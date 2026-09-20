Casi el 40% de los menores de 24 años que contrajeron créditos está en situación de mora

Los datos oficiales sobre la morosidad en el sistema financiero local muestran que el problema golpea de forma diferente a la población. Los jóvenes concentran la mayor cantidad de deudores con mora, pero los montos son bajos . A su vez, más de la mitad de la deuda con irregularidad se concentra en una minoría.

Son cifras que parten de la base de datos de la Central de Deudores (Cendeu) del Banco Central y fueron procesadas por Eco Go, la consultora económica que lideran Marina Dal Poggetto y Sebastián Menescaldi. Una conclusión sobresale: el 50% de los morosos explica el 5% de la mora y el 9,5% representa el 57,9%.

Los últimos datos del BCRA, publicados en el reciente Informe sobre Bancos, marcan que la morosidad entre familias se ubicó en julio en el 12,9%. El análisis del universo de deudores (independientemente de si son o no morosos), que contempla a 20,73 millones de personas, muestra también particularidades. Hay 15,75 millones en el sistema tradicional (76%) y 12,67 millones entre prestadores no bancarios (61,1%), que incluyen desde fintech hasta casas de electrodomésticos.

Es decir, los datos confirman que existe superposición: hay 7,7 millones de personas que tienen deudas con ambos universos, y solo 4,97 millones de personas tienen deudas únicamente con prestadores no bancarios.

Del total de deudores, uno de cada cuatro (26,6%) tiene algún tipo de irregularidad. Son 5,52 millones de personas, con un monto de deuda en situación irregular de $17,98 billones (18% del total de la deuda en el sistema financiero).

Hay más deudores morosos entre los proveedores no bancarios (3,8 millones) que en el sistema bancario (3,1 millones). Andrzej Rostek - Shutterstock

La foto también muestra una paradoja: aunque son menos personas las que tomaron algún tipo de crédito, hay más deudores morosos entre los proveedores no bancarios (3,77 millones) que en el sistema bancario (3,08 millones). Al mismo tiempo, la deuda es mayor con los bancos que entre los proveedores no financieros.

“Lo que los números muestran es que no hay un problema sistémico”, dijo Dal Poggetto, quien explicó los factores detrás del incremento de la mora: “La deuda en sí no es mala. Pero en el país cambió el régimen inflacionario, las cuotas se dejaron de licuar, las tasas reales quedaron altas y hay un problema de ingresos, que en rigor no empezó con este Gobierno. Antes, con la inflación acelerándose, el crédito y las cuotas eran un ingreso más. Era un modelo perverso, que reventaba el ahorro, y generaba una transferencia del depositante al que tomó crédito. Pero ahora tenés un problema”.

El ranking de deudores

Al analizar por niveles de edad, el ranking ubica a los más jóvenes como los más afectados por la morosidad: más de un tercio de las personas con deuda en situación irregular (36,5%) en el país tienen menos de 34 años. Son 2,02 millones de personas, de las cuales 1,53 millones tienen entre 25 y 34 años).

Luego, aquellos que tienen entre 35 y 44 años representan el 25% de los morosos (son 1,4 millones de personas), mientras que los deudores con irregularidad de entre 45 y 54 años representan el 17,8% del universo total (son 980.000 personas).

Las personas de más de 55 años representan el 20% restante, y suman 1,12 millones de personas.

“Los jóvenes entraron por el crédito no bancario, y los mayores casi no explican la mora. El deterioro de la cartera no es homogéneo. La tensión está concentrada fundamentalmente entre los jóvenes y las edades medias , no entre los adultos mayores”, concluye el informe de Eco Go.

Así lo reflejan los números oficiales: cuatro de cada 10 menores de 24 años tienen deuda en situación irregular . Es el grupo con mayor nivel de morosidad (38,8%) sobre un universo de 1,25 millones de deudores de esa edad.

Esta variable desciende a medida que el segmento de población tiene mayor edad. Es del 35,7% entre los que tienen de 25 a 34 años, del 30% entre los de 35 y 44 años y del 24% para los que tienen entre 45 y 54 años.

Eso se refleja también en el monto de deuda que presenta algún tipo de irregularidad. Algo más de la mitad de los pesos de deuda en mora (54,5% de la deuda en situación irregular en el país) corresponde a personas que tienen menos de 44 años. En conjunto, son $9,8 billones.

El segmento más afectado es el de personas de entre 35 y 44 años. Son los que más deuda total mantienen ($29,2 billones) y los que más morosidad concentran ($5,55 billones, el 31% del total).

Los jóvenes de entre 25 y 34 años concentran el 20,6% de la deuda en mora, y suman $3,7 billones. En tanto, las personas de entre 45 y 54 años representan el 24,4% de la mora total ($4,39 billones).

En los menores de 24 años se da una paradoja: si bien es el segmento con mayor morosidad individual, la deuda total es baja. El saldo en situación irregular es de unos $0,55 billones , y representa el 3,1% de toda la deuda en mora en el país.

Entre los mayores de 55 años, la deuda en situación irregular suma unos $3,77 billones, y en conjunto representa el 21% del saldo moroso en el sistema.

La brecha etaria también presenta diferencias entre el segmento bancario y no bancario: este último, además de tener casi un tercio más de personas morosas, tiene un perfil de deudores con deudas irregulares más joven y montos promedio de deuda más bajos.

El informe también alerta sobre el problema de la distribución de las deudas en mora y advierte que, en montos, el problema está concentrado en un universo pequeño de deudores. Según los datos del BCRA, el 58,5% del monto total de deudas con irregularidad ($10,5 billones) corresponde apenas al 10,2% del universo de deudores (alrededor de 561.000 personas).

Es el estrato de individuos cuya deuda es superior a los cinco salarios medios de la economía. En promedio, este segmento tiene una deuda superior a los $18,7 millones por individuo.

A la inversa, casi la mitad de los morosos (el 47,8% de este universo que suma 2,6 millones de personas) concentran solamente el 5,5% de la deuda total en mora ($0,82 billones). En este grupo, la deuda promedio por usuario es de $309.537. En términos de ingresos, es el equivalente a “medio sueldo de un trabajador informal”, detalló Dal Poggetto.

Por último, el informe verifica que hay personas que son consideradas morosas, pero que, no obstante, están al día con sus deudas en algunas entidades. Como se mencionó, en el país hay 5,52 millones de personas en mora (26,6% del total de deudores), con un saldo irregular a fin de julio de $17,98 billones.

Los datos del BCRA muestran que la deuda total de este universo es de $24,89 billones. Es decir, hay personas que están en mora con algunas entidades y mantienen, al mismo tiempo, $6,91 billones en deudas sin irregularidad.

“El aumento de la morosidad es una consecuencia de la caída de los ingresos, de la destrucción de los puestos de trabajo en un contexto de aumento del crédito, con lo cual es una consecuencia de una macro donde el poder de compra de las familias se redujo”, agregó Matías Rajnerman, jefe de Macroeconomía en el Banco Provincia.

“Cuando uno mira la tasa de los préstamos personales, no se ve un gran salto en la segunda mitad de 2025, estaban por encima del crecimiento de los salarios en la primera mitad y siguieron estándolo en la segunda. Con lo cual es una consecuencia del aumento de los costos fijos en un contexto de la caída de los ingresos reales. A la vez, producto de su tamaño y demás, no tiene una consecuencia en la macro. No hay un riesgo sistémico del sistema financiero. Los bancos siguieron ganando plata a pesar del aumento de la morosidad. Pero sí es claramente la consecuencia de caída de ingresos”, completó.