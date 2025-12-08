China, el socio comercial que aumenta su protagonismo

China no es un jugador más en el comercio exterior de la Argentina, ya que desde hace años cobra cada vez mayor protagonismo tanto en importaciones como en exportaciones. Con ese paso firme logró posicionarse en el segundo lugar del ranking de principales socios comerciales del país, solo superado por Brasil –Mercosur mediante–.

El gran temor local es siempre la posible “invasión de productos chinos”. Habrá que ver cómo termina el año, pero, hasta ahora, la Argentina está cerca del récord de importaciones desde China, que fue en 2022, cuando el valor total llegó a US$17.502 millones, representando el 21,47% del total de importaciones del país.

Más allá de esto, es interesante observar en qué consiste actualmente el intercambio comercial argentino-chino. La Argentina exporta a China commodities, sobre todo soja, carne, sorgo, e importa bienes manufacturados como celulares, autopartes, maquinaria, productos electrónicos y bienes de consumo duradero. La relación es complementaria pero estructuralmente deficitaria. Como resultado, se registró un saldo negativo acumulado –de enero a octubre– de US$7266 millones.

En efecto, según precisó el Indec, el intercambio comercial con el gigante asiático registró el saldo negativo de mayor magnitud en los diez primeros meses de este año. Para dimensionar la magnitud de ese déficit, basta con señalar que el rojo con la Unión Europea –tercero en el ranking de los de mayor magnitud– fue de US$1864 millones, mientras con el Mercosur esa cifra negativa fue de US$5504 millones.

La economista Marcela Cristini, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), comentó que las exportaciones de la Argentina hacia China, han mostrado una gran concentración en productos como porotos y aceite de soja y girasol, cobre, petróleo, cueros, moluscos y despojos de aves. “A ese conjunto se fueron sumando productos que ganaron en importancia como la carne vacuna (primera en valor) seguida por el litio. También hay una diversificación hacia productos pesqueros, sorgo, cebada, tabaco, mostrando una demanda que evolucionó hacia productos agroindustriales de consumo de mayor valor unitario. Entre 2007 y 2024 las exportaciones aumentaron un 61%”, detalló.

En cuanto a la composición importadora, Cristini explicó que “la Argentina comenzó comprando del gigante asiático motocicletas y partes para la industria electrónica ensambladora de Tierra del Fuego entre los productos más relevantes”. Y agregó que “hacia 2024 se sumaron al tope de las importaciones los automóviles, los fertilizantes y herbicidas y grupos electrógenos para energía eólica, entre los diversos productos tecnológicos que provee China”.

Al analizar cómo se compuso el intercambio comercial con China en los primeros diez meses de 2025, se puede ver que ese país representó 10,8% de las exportaciones y 23,1% de las importaciones argentinas totales. Las exportaciones alcanzaron US$7687 millones, con un aumento de 42,8% respecto de igual período de 2024. Las importaciones sumaron US$14.953 millones y aumentaron 61,3%.

Las importaciones argentinas de productos chinos aumentaron en todos sus rubros en el período que va de enero a octubre de este año. Las compras de vehículos automotores se incrementaron 307,8%; las de bienes de consumo, 110,3%; las de combustibles y lubricantes, 66%; las de “resto”, 126,1%; los bienes de capital, 68,6%, y las de bienes intermedios, 28%.

Cristini analizó que, en el futuro cercano, el mantenimiento de algún nivel de desacople comercial con los Estados Unidos, sumado a los acuerdos comerciales de ese país con la Unión Europea que abren el mercado agrícola europeo a la oferta estadounidense, “podrían significar un redireccionamiento importante de la oferta agroindustrial argentina hacia los países asiáticos, en especial hacia China e India”.

Asimismo, Cristini agregó: “A la vez, el mantenimiento de una estrategia de desarrollo basada en las exportaciones en el caso de China sugiere la continuidad del desplazamiento de otros países en nuestra demanda importadora”.

Dato mensual

En octubre de este año –último dato publicado por el Indec en su informe Intercambio Comercial Argentino–, China captó el mayor volumen del comercio exterior de la Argentina. En ese mes, el intercambio con el gigante asiático alcanzó los US$3028 millones, con exportaciones argentinas por US$1166 millones e importaciones por US$1862 millones, lo que arrojó un saldo negativo para el país de US$696 millones.

En el informe oficial se especificó que en octubre China se posicionó como el segundo destino de las ventas argentinas. “El crecimiento en las exportaciones por US$825 millones se atribuyó esencialmente a mayores ventas de productos primarios. El 56,3% de los despachos se concentró en porotos de soja incluso quebrantados, excluidos para siembra, con un crecimiento interanual de 1511,8%”, se detalló.

Por otra parte, las importaciones subieron 33,7% con relación a octubre 2024, impulsadas por un incremento de US$155 millones en bienes de capital y de US$98 millones en bienes intermedios.