Los mercados internacionales muestran este lunes una fuerte recuperación, luego de que Wall Street sufriera una de las peores semanas desde la pandemia en 2020. Aunque el mercado local permanece cerrado por el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, el riesgo país retrocede y las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York rebotan hasta 6%, en una rueda marcada por el regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia.

En línea con la recuperación que se da en las principales bolsas del mundo, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) operan en terreno positivo. Los papeles de Edenor se destacan con una suba del 6,1% y le siguen los papeles bancarios, como el Banco Macro (+5,8%), Banco Supervielle (+5,6%), Grupo Financiero Galicia (+5,3%) y BBVA Argentina (+4,9%).

La tendencia al alza puede verse también en el resto de los sectores. Las acciones de Central Puerto trepan 4,4%, seguida por YPF (+4,3%), Cresud (+4,3%), Mercado Libre (+3,7%), Globant (+3,2%), Irsa (+3,2%), Ternium (+3,1%), Transportadora de Gas del Sur (+3%), Loma Negra (+2,4%) y Pampa Energía (+2,2%).

Nvidia anunció que su directorio reincorporó a Huang como presidente, CEO y miembro del board, con efecto inmediato, luego de su renuncia el 12 de noviembre. PATRICK T. FALLON - AFP

Este mismo fenómeno se ve en los principales índices accionarios de Estados Unidos. El S&P 500, que reúne a las 500 empresas más grandes del país, avanza 4,73%. En tanto, el índice tecnológico Nasdaq rebota un 6,7% y el industrial Dow Jones, un 2,7%.

La recuperación se produce luego de que la semana pasada estuviera marcada por fuertes liquidaciones, especialmente en las compañías vinculadas con la inteligencia artificial, que habían despertado dudas entre los inversores sobre las valuaciones y la rentabilidad de las millonarias inversiones en infraestructura tecnológica.

El principal catalizador de la jornada es Nvidia. La compañía anunció que su directorio reincorporó a Huang como presidente, CEO y miembro del board, con efecto inmediato, luego de su renuncia el 12 de noviembre. La decisión sorprendió al mercado y disparó las acciones de la empresa un 33%, una reacción que también favoreció al resto de las compañías tecnológicas.

“En nuestra opinión, la reciente oleada de ventas se debe, en parte, a ajustes de posicionamiento ante una semana bursátil corta en Estados Unidos, marcada por la festividad de Acción de Gracias el jueves. En nuestro escenario base, esperamos que el crecimiento económico se sitúe cerca de su tendencia en 2027, que aumenten los beneficios empresariales y la inversión en IA, y que la inflación se modere más adelante en el año. Esto es coherente con ganancias en la renta variable y rentabilidades positivas en la renta fija”, dijo Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management.

El riesgo país también acompañaba la mejora internacional. El indicador elaborado por JP Morgan retrocede 49 unidades y se ubica en los 1021 puntos básicos (-4,58%), luego de que el viernes tocara el valor más alto desde las elecciones legislativas del año pasado.

De todos modos, solo en las primeras tres semanas de noviembre el indicador trepó 29,7%, en un contexto en el que los inversores empiezan a incorporar el riesgo político de cara a las elecciones del año que viene.

“Es cierto que la Argentina carga con una historia que hace que estos shocks sean más dolorosos y a eso se le suma la incertidumbre de cara a las presidenciales. Pero si el frente externo muestra una mejora, es difícil imaginar que no impacte positivamente en los papeles locales”, señaló Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras.