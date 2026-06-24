Cedears: cuáles son las empresas que lideran las ganancias en el primer semestre de 2026

A la hora de armar una cartera de inversión, los Cedears se presentan como activos atractivos, dado que permiten acceder a empresas internacionales desde la Argentina sin necesidad de una cuenta en el exterior y operan en pesos. Ante la volatilidad del mercado, surge la pregunta: ¿cuáles son los Certificados de Depósito Argentinos que registraron los mejores rendimientos en lo que va del año? Los especialistas coinciden en que el sector de semiconductores concentra los retornos más elevados, impulsado por la industria de chips y la inteligencia artificial.

“En los últimos meses, el sector de semiconductores registró una suba contundente que dejó atrás a casi cualquier otro componente del mercado, reflejando la importancia geopolítica y comercial de la infraestructura tecnológica en 2026”, puntualizó Damián Vlassich, team leader de Estrategias de Inversión en IOL.

Los Cedears de compañías fabricantes de chips y vinculadas a la inteligencia artificial son las que presenatron mayores rendimientos en los primeros seis mese del año Shutterstock - Shutterstock

Observó que este “boom” responde a una demanda real impulsada por la infraestructura de la inteligencia artificial (IA), el respaldo estratégico de políticas gubernamentales que garantizan estabilidad y la ventaja competitiva de empresas líderes con márgenes elevados gracias a sus barreras de entrada técnicas. Micron Technology (+272%), Intel (+265%), Advanced Micro Devices (+146%) y Taiwan Semiconductor (+48%) surgen como las empresas más destacadas por la valoración de sus papeles.

A su vez, también presentaron ganancias significativas en el primer trimestre:

Micron registró ingresos récord de US$13.640 millones. Su último informe fiscal indicó un incremento significativo en los márgenes de beneficio y en el flujo de caja operativo en todas las unidades de negocio de la empresa.

Intel generó US$13.600 millones, un incremento interanual del 7% en sus ingresos totales. A pesar de reportar una pérdida neta, la compañía muestra un crecimiento sólido en sus divisiones de centros de datos e inteligencia artificial.

AMD tuvo ganancias por US$10.300 millones. Se trata de un crecimiento del 38% en los ingresos en comparación al mismo período del año pasado por la expansión masiva de su división de Centros de Datos.

Los ingresos netos de TSMC ascendieron a US$35,370 millones, una suba de 35,13% respecto al año anterior. La mayor parte de los ingresos provino de la venta de obleas (wafers).

Gabriel Proruk, Senior Equity analyst de Grupo IEB, señaló que los inversores se volcaron a la inteligencia artificial por “la volatilidad que introdujo la guerra en Medio Oriente, lo que llevó a elevar las expectativas de inflación y revertir las expectativas sobre una reducción de tasas en EE.UU.”. En este marco, sobresalen los fabricantes de infraestructura para data centers ante “los cuellos de botella generados por la creciente necesidad de capacidad para entrenar y albergar modelos de IA”. Es así que enfatizó, además de Micron e Intel, el desempeño de Dell Technologies, dado que tuvo retornos superiores al 200% e ingresos totales de US$23,400 millones en el primer trimestre.

En sintonía, Matías Mininni, portfolio manager en Balanz, señaló que el mercado premia hoy a los proveedores de infraestructura: “En una economía donde la IA dejó de ser solo una historia de software, el mercado comenzó a priorizar a quienes proveen los componentes que hacen posible ese crecimiento”.

El Cedear de Micron es uno de los más destacados por sus ganancias

Otros nombres destacados por el aumento en el valor de sus acciones son ARM (+273%), Marvell (+263%) y AMD (+158%). Aunque sus modelos de negocio difieren, comparten avances tecnológicos difíciles de replicar. “ARM aporta arquitectura, Micron memoria, Marvell conectividad y chips a medida, AMD aceleradores y CPUs de alto rendimiento, mientras que Intel combina escala industrial, diseño y la expectativa de volver a ser un jugador relevante en fabricación avanzada”, puntualizó Mininni.

Por su parte, Ignacio Murua, asesor financiero de Grupo SBS, recalcó que “el S&P 500 rozó máximos históricos en 2026” por este fenómeno, donde las compañías de semiconductores, almacenamiento y hardware vinculadas a la IA son impulsadas por “escasez de memoria y el boom de infraestructura de IA”. “SanDisk lidera con una suba extraordinaria, seguida por nombres como Micron, Intel y AMD, todos con retornos de entre 150% y más de 300% en lo que va del año”, determinó.

Opciones para la diversificación

Vlassich alertó sobre las valuaciones de corto plazo que presentan los semiconductores: “Si bien las compañías del sector poseen fundamentos muy sólidos, acumulan subas muy verticales en poco tiempo. En el contexto actual, lo ideal es monitorear mejores precios de entrada para evitar compras en máximos relativos de corto plazo”.

Por ello también evaluó que el ETF SMH “se posicionó como la alternativa favorita para diversificar el riesgo sectorial” porque “este fondo indexado permite promediar el éxito de las 25 empresas de chips más grandes del mundo, acumulando un alza del 74%”.

Microsoft, Meta y Alphabet surgen como alternativas más seguras (AP Foto/Thibault Camus, Archivo) Thibault Camus - AP

Por su parte, Murua advirtió que, a pesar del optimismo, “el rally es más frágil de lo que parece”. Factores como las altas tasas de interés y el debilitamiento del consumo sugieren que las expectativas de ganancias futuras podrían ser demasiado ambiciosas. “Las acciones siguen celebrando un escenario que el mercado de bonos no termina de validar”, determinó.

En ese sentido, priorizó a “compañías con fundamentos sólidos y modelos de negocios diversificados”. Recalcó a Microsoft, Meta y Alphabet en tecnología de plataformas, mientras que Mercado Libre y Nubank en consumo latinoamericano. A su vez, indicó que el ETF SMH es una alternativa para quienes quieren exposición a semiconductores, ya que no se concentra el riesgo en una compañía individual en un escenario donde “las valuaciones del sector son históricamente exigentes”.