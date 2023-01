Cepo y expectativas: cuánto impacta la suba de los dólares libres sobre la inflación

escuchar

En enero, la inflación volvió a acelerarse. A 15 días de que se conozca el Índice de Precios al Consumidor (IPC), las estimaciones de los analistas se encuentran por arriba del 6%, cifra que no se observaba desde octubre pasado. Impactaron las subas de la carne, las verduras, las prepagas, el transporte y las naftas. Pero también podría verse reflejado un factor inflacionario adicional: la escalada de los dólares libres.

En el primer mes del año, los tipos de cambio paralelos marcaron nuevos máximos nominales históricos y afianzaron el recorrido alcista que habían empezado a transitar en diciembre, tras casi cuatro meses sin movimientos. A un día de que cierre enero, el blue avanzó hast ayer $37, un 10,7%. Los financieros, pese a que el Gobierno puso en marcha todas las herramientas para empezar a intervenirlos y que no se escapen tanto, también subieron. El MEP pegó un salto de $26 (7,9%) y el contado con liquidación (CCL), de $24,71 (7,1%).

En líneas generales, los precios de la economía ajustan por el tipo de cambio oficial. Actualmente aparece en pantallas a $186,56 y, a través de microdevaluaciones diarias, en los últimos meses intentó seguirle al ritmo a la inflación (acumula 5,3% en enero). No obstante, frente a un cepo cambiario que en los últimos cuatro años se ha vuelto cada vez más restrictivo, más bienes y servicios comienzan a observar al resto de las cotizaciones libres.

“La excesiva liquidez se vuelve un problema. Es una demanda potencial para el dólar libre, que actualmente está al alza y creemos que difícilmente pueda retroceder. Parte de este aumento se verá reflejado en la inflación por el mayor costo de reposición que implica para importadores o directamente para quienes importan al dólar libre. Esa aceleración de la inflación ya la registramos desde la medición de alta frecuencia que realizamos desde la consultora”, afirmó Guido Lorenzo, director de LCG, quien estima que la inflación de este mes rondaría el 6%.

Para el economista, la suba de los tipos de cambio paralelos impactan por dos vías. Por un lado, porque la cotización sirve de referencia para fijar precios hacia adelante y los comerciantes se cubren con un costo de reposición más alto. Por el otro, porque hay mucha actividad informal y toman esos dólares de referencia, ya que no pueden importar al oficial. “Es difícil saber el impacto que tendrá sobre la inflación, pero en enero evidenciamos una aceleración con respecto a los meses previos, cuando los dólares estaban planchados”, agregó.

En la misma línea apuntó María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos, quien destacó que a lo largo de la historia argentina el dólar es “un termómetro de la credibilidad de nuestra moneda”. En los períodos donde se dan saltos muy marcados, hay un impacto en la cotización (porque más gente los demanda) y se deterioran las expectativas de inflación.

“Son el termómetro de que algo no está funcionando bien con nuestra moneda y pueden impactar en ciertos precios. Hoy, con el cepo y las trabas que tienen los importadores para traer productos al país, no saben a qué precio van a pagar las importaciones porque no lo pueden hacer en el momento. Incluso, algunos terminan haciendo las operaciones financieras para hacerse de los dólares. Es difícil saber qué precios de la economía indexan por ese valor, pero tienen efecto. Por eso el Gobierno se enfoca en contenerlos, no con mucho éxito”, dijo. Para C&T Asesores Económicos, la inflación de enero será del 6,3% por el salto estacional del turismo y una aceleración de alimentos y bebidas no alcohólicas.

En las últimas semanas, se conocieron un par de estrategias del Ministerio de Economía para contener los dólares financieros. Primero, se anunció la recompra de bonos, una iniciativa que le permite al Banco Central (BCRA) intervenir sobre las cotizaciones y hacer bajar los precios. “Pero está limitado. Es una manera que tienen para intervenir sin romper el acuerdo con el FMI”, añadió Castiglioni. En tanto, la semana pasada, anunció una suba de tasas de interés.

Variación de precios respecto al tipo de cambio oficial y CCL, según Analytica

De acuerdo con un estudio que realizó Claudio Caprarulo, director de Analytica consultora, todavía el 57% de los precios de la economía siguen al tipo de cambio oficial. Esto se debe a que los sectores que más influyen dentro del IPC ajustan por el mayorista, sobre todo el de bebidas alcohólicas, viviendas y servicios, equipamientos del hogar, alimentos y bebidas y salud.

No obstante, poco a poco, más rubros empiezan a mirar el tipo de cambio paralelo. Entre ellos se destacan el de prendas y vestir y calzado, transporte, educación, recreación y cultura, restaurantes y hoteles. En todos estos casos, la participación que tienen en la canasta de consumo es menor.

“La variación del tipo de cambio oficial continúa siendo el principal horizonte de referencia. Pero en los períodos en los que la brecha pega saltos abruptos, es esperable que haya correcciones de precios que tengan mayor relación con el tipo de cambio informal o financiero, teniendo en cuenta que aumentan las expectativas de devaluación”, finalizó Caprarulo, quien pronosticó una inflación que cerrará en torno del 5,8% para este mes.