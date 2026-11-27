La historia de Pan Danés llega a su final en los tribunales comerciales. Después de cerrar sus 25 locales y desvincular a unos 150 trabajadores, la cadena de panaderías artesanales fue declarada en quiebra.

La última posibilidad de evitar la liquidación de la compañía estaba en manos de un empresario ligado a otra emblemática marca de la gastronomía porteña: Hugo Alejandro Solís, integrante de la familia fundadora de Ugi’s, que se había presentado para quedarse y recuperar con el negocio, pero finalmente desistió de la operación.

La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 15, a cargo del juez subrogante Pablo Frick. El magistrado dispuso la quiebra de Pan Danés, luego de que fracasara el procedimiento de salvataje judicial -conocido como cramdown-, que permite que terceros interesados o cooperativas de trabajadores intenten adquirir una empresa cuando no logra superar su concurso preventivo.

Las persianas cerradas de uno de los locales

Solís, conocido en el ámbito gastronómico como “Buby”, había sido el único tercero inscripto en el registro para participar del proceso. Sin embargo, después de analizar la situación de la compañía, presentó un desistimiento formal.

En diálogo con LA NACION, explicó: “Realicé la inscripción en el procedimiento de salvataje para obtener información sobre la situación de la empresa y evaluar una eventual participación. Luego de analizar la documentación aportada por la sindicatura, decidí no avanzar ni formular una propuesta”.

Sin otras propuestas de adquisición ni una cooperativa de trabajadores constituida para continuar con la actividad, el tribunal avanzó con la declaración de quiebra. El fallo estableció que los acreedores tendrán tiempo hasta el 6 de junio de 2027 para solicitar la verificación de sus créditos.

De la masa madre a una red de locales

La decisión marca el cierre de una historia que había comenzado con una propuesta de panadería artesanal y una apuesta por el consumo de productos de mayor elaboración. Fundada en 2016 por la emprendedora danesa Lise Lundme Funch, Pan Danés llegó a construir una red de 25 sucursales en el Área Metropolitana de Buenos Aires, pero no consiguió sostener su estructura operativa.

Pan Danés nació con una propuesta centrada en panes de masa madre, productos de inspiración nórdica y elaboraciones sin conservantes, y encontró su lugar en el segmento de las panaderías gourmet.

Hacia fines de 2021, la compañía ya contaba con ocho locales y proyectaba ampliar su presencia en el mercado porteño. Para sostener ese crecimiento, avanzó con el alquiler de un predio industrial de 1778 metros cuadrados, en el barrio porteño de Barracas, desde donde centralizó parte de su producción y logística. La ambición era construir una red de hasta 50 puntos de venta en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Pero el crecimiento de la estructura fija terminó convirtiéndose en una carga difícil de sostener. La contracción del consumo, el aumento de los costos operativos y la caída de las ventas deterioraron las cuentas de la compañía. Según la información incorporada al expediente, la facturación había retrocedido más de un 50% respecto de sus registros históricos.

Hugo Alejandro Solís, integrante de la familia fundadora de Ugi’s, se había presentado para quedarse con el negocio, pero desistió Daniel Basualdo

Las primeras señales de la crisis financiera aparecieron en octubre de 2025, cuando se registró un cheque rechazado por falta de fondos por $3,8 millones a favor de Lácteos Don Victorino. Un mes después, la empresa ingresó en concurso preventivo de acreedores, con un pasivo informado superior a los $1200 millones.

Transcurrido casi un año del proceso concursal, desde la compañía cerraron sus 25 locales y solicitaron su propia quiebra . En la firma señalaron que intentaron implementar medidas para revertir la situación (la reducción de costos, la renegociación de alquileres, el cambio de proveedores y la reorganización operativa), aunque no alcanzaron para superar la crisis.

“La conjunción de los factores señalados provocó un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos de la sociedad, privándola de toda posibilidad de sostener una propuesta de acuerdo preventivo que pudiera ser efectivamente cumplida y, a la vez, de continuar atendiendo las obligaciones que demanda su giro ordinario. Por todo ello, entiendo que no existe a la fecha otra alternativa que peticionar la propia quiebra”, expusieron desde la empresa ante el pedido.

El intento de rescate que no prosperó

El nombre de Solís apareció en el expediente cuando se abrió el registro para el procedimiento de salvataje previsto en la Ley de Concursos y Quiebras: la herramienta busca evitar la liquidación de una compañía y permite que terceros interesados presenten propuestas para adquirir sus participaciones societarias y alcanzar un acuerdo con los acreedores.

Hugo Alejandro Solís forma parte de la familia fundadora de Ugi’s, una de las cadenas de pizzerías más reconocidas del mercado argentino. La marca fue fundada en 1980 por Hugo Solís (su padre), quien había regresado al país después de vivir durante dos décadas en Estados Unidos. Su modelo de negocios se apoyó en una fórmula que buscaba reducir costos y ganar escala.

La propuesta encontró un lugar en el mercado gastronómico porteño y se convirtió en una marca popular. Tal es así que tuvo una aparición destacada en la película Pizza, birra, faso, estrenada en 1997.

Tras la muerte del fundador y de su esposa, Alicia Erni, la conducción del negocio quedó repartida entre distintos integrantes de la familia. La red, que había llegado a contar con cerca de 100 sucursales, se redujo con el paso del tiempo y quedó fragmentada entre distintas ramas familiares, con locales que funcionan bajo diferentes esquemas de administración y marcas.