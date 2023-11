escuchar

Después de haber sido electo presidente en el balotaje, Javier Milei adelantó algunos detalles sobre su futuro gobierno durante la mañana de este lunes 20 de noviembre. En ese contexto, ya anunció algunos de los nombres de los ministros que conformarán su gabinete a partir del 10 de diciembre.

El líder de La Libertad Avanza (LLA) detalló que el abogado penalista Mariano Cúneo Libarona será su ministro de Justicia. En tanto, Carolina Píparo, que fue candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por LLA, será titular de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) en su gestión.

Mariano Cúneo Libarona y Carolina Píparo, los dos funcionarios confirmados en el Gobierno de Javier Milei Archivo

A su vez, Milei confirmó en declaraciones a Radio Mitre que su gabinete estará compuesto por ocho ministerios y dijo que “ya están todos trabajando”.

“Vamos a sorprender con el equipo que estamos armando; estamos integrando a especialistas de diversos espacios pero con convicción de cambiar a la Argentina hacia las ideas de la libertad. Los más talentosos van a estar dentro, no importa de dónde vengan, lo que importa es resolver los problemas de los argentinos”, dijo.

En cuanto a su futuro ministro de Economía, el libertario confirmó que ya tiene un nombre, pero que se demoró su anuncio por las declaraciones de Sergio Massa de este domingo tras su derrota y la incertidumbre sobre su futuro a cargo del Palacio de Hacienda. “Yo tenía un plan para anunciarlo hoy mismo, pero dada la canallada hecha por el ministro Massa de culparnos por cosas tomadas por el actual gobierno, esto de que me van a estar torpedeando al ministro de Economía antes de asumir”, señaló el próximo presidente. Luego, agregó: “Es una canallada. Nos están responsabilizando de lo que lo va a pasar cuando esto es responsabilidad de estos cuatro años de desgobierno; no me pueden achacar algo que no empecé”.

A su vez, el libertario aseguró tener decidido quién será la persona a cargo de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), aunque se negó a dar el nombre por el momento.

También reconoció que busca agregar una figura a la Corte Suprema de Justicia, puesto que queda una banca vacía desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco en 2021. “Lo tengo claro y mi intención es consensuarlo con mi ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarano y con la Corte, que sea algo consensuado”, dijo. Pero se limitó y no dió detalles de quiénes ocuparán otros puestos en la Justicia: “Para el procurador tenemos hipótesis de trabajo”.

En cuanto a los ministros en Seguridad y Defensa, el flamante presidente señaló que será si vice, Victoria Villarruel, quien se encargará de elegir los nombres.

Aunque hay rumores del resto de las personas que compondrán el gabinete de Milei, Cúneo Libarona y Píparo son los únicos confirmados hasta el momento. El libertario se mostró abierto a incluir dirigentes de otras fuerzas políticas en su gobierno. En ese sentido, alagó a varios políticos de Juntos por el Cambio, como fue el caso de Javier Iguacel, Guillermo Dietrich, Cristian Ritondo y Miguel Pichetto. Asimismo, elogió a Florencio Randazzo, quien fue ministro de Transporte en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y era el candidato a vicepresidente en la fórmula de Juan Schiaretti en las elecciones de este año.

