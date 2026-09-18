Es un buen momento para comprar urea y glifosato

Los precios de los granos subieron fuerte en las últimas semanas, mientras que los insumos muestran estabilidad, lo que mejora la relación insumo/producto para la siembra de granos gruesos. Particularmente, es buen momento para vender granos y comprar urea y glifosato.

Luciana Bilbao, analista de granos de Gestor Max, realizó los cálculos con los datos de principios de septiembre y obtuvo los siguientes resultados. En las últimas semanas, el poder de compra de los granos mejoró respecto de los fertilizantes, pero no todos están baratos en términos históricos. La urea granulada es uno de los productos donde aparece la mejora más clara. Para adquirir 30t del fertilizante se necesitan actualmente 96,24t de maíz disponible, un 5,45% menos que en agosto. Por su parte, la relación se alejó considerablemente del máximo histórico de 155,23t de maíz, aunque todavía permanece por encima del mínimo de 60,76t.

Si la urea se comprara con trigo disponible, la mejora mensual es aún mayor: hoy se requieren 82,24t del cereal para adquirir 30 t de urea, un 8,29% menos que el mes anterior. El rango histórico de esta relación va de 52,61 a 141,13t.

La urea mejoró su relación con los granos durante el último mes, mientras que los fertilizantes fosfatados continúan relativamente caros frente a sus valores históricos

En los fertilizantes fosfatados, en cambio, el escenario es menos favorable. Para comprar 30 t de fosfato monoamónico se necesitan 159,40 t de maíz. Si bien la relación mejoró 2,71% respecto de agosto, permanece muy próxima al máximo histórico de 166,30 t y muy lejos del mínimo de 86,44t. Con soja, la misma compra demanda 87,62t, frente a un rango histórico de entre 52,18 y 106,83t (ver infografía).

El fosfato diamónico muestra una situación similar. Comprar 30t requiere actualmente 157,99t de maíz, apenas 0,98% menos que en agosto, frente a un máximo histórico de 167,11t. Con soja se necesitan 86,85t, mientras que con trigo la relación alcanza 135,01t. En ambos casos hubo una mejora mensual —1,72% y 3,94%, respectivamente— pero las relaciones continúan relativamente elevadas frente a sus mínimos históricos.

Cuando se analizan los agroquímicos, se observa que fungicidas e insecticidas presentan actualmente las señales más favorables, al combinar precios históricamente bajos con valores altos de los granos.

La mejora en el valor de los granos permitió aumentar el poder de compra de algunos insumos durante las últimas semanas

Por su parte, para comprar 20 litros de herbicida glifosato al 54% se necesitan actualmente 0,48t de maíz, un 14,84% menos que en agosto. Medido en soja, se requieren 0,26t, con una mejora mensual del 15,49%.

El análisis compara el poder de compra de los granos frente a distintos insumos y marca cuáles muestran hoy las relaciones más favorables

“La lectura general, entonces, no es que todos los insumos estén baratos”, alerta Bilbao. El dato relevante es que el poder de compra de los granos respecto de los insumos mejoró durante el último mes, pero con diferencias entre productos. Por ejemplo, en fertilizantes la urea presenta las relaciones más favorables, mientras que los fosfatados continúan relativamente caros respecto de su historia. Por eso, el análisis de Bilbao combina dos señales: el precio histórico del insumo y la relación insumo/producto. El objetivo es pasar de mirar únicamente “cuánto cuesta” a responder una pregunta más vinculada con la gestión: “¿cuánto producto necesito vender hoy para comprar el insumo y cómo se compara esa relación con otros momentos del mercado?”.