Ciclo económico de raíz política,¿sirve acá?

28 de abril de 2019

El "paquete" de medidas que el Poder Ejecutivo dio a conocer el pasado 17 de abril merece ser analizado más en el plano político, con vistas a las elecciones de octubre próximo, que en el estrictamente técnico. Algunos economistas explicaron los ciclos económicos no como hechos desafortunados, sino como subproducto deliberado de la decisión pública, buscando precisamente afectar el resultado de los comicios. ¿Funcionará en la Argentina 2019?

Al respecto conversé con el austríaco Johan Gustav Akerman (1888-1959), hermano mayor de Johan Henrik, quien vivió entre 1896 y 1982. Recibió el mayor reconocimiento concebible para cualquier economista que trabajó en la teoría del capital: el aplauso de su profesor, Johan Gustav Knut Wicksell, quien concluyó el comentario bibliográfico a la primera parte de la tesis doctoral de Akerman afirmando: "Estoy convencido de que el autor ha hecho una contribución significativa a la teoría del capital".

-Usted publicó un trabajo sobre el ciclo económico de raíz política en 1947, cuatro años después de que Michal Kalecki publicó el suyo y mucho antes de que la cuestión se volviera popular, por los trabajos escritos por William Dawbney Nordhaus, Cecil Duncan Mac Rae y Douglas A. Hibbs.

-Efectivamente. Al respecto me gustaría hacer un par de comentarios. Kalecki planteó su esquema pensando en la lucha de clases que se da en una economía capitalista, en la que los empresarios generan recesiones económicas y desocupación para inducir una baja en los salarios. La idea del ciclo económico como herramienta electoral recién apareció a comienzos de la década de 1970, cuestión a la que también se dedicaron sus compatriotas Jorge Miguel Streb y Daniel Lema.

-¿Y el otro comentario?

-Todos los economistas analizados plantearon la cuestión a nivel del gobierno nacional, mientras que el argentino Osvaldo Meloni analizó el comportamiento de los gobiernos provinciales. Ocurre que en todos los niveles las autoridades que compiten en elecciones quieren tener a su favor la realidad económica.

-La teoría del ciclo político de raíz económica supone que los gobiernos tienen tanto poder instrumental, y la población tan poca memoria, que pueden "poner a punto" la realidad económica justo cuando la ciudadanía tiene que concurrir a las urnas. ¿Por qué se ríe cuando le planteo esto?

-Por la distancia que existe entre el funcionamiento de las autoridades y la ciudadanía, en los trabajos que usted menciona, y la realidad. Si los gobiernos tuvieran tanto control sobre la situación económica, no habría ciclos, crisis, etc.

-El gobierno argentino acaba de anunciar un paquete de medidas que incluye el compromiso empresario de no modificar los precios de algunos productos durante un semestre, el congelamiento de las tarifas de ciertos servicios, nuevos créditos para jubilados, etc. ¿Qué le parece?

-La Argentina es un país politizado, ustedes concurrirán a las urnas dentro de un semestre, no me pida que analice el referido paquete dejando de lado las consideraciones políticas o pensando que estas medidas van a regir de manera permanente.

-¿Cómo debe ser analizado, entonces?

-Como otra herramienta electoral. Pedirle al gobierno de turno de cualquier país que no piense en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, es decir, que los altos funcionarios no actúen como políticos sino como estadistas, puede sonar bien delante de sus parientes o amigos, pero no sirve para entender los comportamientos públicos y sus consecuencias sobre la población.

-Pero tiene consecuencias económicas.

-Esto lo sabe cualquiera. ¿Por qué los dueños de algunas empresas se comprometen a no modificar los precios de algunos de sus productos: porque se lo pidió el Gobierno, porque son buenos o porque reemplazarán esos ingresos con otros? ¿Cómo se financiarán las empresas que generan y distribuyen los servicios cuyas tarifas fueron congeladas; con más gasto público o con crecientes deficiencias en la calidad de los servicios?

-¿Qué cabe hacer en este contexto?

-Aprovechar la oportunidad, sabiendo que el paquete aumentó las distorsiones económicas que existían.

-Deme ejemplos.

-El jubilado que, por un préstamo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), puede cancelar una deuda contraída a mayor tasa de interés experimentará una mejora. Como también la experimentará el usuario del subte, que viajará sin tener que pagar más pesos por el servicio.

-Magníficas noticias.

-Para los beneficiarios, pero las mejoras generadas por una acción gubernamental, que no tiene fundamento en una mejora genuina, son transitorias y se terminan pagando. Quienes las presentan como una ventaja permanente, por aplicación de un modelo económico "heterodoxo", confunden fantasía con realidad. Los economistas profesionales tienen la obligación de clarificar este importante punto.

-¿Por qué el Fondo Monetario Internacional acepta esto?

-El directorio y Christine Lagarde lo aceptan porque no pueden hacer otra cosa. Pero seguramente que los funcionarios de carrera de la institución tienen las mismas dudas que nosotros.

-Don Johan, muchas gracias.