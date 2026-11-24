La guerra en Medio Oriente dejó a la Argentina frente a una paradoja. Los mayores precios internacionales del petróleo y de los metales le permitirán al país cerrar el año con un superávit de US$11.000 millones en energía y de US$9000 millones en minería, según proyecciones del Gobierno. Sin embargo, esos dólares no alcanzaron para empujar al resto de la economía, que esta tarde podría confirmar su ingreso en una recesión técnica.

El dato llegará con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el indicador con el que el Indec anticipa la evolución del PBI. Para que el tercer trimestre no haya cerrado en negativo, la actividad tendría que haber crecido más de 8% en septiembre, algo poco probable. Si eso no ocurrió, se sumarán dos trimestres consecutivos de caída, que es la definición técnica de una recesión.

El cambio de clima se refleja en las proyecciones. En enero, los economistas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) —la encuesta mensual que hace el Banco Central (BCRA) entre 45 consultoras, centros de investigación y bancos— esperaban que la economía creciera 3,2% este año. En la última edición, ese número bajó a 0,7%, y estimaron que el PBI se contrajo 2,3% en el tercer trimestre.

Para el ministro de Economía, Luis Caputo, la desaceleración responde a la suba de las tasas internacionales, al shock petrolero y a la incertidumbre política. Esas razones pesaron, aunque no todas de la misma manera.

Los ingresos no despegaron

A comienzos de año, el mercado esperaba que la inflación bajara de 2% mensual a partir de abril y que cerrara 2026 en 22,4%, mientras que hoy proyecta para el año una suba promedio de precios de 31%. En octubre, además, el índice se aceleró a 2,2%, desde 1,9% en septiembre, impulsado en parte por los ajustes en las tarifas de gas asociados a los cambios en el régimen de Zona Fría.

Con ese ritmo de precios, los salarios se recuperaron poco. Según la consultora LCG, los sueldos registrados acumulan a septiembre una mejora real de 2,5% respecto de diciembre, pero frente a noviembre de 2023 los privados todavía pierden 2,3% y los públicos, 15,4%.

Vaca Muerta y la minería sostienen parte del crecimiento, mientras el resto de los sectores sigue estancado AFP y AP

A eso se suma el peso de los servicios. De acuerdo con el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), lo que gasta un hogar del AMBA en luz, gas, agua y transporte aumentó 67% en el último año, el doble que la inflación.

“Se configura así un círculo vicioso. El estancamiento del poder adquisitivo limita la recuperación del consumo, restringiendo a su vez el dinamismo de la actividad y las posibilidades de recomposición salarial”, advirtieron en LCG.

El crédito se frenó

A fines de 2024 y comienzos de 2025, las compras en cuotas habían sido el motor del consumo. Ese impulso se apagó. Unos seis millones de personas entraron en mora y las tasas de los préstamos personales rondan el 64%. Los bancos “no están prestando en términos netos”, explicó Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier.

Parte de esa morosidad se gestó en 2025. Durante la campaña para las elecciones legislativas, el BCRA subió las tasas de interés para incentivar el ahorro en pesos y frenar la dolarización, y las tasas reales se dispararon. Muchas familias endeudadas no pudieron pagar. Hoy los bancos son cautos por la mora, pero también porque no saben qué hará el BCRA en 2027, si priorizará el crédito o si volverá a subir las tasas ante una mayor presión sobre el dólar. El Gobierno asegura que la morosidad “ya está bajando”.

La inversión espera a 2027

Según Daniel Artana, economista de FIEL, la inversión se ubica 11% por debajo de los niveles de 2023. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) —que otorga beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios a proyectos de gran escala— avanza lento porque los inversores esperan a ver cómo le irá a Javier Milei en la elección presidencial de 2027. La duda sobre la continuidad del rumbo económico pesó más de lo que se anticipaba a comienzos de año.

La energía, un shock con dos caras

La misma guerra que mejoró la rentabilidad de Vaca Muerta encareció la energía para el resto de la economía. Según el IIEP, el gasoil común aumentó 48% en el último año y las facturas de luz y gas de un hogar del AMBA sin subsidios subieron 48% y 44%, respectivamente, por encima de la inflación de 33% del mismo período. Con pocas ventas, a industrias y comercios les cuesta trasladar esos aumentos a precios.

El comercio y la industria fueron los sectores que más restaron a la actividad en los últimos meses Gorodenkoff - Shutterstock

Aun así, el golpe fue mayor en los países que importan energía. Según el FMI, Filipinas pasó de una proyección de crecimiento de 5,6% en enero a 3,4% del PBI en octubre y Turquía, de 4,2% a 2,7%, mientras que Brasil mejoró de 1,6% a 2,2%. La Argentina, exportadora neta de energía, tuvo uno de los mayores recortes —de 4% a 2,1%— entre las 30 economías que detalla el organismo y quedó por debajo del 2,3% previsto para América Latina.

El riesgo país superó los 1000 puntos

Donde el contexto internacional sí se hizo sentir fue en el frente financiero. Cuando el mundo se vuelve más volátil y suben las tasas, los inversores se desprenden de los activos más riesgosos, y la Argentina, por su historia de defaults, está entre ellos. El riesgo país llegó a 1071 puntos básicos, con una suba de 36,1% en el último mes y de 87,6% en el año ; en julio había tocado un mínimo de 403. El salto fue mucho mayor que en el resto de la región, cuyo índice está por debajo del nivel de comienzo de año. A fines de octubre, el triunfo de Lula da Silva en Brasil sumó presión.

La preocupación es que esa tensión se traslade a los precios. La brecha entre el dólar oficial, a $1600, y el contado con liquidación, a $1747, llegó a tocar un pico de 14,5%. Como las empresas no pueden comprar dólares libremente, miran los paralelos para calcular su costo de reposición. Con recesión hay menos margen para remarcar, pero la rentabilidad se fue achicando en los últimos años. Y 2027 es un año electoral. Sigaut Gravina advirtió que la tensión cambiaria previa a esos comicios puede derivar en otro año de “crecimiento cansino”.