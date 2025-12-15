Casi 80.000 usuarios perderán subsidios a partir de enero

LA PLATA.– El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, anunció que a partir de enero se eliminarán subsidios y tarifas sociales en barrios cerrados. La quita del beneficio alcanza a 79.500 usuarios: 69.900 corresponden al Gran Buenos Aires y otros 12.600, al interior de la provincia.

Por cuerda separada, la gobernación anunció, además, que los usuarios de sectores medios dejarán de recibir un subsidio —en línea con los cambios dispuestos a nivel nacional— y que los de menores ingresos deberán inscribirse en un registro para continuar percibiendo el beneficio.

El anuncio fue realizado esta mañana por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Informó que la modificación en la entrega de subsidios dentro de la política energética de la provincia de Buenos Aires, en particular en la asignación de la tarifa social, responde a cambios instrumentados por la Secretaría de Energía de la Nación. Precisó, además, que la nueva normativa entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026.

“No queremos que nuestros usuarios de golpe se enteren de que se han quedado sin subsidios por esta modificación regulatoria a nivel nacional”, dijo Bianco al explicar que los sectores medios quedarán sin asistencia.

Hasta ahora se estuvo subsidiando, a través de la tarifa social, a unos 79.500 usuarios que viven en barrios cerrados. De ese total, 66.900 usuarios corresponden al Gran Buenos Aires, en áreas de EDENOR y EDESUR, y unos 12.600 al resto de la provincia, en zonas reguladas por el OCEBA. “Van a dejar de recibir subsidios, es decir, la tarifa social”, afirmó el ministro.

Inscripción obligatoria

Por otro lado, y en función del nuevo esquema de subsidios energéticos dispuesto por la Nación, que modifica y reduce el nivel actual de asistencia, también habrá cambios para los sectores de ingresos medios, que dejarán de recibir subsidios. En tanto, los hogares de menores ingresos deberán registrarse para poder seguir accediendo al beneficio.

Actualmente, la Secretaría de Energía de la Nación aplica una segmentación que categoriza a los usuarios de la siguiente manera:

Los usuarios N1 son los de altos ingresos, es decir, familias con ingresos superiores a tres canastas básicas. Estos no recibían subsidios.

Los usuarios N2 son los de bajos ingresos, con ingresos menores a una canasta básica total. Hasta ahora recibían un subsidio que fue decreciendo en el tiempo, del 65% al consumo de hasta 300 kWh por mes. A partir de ese nivel de consumo pagaban tarifa plena; hasta ese umbral, abonaban una tarifa reducida en un 65%.

Los usuarios N3 son los de ingresos medios, con ingresos de entre una y 3,5 canastas básicas. Recibían un subsidio del 50% al consumo de hasta 250 kWh por mes; a partir de ese consumo, pagaban tarifa plena.

“Este esquema nacional está en consulta pública para la aprobación de un nuevo modelo, que en lugar de tener tres categorías pasará a tener dos. Una se va a llamar ‘hogares con subsidio’, que serán aquellos con ingresos menores a tres canastas básicas totales. Esto incluye a todos los anteriores usuarios N2 y a una parte de los usuarios que antes se definían como N3. En ese caso, van a recibir un subsidio al consumo de hasta 300 kWh por mes en los meses de mayor demanda, básicamente verano e invierno, y un subsidio menor de hasta 150 kWh por mes en los meses de menor demanda, es decir, de clima templado”, explicó Bianco.

“Esa es una categoría, y después habrá otra que serán los hogares sin subsidio. Esos son los hogares que tienen ingresos mayores a tres canastas básicas totales y no van a recibir ningún tipo de subsidio”, agregó.

Vista aérea de un barrio cerrado en la provincia de Buenos Aires, Foto: archivo Archivo

En la provincia de Buenos Aires existió hasta ahora un sistema que, en parte, espejaba esos criterios para determinar los subsidios. Había dos grupos de usuarios en las empresas reguladas por el OCEBA.

El grupo 1 está integrado por usuarios con ingresos menores a dos salarios mínimos, vitales y móviles por mes. Es una definición a nivel individual de quien figura como titular del servicio eléctrico. Estos usuarios seguirán percibiendo la tarifa social en la provincia de Buenos Aires.

El grupo 2 corresponde a usuarios con ingresos menores a una canasta básica total. Recibían un subsidio que fue decreciendo en el tiempo, del 65% al consumo de hasta 300 kWh por mes. A partir de ese consumo pagaban tarifa plena; hasta ese nivel, abonaban una tarifa reducida en un 65%.

Al eliminarse el grupo 2 a nivel nacional, cae también el grupo 2 en la provincia, ya que estaba definido en espejo respecto de quiénes eran los beneficiarios, que además debían inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos.

“Por lo tanto, aquellos usuarios del grupo 2 que se van a ver afectados por la quita de subsidios a partir de las modificaciones del Gobierno nacional, nosotros los vamos a poder seguir subsidiando y los vamos a poder seguir incluyendo en la tarifa social provincial, siempre y cuando se anoten en la página web del OCEBA, www.oceba.gba.gov.ar, y cumplan, obviamente, con las condiciones para obtener el subsidio energético”, concluyó Bianco.