describió en redes Red X

“Quiero expresar mi profundo agradecimiento a los miles de alumnos que, durante los 48 años en que formé parte del claustro docente y administrativo, primero en el CEMA y luego en la Ucema, pasaron por nuestras aulas y me honraron con su confianza”, cerró Rodríguez su comunicado.

Además, el economista contestó a la pregunta de un usuario de la red social X por los motivos de su desvinculación: “No creo que yo haya robado. Les dejé tres edificios y 6 millones de dólares”. Acto seguido, se corrigió: “No quise insinuar eso. Solo que estas acciones se fundan mucho en comportamiento deshonesto, cosa que no es el caso”.

José María Dagnino Pastore, Roque Fernández y Carlos Rodríguez Red X

Voceros de la Universidad del CEMA dijeron a LA NACION: “A partir de su alejamiento como rector y durante ocho años, Carlos Rodríguez se desempeñó como profesor emérito de la universidad. Su desvinculación se debió a haberse completado el período establecido para dicha distinción”.

Según supo este medio, el Consejo Superior de la Asociación Civil Universidad del CEMA votó remover a Rodríguez de su condición de profesor emérito en agosto. Al momento de la publicación de esta nota, la página oficial de la Ucema con el perfil del ahora exdocente se encuentra restringida.

El viernes pasado, Rodríguez ofreció un asado en el quincho de su casa de Belgrano R, donde invitó a “algunos amigos” y les contó de su situación.