Cedears que pagan dividendos: cuáles son las empresas internacionales recomendadas por los especialistas para invertir en pesos

Los Cedears son una opción de inversión atractiva porque permiten a un inversor en el país acceder a acciones de empresas internacionales (desde Coca-Cola o Nvidia hasta Johnson & Johnson o Apple). Para hacerlo, no hace falta tener una cuenta en el exterior y se pueden comprar en pesos.

Además de generar eventuales beneficios por la suba en el precio, los Cedears de algunas compañías ofrecen la posibilidad de cobrar dividendos, es decir, una parte de la ganancia de las empresas que se reparten entre sus inversores en proporción al porcentaje de acciones que poseen. De esa forma, se puede generar una renta constante y pasiva en dólares a través de este instrumento, incluso operando desde el territorio argentino.

“Entre los Cedears disponibles, las empresas con modelos de negocio consolidados y flujos de caja predecibles son las que históricamente distribuyen dividendos de forma consistente y con mayor yield: Coca-Cola y JP Morgan promediaron rendimientos en torno al 3% y 2,5% anual en los últimos 10 años, respectivamente, mientras que ExxonMobil en ciertos años superó el 5% ante caídas en su precio de acción. En el extremo opuesto, las tecnológicas como Apple o Alphabet se mantuvieron consistentemente por debajo del 1%, priorizando la reinversión de utilidades para crecer o la recompra de acciones por sobre la distribución de dividendos”, señaló a LA NACION Jonathan Spitz, head Sales Trader en Balanz.

Coca-Cola es una de las empresas internacionales que se destaca por pagar dividendos Unsplash

Por su parte, Ignacio Sniechowsky, head of Research del Grupo IEB, puntualizó que es necesario mantener cierto criterio de selección a la hora de definir en qué Cedears invertir para lograr “generar ingresos constantes mediante la exposición a activos que generen dividendos”. Para ello, se debe tomar en cuenta que tengan "baja volatilidad, buen dividend yield (rendimiento de dividendos) y, además, diversificar el riesgo al buscar exposición a diferentes sectores".

Y agregó: “Es importante siempre tener en cuenta que el importe que terminamos recibiendo como dividendo se ve impactado por impuestos y comisiones; esto lleva a que el dividend yield [rendimiento de dividendo] neto sea sustancialmente menor al bruto".

Según este perfil, el especialista enumeró opciones de Cedears recomendados porque cumplen con estas características. Entre ellas, las firmas destacadas son Pfizer, Bank of America, Altria Group, Coca-Cola y Verizon. Todas estas compañías son de diferentes sectores, tienen un rendimiento de sus dividendos entre moderado y alto, y un importante potencial retorno a un año.

Damián Vlassich, team leader de Estrategias de Inversión en IOL, planteó en un informe que invertir en Cedears de compañías globales con sólidas políticas de dividendos es una “excelente alternativa” en un contexto donde la búsqueda de flujos de ingresos en moneda dura es clave. El especialista destacó empresas blue chip de diferentes sectores que se caracterizan por su solidez financiera, modelos de negocio estables y un historial consistente de pago de dividendos, lo que las convierte en pilares para construir un portafolio generador de ingresos pasivos. Además de Verizon, Altria Group, Pfizer y Coca-Cola, sugirió AT&T y Chevron.

Por su parte, Ignacio Murua, asesor financiero y administrador de la Cuenta Administrada de Cedears de Grupo SBS, advirtió sobre el riesgo de invertir solamente en empresas que paguen dividendos: “Si bien tenemos numerosas compañías en el mundo que pagan buenos dividendos, tener una de ellas pura y exclusivamente por ese motivo puede resultar en una concentración de riesgo específico de negocio por los motivos incorrectos”.

JP Morgan es una de las empresas que integran el Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) JP Morgan

Es por ello que recomienda invertir en este tipo de compañías a través del Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). “El ETF es uno de los fondos de inversión en dividendos más grandes del mundo, y replica el índice S&P U.S. Dividend Growers. El mismo invierte en las empresas estadounidenses más rentables y de alta calidad que cuentan con un sólido historial de aumento de dividendos durante al menos diez años consecutivos, ofreciendo una combinación de ingresos estables y apreciación del capital”, detalló. Este invierte en compañías como Broadcom (AVGO), Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) y JP Morgan (JPM).

Las empresas que pagan dividendos en mayo

Las empresas que pagan dividendos en mayo 2026 Shutterstock

La frecuencia de cobro varía según cada empresa, las cuales pueden distribuir sus ganancias entre los accionistas de manera trimestral, semestral o incluso una vez al año. Según Adcap Grupo Financiero, estas son algunas de las empresas que pagan dividendos en lo que queda de mayo: