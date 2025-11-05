Andrés Malamud analizó la decisión de nombrar a Adorni como jefe de Gabinete: “Cuando el Gobierno necesita cambiar, cambia”

“El Gobierno tiene arrogancia en la victoria y humildad en la derrota. Y la humildad es mejor maestra”. Con esa premisa el analista político Andrés Malamud sintetizó en LN+ la destreza libertaria para adaptarse a los resultados electorales.

Sobre el relanzamiento del Gabinete, el especialista dijo: “No hay garantías sobre qué busca el Gobierno. Pero lo que demuestra es que, cuando necesita cambiar, cambia”.

El analisis politico de Andres Malamud en LN+

“Lo que vemos después de las elecciones legislativas nacionales es normal: organización en el partido del Presidente y fragmentación enfrente”, expuso Malamud.

“Y esto ya no va a cambiar nunca más. Los partidos tradicionales en este momento no son confederaciones de provincias. Ni siquiera hay gobernadores que se ponen de acuerdo para elegir un presidente. Están cada uno en la suya“, agregó el especialista.

Milei con los gobernadores en Casa de Gobierno Presidencia

Hegemonía violeta

Consultado sobre el reordenamiento político de la oposición, Malamud apuntó: "Va a haber organización únicamente cuando haya un candidato que mueva el amperímetro. Mientras no lo haya, el partido presidencial es violeta“.

“Hoy Milei no tiene nadie por delante porque la mayoría de los gobernadores salieron derrotados. Y esa situación hace que el peronismo esté desorganizado, lo que al mismo tiempo le impide encontrar un candidato natural”, subrayó el especialista.

Es la economía, campeón

Según Malamud, en la balanza electoral existe un factor que desnivela todo: la economía. “Muchos presidentes caen por la economía pero, políticamente, Milei tiene el camino abierto”, sostuvo el analista en los estudios de LN+.

Luego trasladó esa variable a nivel continental. En palabras del especialista, “hasta el 2015 en Latinoamérica la reelección era la norma. Luego, la excepción. Todo depende de la economía. Y de la suerte que tiene un presidente”. Para graficar ese argumento, enumeró: “Es lo que le pasó a Macri, a Trump y a Alberto Fernández”.

El presidente Javier Milei y el Ministro de economía Luis Caputo, durante el último encuentro que tuvieron con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva

“En la Argentina, cuando la economía se cae, parece que todo se cae con ella”, sentenció Malamud.

La influencia de lo mediático

Para el analista, el camino hasta las urnas suele estar influenciado por lo que escucha en la radio y se mira en la tele. “El clima mediático muchas veces altera las percepciones. Para entender esto hay un ejemplo clarísimo: el narcoescándalo de Espert, que terminó siendo una bendición para el Gobierno, porque lo sacaron y la gente los apoyó masivamente“.

Épocas de paz: José Luis Espert junto a Javier Milei en la Rural

“Además, Espert hablaba pestes de las candidaturas testimoniales. Y con el resultado puesto podemos ver dos cosas. Primero, que él no terminó como candidato y luego, que Santilli terminó como testimonial”, enfatizó Malamud.

Por último, y ampliando su marco de análisis, Malamud puso el foco en la Ciudad de Buenos Aires.

“Puertas adentro del Gobierno, aceptaron que ganar la Capital generó un problema. Es decir, a partir de la arrogancia, leyeron mal la realidad. Ganaron con Adorni y, un mes después, perdieron en Provincia por 15 puntos. Pero, irónicamente, se ve que aprendieron de esa derrota”, sentenció Malamud.