La crisis financiera actual en la Argentina ha llevado a una fuerte devaluación del peso, lo que ha provocado que muchos inversores busquen proteger sus ahorros dolarizándose. En este contexto, los CEDEARs, que permiten invertir en acciones de empresas extranjeras en pesos, se han convertido en una opción popular, a pesar de que en notas anteriores habíamos advertido sobre el riesgo que este instrumento tenía implícito a la hora de buscar refugio ante potenciales devaluaciones. Es así que muchos de los inversores que apostaron por los CEDEARs se encuentran hoy muy preocupados por caídas de más del 30% en los ahorros que buscaban justamente “blindar” de ese tipo de variaciones. ¿Qué salió mal? Hay un viejo chiste que dice que un inversor de largo plazo es un inversor de corto plazo que no pudo salir a tiempo. En el caso de los CEDEARs, muchos inversores que no tenían un horizonte temporal extenso sino que buscaban simplemente pasar el período de elecciones “cubiertos”, ahora se han convertido en inversores de largo plazo a la fuerza. En esta nota estudiaremos con mayor detalle qué son los CEDEARs, que es lo que salió mal y que es lo que puede pasar de aquí en más con quienes se encuentran atrapados en esta inversión.

Los CEDEARs: una inversión en dólares con riesgo empresario

Los Certificados de Depósito Argentino (CEDEARs) son instrumentos financieros que representan una acción de una empresa extranjera. Cotizan en pesos en la Bolsa de Valores de Buenos Aires (BYMA) y están respaldados por una acción de una empresa extranjera que cotiza en una bolsa de valores del exterior. El precio de un CEDEAR es igual al precio de la acción extranjera, multiplicado por el tipo de cambio financiero. Entre sus ventajas se puede mencionar que los CEDEARs ofrecen a los inversores argentinos la posibilidad de invertir en acciones de empresas extranjeras sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior. Además, como mencionamos anteriormente, los CEDEARs se pueden comprar y vender en pesos, lo que facilita la inversión para los inversores argentinos. Pero lo que los “dolarizadores compulsivos” no tuvieron en cuenta a la hora de demandar este instrumento como potencial “cobertura” ante devaluaciones de la moneda local es que los CEDEARs son un instrumento de renta variable, por lo que su precio puede subir o bajar con gran volatilidad. El precio de un CEDEAR está influenciado entonces por el desempeño de la empresa extranjera, así como por el tipo de cambio. Y justamente, tanto el dólar como el valor de las empresas emisoras de los CEDEARs se movieron en sentido contrario a las expectativas, provocando una “tormenta perfecta” para quienes apostaron a este opción. Las acciones de las empresas estadounidenses, que son las más elegidas por los inversores de CEDEARs, han caído significativamente en los últimos tres meses. Esto se debe a una combinación de factores, entre los que se encuentran la inflación, las guerras en Ucrania y Medio Oriente y la subida de las tasas de interés en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, luego de las últimas elecciones presidenciales en nuestro país, el peso se ha apreciado significativamente contra el dólar. Esto se debe a la ventaja que sacó Sergio Massa sobre Javier Milei, que ha rebajado las expectativas devaluatorias futuras. El impacto de estos dos factores ha sido devastador para los inversores de CEDEARs. El precio de los CEDEARs se ha visto afectado por la caída de precio de las acciones de empresas americanas, pero también por la apreciación del peso contra el dólar. En consecuencia, las pérdidas de los inversores de CEDEARs han sido más que proporcionales a la caída del dólar contra el peso. Los inversores que pudieron acceder al dólar billete o alguna otra opción dolarizadora más adecuada han sufrido pérdidas mucho menores.

Como sigue la historia y un dato alentador

Si estás atrapado en una inversión de CEDEARs, lo primero que debés hacer es evaluar tu situación financiera. ¿Podés permitirte soportar desde el punto de vista emocional que las pérdidas (no realizadas) sigan aumentando? ¿No tenés necesidad del dinero invertido en CEDEARS a corto plazo? Si ambas respuestas son afirmativas, podés considerar mantener tu inversión. El precio de los CEDEARs podría recuperarse en el futuro, y de hecho lo viene haciendo en las últimas semanas. Sin embargo, si necesitas el dinero a corto plazo o no podés permitirte perder más, deberías considerar vender tu inversión. Sin embargo, hay quienes consideran que podría ser conveniente esperar unos meses antes de vender. El argumento que justifica esta postura es que estamos transitando los meses más positivos para el mercado bursátil norteamericano, que son noviembre, diciembre y enero. En este período, se suele dar el famoso rally de Santa Claus, un fenómeno que consiste en un aumento de las acciones en los últimos meses del año. El rally de Santa Claus es un fenómeno que se produce en los mercados bursátiles de Estados Unidos durante los últimos días del año. Se caracteriza por un aumento generalizado en el precio de las acciones, que suele alcanzar una media del 2,92%. Existen varias explicaciones a este fenómeno. Una de las más aceptadas es que los inversores aprovechan los últimos días del año para realizar sus últimas inversiones antes de fin de año. Esto se debe a que, en algunos casos, las pérdidas de capital pueden compensarse con las ganancias de otras inversiones. Otra explicación es que los inversores suelen estar más optimistas en los últimos días del año. Esto se debe a que las empresas suelen presentar buenos resultados financieros durante este período, lo que genera un sentimiento positivo en el mercado. Además, existen temas fiscales que hacen que se posterguen las ventas para el año entrante. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no siempre se produce. En el pasado, ha habido años en los que el mercado ha caído durante este período.

Conclusión

En la columna de hoy hemos analizado la trampa que significaron los CEDEARs para aquellos inversores que compraron creyendo que con ello se “anclaban” a un valor fijo de dólar contra peso. La decisión sobre si vender o esperar debe ser tomada por cada inversor en función de su situación particular y grado de aversión al riesgo, y sobre ello hemos aportado algunos datos que podrían servir para poner sobre la mesa como un elemento más en lo referente a mencionada toma de decisiones. Esperamos que esta información haya sido de utilidad. Nos vemos en una semana para seguir analizando material de finanzas personales e inversiones.

