Tras ser elegido presidente, Javier Milei dio algunas definiciones sobre el rumbo económico que plantea su espacio para la próxima gestión en el Poder Ejecutivo y se refirió al cepo cambiario, que actualmente mantiene a una importante parte de la población sin acceso a la compra de dólares, debido a las limitaciones impuestas por el actual Gobierno.

Aunque no dio una fecha exacta de su levantamiento, en declaraciones a Radio Rivadavia remarcó que no se puede resolver el cepo cambiario si no se soluciona antes el tema de las Leliqs (Letras de liquidez del Banco Central).

“No se puede resolver el problema del cepo cambiario si no se resuelve el problema de las Leliqs, es la otra cara de la moneda. Si querés eliminar el cepo y no resolvés el tema de las Leliqs, te vas a una hiperinflación. Antes, hay que corregir el desequilibrio de stock, porque si no, puede ser letal. En paralelo, vamos a avanzar con el ajuste fiscal, que tiene que venir de todas maneras, el problema es quien lo paga. Nosotros queremos que lo paguen los políticos”, sostuvo el presidente electo.

Además, MIlei ahondó en que en ese desarme no se puede perder tiempo, ni hay margen para el error. “Primero hay que arreglar el problema de las Leliqs. Si no lo hacés y abrís el cepo, te vas a una hiperinflación. Nosotros tenemos un claro plan de cómo resolverlo, así que en ese sentido estamos confiados y a partir de ahí liberar el cepo también implica liberar la actividad, el empleo y que se empiece a recomponer el equilibrio de la economía. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque si no resolvés el problema que tenés en el Banco Central, la sombra de la hiperinflación te va a perseguir en todo momento. Es una pieza de relojería y no tenemos lugar para el error”.

Milei hizo hincapié en una mirada abierta al mundo en términos comerciales y explicó el motivo por el que todavía no anuncia a su ministro de Economía. “Yo tenía un plan para anunciar hoy mismo a mi ministro de Economía. Pero la canallada hecha por el ministro Massa de culparnos por decisiones tomadas por el actual gobierno y decir que se toma licencia implica que me van a estar torpedeando al ministro antes de asumir”, afirmó.

“No le pueden achacar a mi gobierno que todavía no empezó de las cosas que están pasando. Yo estaría poniendo en la silla eléctrica a un ministro que está haciendo un trabajo enorme. No puedo exponerlo a un tembladeral generado por la irresponsabilidad del ministro Massa”.

El triunfo de Milei en el balotaje estuvo sostenido por la performance alcanzada en 21 de las 24 provincias, e incluso estuvo a punto de ganar en la provincia de Buenos Aires, donde Unión por la Patria lo superó por, apenas, un punto.

¿Qué son las Leliq?

Las Letras de Liquidez (Leliq) son títulos emitidos por el Banco Central (BCRA) están nominados en pesos, tienen un plazo de siete días y se licitan diariamente. Son instrumentos de control monetario, ya que al emitir estas letras, el BCRA capta pesos que, de esta manera, salen de circulación.

Dicho de otra forma, son el principal instrumento con que el BCRA retira de circulación parte o hasta la totalidad de los pesos que emitió a destajo para ayudar al Tesoro Nacional a cubrir su fuerte y sostenido déficit.

El Banco Central usa la herramienta de las Leliq

Las coloca entre los bancos pagando una tasa nominal de política monetaria del 118% anual en la actualidad con la que estos, a su vez, remuneran los depósitos a plazos fijo de sus ahorristas buscando neutralizar un efecto inflacionario o presiones sobre el dólar. ¿Cuál es el problema que enfrenta la economía con esto?

Como explicó el periodista de LA NACION, Javier Blanco, hace un mes, esa función, como está a la vista, “ya no la cumplen debido al tamaño que alcanzó esta “bola” y el aumento que mostró en los últimos años su costo de mantenimiento”. Eso hace que los analistas hablen de una deuda que tomó vida propia, ya que, en un contexto de sostenida caída en la demanda de dinero, ni siquiera sirve para esterilizar pesos.

