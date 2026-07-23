Cinco grupos ya presentaron sus ofertas por Metrogas y el proceso entra en la etapa decisiva

Cinco grupos económicos presentaron hoy, antes de las 13, sus ofertas para quedarse con la principal distribuidora de gas del país, uno de los activos energéticos más codiciados luego de que el gobierno de Javier Milei normalizara la política tarifaria de gas. Con la entrega de los sobres, el proceso para definir el futuro controlante de Metrogas, cuyo 70% está en manos de YPF, entró en su tramo decisivo, luego de meses de due diligence sobre los estados contables y los activos de la compañía.

El proceso, conducido por el banco Citi, arrancó con nueve interesados. Ese universo se redujo primero a cinco tras la etapa de auditoría y ahora llega a la definición económica con un recambio en la lista de nombres.

La lista de oferentes tuvo un movimiento de último momento. Neuss Capital, el consorcio que lideraba Germán Neuss junto a Mubadala Capital —el brazo inversor del fondo soberano de Abu Dabi— y la española SIA Capital, no llegó a esta instancia con una oferta económica. En su lugar se sumó Litoral Gas, distribuidora del centro y norte de la provincia de Buenos Aires, cuyo capital comparten Grupo Sofía y Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint.

Con ese cambio, los cinco finalistas quedaron conformados así: Central Puerto, la principal generadora eléctrica del país, en sociedad con Ecogas, distribuidora de gas cuyo grupo de control integran, junto a la propia Central Puerto, Ronaldo Strazzolini y Gonzalo Pérès Moore; Andina, el vehículo de José Luis Manzano, que ya es accionista de Metrogas con el 9,23% del capital a través de Integra Gas Distribution; MSU, del empresario Manuel Santos Uribelarrea, con actividad en generación eléctrica y en agronegocios; Grupo Pierri, del empresario y exdiputado justicialista Alberto Pierri, dueño de Telecentro, y Litoral Gas.

El proceso de venta de Metrogas, conducido por el banco Citi, arrancó con nueve interesados y llegó hoy a la instancia de las ofertas económicas con cinco oferentes finales

En juego está un paquete que podría valer US$560 millones, dentro de una valuación total de la compañía cercana a los US$800 millones. Quien se quede con ese 70% deberá, además, lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones, hoy repartidas entre la Anses (8%), el capital que cotiza en la Bolsa porteña (13%) y la porción que ya tiene Manzano.

Ahora se abre una nueva etapa. En las próximas semanas se analizará si las propuestas cumplen con los requisitos y las condiciones fijadas en el proceso. Recién las que superen ese filtro entrarán en la comparación final para determinar cuál conviene más y si, en definitiva, la venta se concreta. La expectativa es tener un panorama claro hacia mediados de agosto sobre qué oferentes cuentan con una propuesta sólida y sostenible.

Ese último punto es el que más atención concentra puertas adentro del proceso. No alcanza con el número que cada grupo puso sobre la mesa, sino con el respaldo financiero y la estructura detrás de esa cifra. El objetivo es evitar ofertas altas que después no puedan sostenerse a la hora de cerrar la operación.

No es un riesgo teórico. YPF ya lo vivió este año con la venta de Manantiales Behr, el histórico yacimiento de Chubut: el comprador original, Limay Energía, del Grupo Rovella Capital, no logró estructurar el financiamiento necesario para completar la operación. YPF debió redireccionar la venta y terminó cediendo el activo a Pecom Servicios Energía, del Grupo Pérez Companc, por unos US$400 millones. Ese antecedente explica por qué, en el caso de Metrogas, la solvencia detrás de cada propuesta pesará tanto como el monto ofrecido.

La definición sobre quién se queda con el control de Metrogas debería empezar a despejarse hacia mediados de agosto, cuando se conozca qué ofertas cuentan con respaldo financiero sostenible Enrique Villega

A la variable financiera se suma una definición regulatoria que todavía no llegó. La licencia de Metrogas, vigente desde hace 35 años, vence en diciembre de 2027. El Enargas ya elevó al Poder Ejecutivo su recomendación para extenderla por 20 años, tal como habilitó la Ley Bases, pero la resolución sigue pendiente. Para los oferentes, esa definición es central: condiciona la previsibilidad de ingresos del negocio que están dispuestos a comprar.

YPF, de todos modos, no está apurada, porque tiene margen para concretar la venta hasta diciembre de 2028, cuando vencen los contratos del Plan Gas. A partir de 2029 el mercado prevé una mayor liberalización en la negociación de precios entre productoras y distribuidoras, lo que refuerza para la petrolera la conveniencia de separar el negocio de distribución del resto de sus activos antes de esa fecha.

Metrogas abastece a 2,5 millones de usuarios y concentra cerca del 28% del mercado de distribución de gas del país. La compañía llega a esta instancia con indicadores financieros muy distintos a los de hace pocos años. Entre 2023 y 2025 duplicó su ganancia bruta, cuadruplicó su resultado operativo y redujo a un tercio su endeudamiento, una recomposición que le permitió distribuir dividendos entre sus accionistas por primera vez desde 2001. Esa mejora, producto en gran parte de la recomposición tarifaria encarada desde 2024, es parte de lo que explica el interés de cinco grupos distintos por quedarse con el control de la empresa.

La definición sobre su futuro controlante, que debería empezar a despejarse hacia mediados de agosto, será una de las operaciones más relevantes del sector energético en lo que resta del año.