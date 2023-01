Dólar hoy: una nueva exigencia del Banco Central puso en jaque a las casas de cambio que esperaban el fin del cepo

escuchar

“Entregué la licencia hace un par de semanas”. “Estamos analizando si seguimos porque todavía falta para que cambie el Gobierno y no sé si aguantamos”. “Dejamos de operar”. Las frases se repiten entre las casas y agencias de cambio oficiales, sobre todo aquellas que se encuentran en el interior del país. Un panorama que se aceleró en enero, cuando entró en vigencia una nueva reglamentación del Banco Central (BCRA).

En la Comunicación A 7584, que fue publicada el 25 de agosto del año pasado, la entidad monetaria estableció que las casas de cambio deberán realizar -al menos- 120 operaciones por trimestre, a partir del primer mes de 2023. Se trata de un umbral mínimo, ya que implica realizar entre dos y tres operaciones de compra-venta de dólares u otras monedas. Sin embargo, para aquellos negocios que mantenían la licencia pero abrían al público, con la apuesta de que el cepo cambiario podría comenzar a ceder en 2024, significó el cierre permanente.

“Es un inicio de ordenamiento para ver quiénes están operando”, confirmaron fuentes del Banco Central (BCRA). Año tras año, con un cepo cada vez más restrictivo, el sector se ha ido reduciendo. Si antes de la pandemia había más de 245 empresas operativas, hoy la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio calcula que quedan en pie alrededor de 70. En su conjunto, representan menos del 0,15% de las operaciones que se realizan en el mercado cambiario, según cifras oficiales del Central.

“Al final de este trimestre, tendremos que cumplir con ese umbra mínimo de 120 operaciones. Inicialmente, por lo menos para las entidades que permanecieron abiertas, no representaría un gran problema. Aún con las restricciones vigentes, que son muy importantes todavía. Dos operaciones de venta de dólares ahorro, o a turistas, y se llega. Pero ya no se podrá tener la licencia y no estar operando”, señaló Mario Mochetti, presidente de la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio (Cadecac).

No obstante, en paralelo, el Banco Central incrementó el capital mínimo exigido para que las casas de cambio puedan estar autorizadas a funcionar, mediante la acreditación en cuentas bancarias o títulos públicos nacionales por una sola especie. En noviembre, subió de $10 a $50 millones para la casas de cambio y de $5 millones a $25 millones para las agencias En julio, el piso volverá a trepar, a $90 millones y $45 millones, respectivamente. Algunos cambistas catalogaron estos incrementos como “suicidio financiero”.

“No podíamos acceder a poner eso. Con la inflación que hay, es dinero a colocar que no genera nada y bajo las condiciones que pone el Central. No hay forma. Nosotros hasta tuvimos que dejar de vender dólares ahorro porque la certificación negativa por ahí decía que una persona estaba habilitada a comprar, le vendías los US$200 y después te caía un sumario. ¿Por qué? Porque había gastado dólares con la tarjeta, algo que nosotros no teníamos forma de verificar”, dijo una casa de cambio de Córdoba, que abrió en 2018 y recientemente cerró sus puertas. Pidió mantener su nombre bajo reserva.

En el mismo sentido apuntó el dueño de una agencia de cambios de Misiones, que históricamente tuvo tres sucursales en diferentes pasos fronterizos de la provincia. Hoy solo les queda la “Casa Central”, que también podría cerrar si en el primer trimestre no llegan con los requisitos mínimos. “La idea era hacer otra depuración de licencias. ¿Cómo te van a pedir eso si no podes operar volúmenes? ¿Vender solo US$200 por persona? Es subir tus tenencias, depositarlo y tenerlo en las cuentas de la agencia. Nosotros estamos en una disyuntiva”, se lamentó.

Un leve respiro: el dólar turista

Recientemente, se sumó una bocanada de aire para el sector: la llegada del dólar MEP para el turista receptivo. El Gobierno, consciente de que los billetes verdes iban a parar a la informalidad, ya que les pagaban casi el doble que en el mercado oficial, anunció un tipo de cambio diferencial para los extranjeros a la cotización del dólar MEP ($356) por hasta US$5000.

Actualmente, las casas de cambio volvieron a recibir a los turistas en los mostradores, una situación que había quedado atrás en 2019. Para Mochetti, “muy de a poquito se fue afianzando y le agregó operatividad al sector”, aunque agregó que todavía se requieren “algunos ajustes o gestiones” para que las transacciones sean “más viables”.

Para los extranjeros, la operación es sencilla. Cambian la moneda de su país de origen, reciben los pesos y se van. Pero, para las casas de cambio, la operatoria es más compleja. Cuando reciben las divisas, en las siguientes 48 horas tienen que comprar bonos y posteriormente venderlos, con liquidación en moneda extranjera, para finalmente obtener el MEP.

“La norma te obliga a que, dentro de las 48 horas que le compraste al turista, tenés que comprar títulos por el valor equivalente. Significa que tenés que vender la moneda extranjera, arbitrarla en el mercado, para así hacerte de los pesos y poder seguir operando con los turistas. La operatoria se vuelve más compleja cuando el turista se presenta a vender monedas alternativas al dólar, como reales, porque tenés que llevar el efectivo sí o sí a una entidad bancaria y que te lo reciba. Se requiere que el sistema financiero local y los bancos estén dispuestos a comprarte constantemente la moneda extranjera y a darte los pesos”, explicó el presidente de la Cadecac.

En algunas plazas del interior, el mecanismo se vuelve más “engorroso”, sobre todo cuando escasea la oferta de bancos para poder canalizar la operatoria. Por eso, algunas optaron por aceptar únicamente dólares. Otro tanto está preocupada por la llegada del dólar MEP para turistas con tarjeta y ante la perspectiva de que nuevamente el blue volvió a ser la opción más atractiva: se paga hasta $30 más que el Bolsa ($387). Mientras tanto, la mirada está puesta en la salida del cepo cambiario y en “aguantar” hasta entonces.

“La expectativa pasa por entender y esperar que en algún momento se va a ir hacia un esquema de mercado diferente, con otras características. Evidentemente la Argentina no puede sostenerse durante mucho más tiempo en las condiciones actuales, porque un mercado cambiario como el vigente no ofrece grandes oportunidades de crecimiento para el país en materia económica. Se llegó a una situación donde no había posibilidades reales de que las operaciones se registraran dentro del mercado formal. Sea este Gobierno u otro, habrá que ajustar hacia un mercado distinto. Es inviable que le país se siga manejando de este modo”, cerró Mochetti.