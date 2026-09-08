Casi tres de cada diez hogares pidieron prestado a familiares, amigos o financieras para sostener sus gastos cotidianos

La información le ofrece un relieve más al intento de la oposición en el Congreso por instalar un tema irritante para el Gobierno en las próximas horas. Pero, además, aparece como un problema –detrás de la cortina oficialista del tema “Malvinas”- que, debajo de la superficie vinculada a las deudas o la morosidad, deja entrever un inconveniente más complejo con los ingresos. Casi tres de cada diez hogares pidieron prestado a familiares, amigos, financieras u otras fuentes para sostener sus gastos cotidianos.

El número pertenece a un estudio realizado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) para el tercer trimestre de 2025. Según la casa de estudios estrechamente vinculada a la Iglesia –no es un dato menor, ya que en noviembre llegará el Papa León XIV al país–, esa necesidad “se concentró donde los ingresos eran más bajos o insuficientes, en los hogares pobres, en los que perciben que sus ingresos no alcanzan y en los estratos socioeconómicos más bajos”.

Es probable que el Sumo Pontífice, que pisará el país el 8 de noviembre, retome la agenda de los más necesitados y de la “justicia social”, mala palabra para el Gobierno. De hecho, ya hay varios especialistas que están trabajando en el cálculo de la pobreza para el segundo trimestre del año, que, como en el primero, habría mostrado una tendencia alcista, pese a la baja lograda por Javier Milei desde que llegó a Casa Rosada. El dato oficial del Indec del primer semestre se conocerá el 24 de este mes.

Por otra parte, como informó LA NACION días atrás, pese a que el Gobierno dio un giro y habilitó los debates sobre endeudamiento y discapacidad en el Congreso, la oposición sostiene la sesión del miércoles para discutir ambos temas en el recinto. Ya habría logrado conseguir los 129 diputados necesarios para abrir el debate. La sesión tendrá como objetivo emplazar a las comisiones correspondientes para fijar una fecha de dictamen sobre dos asuntos que los bloques críticos consideran “urgentes”: la creciente morosidad, principalmente entre los jóvenes, y una nueva prórroga de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia vencerá a fin de año.

“El endeudamiento de los hogares volvió a ocupar el centro de la escena pública. El debate reciente se concentró en el aumento de los atrasos en el pago de los créditos, pero detrás de ese fenómeno hay una situación anterior y menos visible. Es el momento en que el presupuesto corriente no alcanza y el hogar debe pedir dinero prestado para afrontar gastos habituales”, explicaron en el Observatorio que dirige Agustín Salvia.

“Los datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA-UCA) permiten observar ese eslabón previo. En el tercer trimestre de 2025, el 27,4% de los hogares de los aglomerados urbanos relevados recurrió a familiares, amigos, financieras u otras fuentes para sostener su economía cotidiana. No se trata de crédito para adelantar un consumo durable, sino de dinero prestado para cubrir la vida diaria”, aclararon en el documento.

Plata prestada para sobrevivir TOMAS CUESTA - AFP

Plata prestada para vivir

De hecho, según datos del Banco Central (BCRA), en junio pasado la mora crediticia interrumpió el avance que venía mostrando desde hacía 19 meses. Ese mes cayó del 7,7% al 7,6% del total de la cartera de préstamos desembolsados por los bancos al sector privado. Sin embargo, se mantuvieron estables los niveles de irregularidad entre las familias (12,8%) y las empresas (3,5%) y, en el caso de los préstamos personales, incluso, siguió escalando al pasar del 15,9% en mayo al 16,3%.

“¿Quiénes son los hogares que necesitan endeudarse para cubrir sus gastos habituales y dónde se concentra esa necesidad?”, se preguntó la UCA a la hora de elaborar el documento publicado el lunes pasado.

Según los hallazgos de la UCA, como se mencionó, a fines de 2025, el 27,4% de los hogares urbanos relevados pidió dinero prestado para cubrir gastos habituales. Esto se profundizó cuando se corta esa estadística en base a la desigualdad estructural: la incidencia fue de 44,4% entre los hogares pobres y de 22,4% en los no pobres. Por estrato socioeconómico, aumentó de 11,8% en el medio-alto a 47,5% en el muy bajo.

La coyuntura también tuvo un impacto. “El estrés económico produjo el contraste más amplio, 49,2% entre los hogares con estrés frente a 13,3% entre los hogares sin estrés, una relación de 3,7 a 1″, indicó la UCA y luego agregó que “los máximos se registraron entre los hogares pobres con estrés (55,8%) y los del estrato muy bajo con estrés (55,4%)”.

Según la casa de estudios, la cantidad de los hogares que tuvieron que pedir prestado para poder afrontar sus gastos cotidianos fue mayor en el resto urbano (30,6%) y menor en CABA (12,8%). Con estrés económico, todos los grupos presentaron valores altos y el resto urbano llegó a 56,8%.

El Presidente negó que haya un problema con los ingresos en la Argentina. En su última presentación pública dijo que la oposición hace una cuenta “deshonesta”. Reconoció que los sueldos registrados cayeron, pero dijo que aquellos en “negro” están un “60% arriba”. Y agregó: “Están volando”.

En el informe de Salarios del Indec siempre vale la pena recordar que el dato de los informales (proviene de la Encuesta Permanente de Hogares) tiene un rezago de seis meses y requiere un ajuste temporal. Hecho esto, quienes siguen el tema —sin dar porcentajes— reconocen que hubo una recuperación mensual y real más acelerada de los salarios informales en la era Milei, pese a que los niveles de ingresos en esos segmentos son bajos. “No están reprimidos por las paritarias”, describió un experto.

Las consultoras privadas que siguen el ingreso disponible de las familias –usando salario en base al índice Salarios del Indec– creen que todavía esta medida está apenas por debajo de lo que registraba en noviembre de 2023. ¿La película? Mejoró en los últimos meses para algunas luego de un primer trimestre de alta inflación; para otras (con una canasta de gastos más amplia en el cruzamiento de los datos) todavía sigue estancado o empeora.