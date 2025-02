¿Cisne negro? Qué creen en Economía, en bancos y en Wall Street sobre lo que se viene en el mercado y con el dólar

¿Es el cisne negro de Javier Milei? Ni para el mercado ni para el equipo económico, el escándalo de Libra –la meme coin que recomendó en X el Presidente y terminó en una megaestafa- prevalecerá en el humor de bonos, las acciones y el dólar. Para aquellos que diseñan la política económica, más allá del mal clima en el corto plazo por el error presidencial, y para analistas y operadores esas cotizaciones terminarán influenciados por los fundamentals de la economía argentina, siempre y cuando la crisis política no escale y frene las reformas del oficialismo.

Los bancos, para citar un ejemplo de aquellos que tienen 24 horas prendidas sus pantallas con los papeles argentinos de fondo, esperan expectantes las palabras del Presidente de hoy para explicar su decisión de viralizar el token Libra el viernes. En uno de los más grandes admiten que el escándalo “no fue gratuito” si se miran cómo se movieron hoy los activos nacionales, las reservas y el dólar. En otra de las entidades líderes creen que fuera del círculo rojo, el escándalo todavía no afectó la opinión que los argentinos de a pie tienen del libertario ni, por los tanto, sus planes.

En el Gobierno, donde todavía no hay encuestas que midan el impacto, no cambiarán la agenda presidencial. El jueves Javier Milei viajará a Estados Unidos para participar de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC, según las siglas en inglés). No viajará, dijeron a LA NACION, nadie del equipo económico que conduce Luis Caputo, quien firmó dólares el domingo pasado en una acción proselitistas de La Libertad Avanza junto a Karina Milei. Habrá reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

Los analistas políticos, a diferencia del mercado, sí prevén un impacto en la opinión pública con el pasar de los días. No tienen todavía encuestas para respaldar esa previsión. No está claro que afecte la decisión de a quién votar.

El imacto inmediato se sintió. La bolsa porteña retrocedió hoy 5,6% y los bonos soberanos bajaron hasta 3%. Todas las acciones cayeron. El dólar blue y los financieros –arriba de los $1200- operaron con subas de hasta $26. El Banco Central (BCRA) vendió US$15 millones y los operadores en el mercado estiman que el Gobierno debió vender más bonos de lo habitual en el mercado para frenar la suba de los dólares libres.

En el Ministerio de Economía confían en que “no pase nada serio” en el mercado por el paso en falso presidencial. “El corto plazo no es un problema”, afirmó una fuente que tiene despacho en el quinto piso del Palacio de Hacienda. “De corto siempre puede haber volatilidad. Pero la tendencia de largo no cambia porque la ortodoxia macro no va a cambiar. Y los fundamentals a la larga siempre prevalecen” , afirmó el hombre del equipo económico a LA NACION.

Optimista, otra fuente del equipo económico, contó a este diario que la caída que se registró hoy –sin Wall Street en plano funcionamiento por el feriado del Día de los Presidentes- podría ser todo el impacto del escándalo. Afirma, en ese sentido, que el ruido es más doméstico que externo. “Los fundamentals prevalecen en dos minutos. Sobre todo, cuando el que tiene alguna duda de si el Gobierno pierde foco, la termina despejando”, confirmó sobre funcionario.

Caputo pudo disfrutar poco el 2,2% de inflación de enero –la menor inflación en 54 meses- que dio a conocer el Indec la semana pasada. Pero tuvo revancha hoy con otro dato que siguen de cerca los acreedores de la deuda argentina. “Yendo a lo verdaderamente importante para la gente, en el mes de enero registramos un superávit primario de $2.434.865 millones y un superávit financiero de casi $600.000 millones. Esto, habiendo eliminado impuestos y aranceles”, escribió el ministro. Una hora después del post, aplaudió su comentario Marcos Galperin, presidente y fundador de Mercado Libre.

“Algunos me preguntaban a la mañana ‘¿hoy cómo van a abrir los mercados y demás?’. No recibí, te juro que no estoy exagerando, ni un ápice, no recibí un mensaje del exterior. Ni siquiera uno. Y dos, esto nada cambia la política económica, que es lo más importante. La Argentina está en un cambio de ciclo, en una tendencia. En el medio, obviamente, hay volatilidad de corto plazo producto de las noticias. Sí, puede ser que hoy caiga y pasado mañana suba. No importa eso. Lo importante es que no va a cambiar la tendencia y nosotros vamos a seguir con la disciplina fiscal”, afirmó más tarde Caúto en una entrevista que le realizó el periodista Eduardo Feinmann en el canal A24.

En los bancos argentinos hay cautela, aunque reconocen el impacto que tuvo en los activos el endorsement de Milei a un token de dudosa reputación que terminó en estafa. “Creo que en unos días esto afloja. Veremos qué dice el Presidente. No fue gratis”, dijeron en uno de los más grandes. La explicación presidencial sobre lo que viene será clave.

“Noto bastante tranquilidad”, dijo un economista de otro importante banco que siguió de cerca el escándalo. “El impacto por lado de potencial juicio político o de juicios varios creo que nadie lo está considerando como demasiado relevante. Es más importante la pregunta de cuanto impacto a nivel del votante esto puede tener. Si me guío por lo que estuve viendo, por ahora, es poco. Por supuesto que puede cambiar, pero hoy no parece tener gran impacto en opinión pública”, analizó el técnico. Envió entonces un posteo de Lucas Llach en el que un periodista de Crónica le pregunta hoy a una docena de personas su opinión sobre el escándalo. Todos responden que no conocen el caso.

Un analista en los Estados Unidos prevé que puede haber mañana un mal día en el mercado de bonos y que las acciones se moverán a tono con cómo se movieron las locales en el Merval. Sin embargo, estima que en Wall Street el mercado seguirá mirando los fundamentals, la evolución de las reservas, la continuidad del cepo, el potencial acuerdo con el FMI y las elecciones de medio término. “Solo puede tener mayor impacto si se percibe que este episodio daña políticamente a Milei y eso podría afectar la dinámica política o económica. Parece difícil si bien fue un paso en falso enorme”, explicó el hombre de Wall Street. En el peronismo hablan de un “enchastre” y presagian que esto puede hacer mella.

“En la apertura mañana los bonos pueden aflojar un poco. El tema es si es persistente. El mercado ya no venía muy entusiasmado con la Argentina antes del viernes, por una cuestión de que los precios de los activos ya subieron bastante”, esgrimió. Además, como quedó de manifiesto la semana pasada, el mercado sigue de cerca el debate sobre el esquema cambiario luego de que varios economistas, incluidos Domingo Cavallo, advirtieran de un dólar atrasado.

“Madriles”, los llamó Milei, que escribió una nota en este diario para desmentirlos en el marco del equilibrio fiscal y la emisión cero. El Gobierno debió ratificar varias veces en los últimos días que no habrá una devaluación en la Argentina. “Justicia poética”, escribió el fin de semana uno de los economistas apuntados por el Presidente sobre el caso Libra.

Los analistas de opinión pública no tienen encuestas todavía, pero vaticinan un impacto negativo en la imagen presidencial que puede no transformarse, sin embargo, en un cambio en la intención de voto. “Milei construye el apoyo en su gestión en la capacidad, la idoneidad y el conocimiento para resolver el tema de la economía. Para la gente común, los que saben de criptomonedas son los economistas. Esto tocó su principal atributo. Factiblemente, sus números de imagen se vean afectados. Habrá que ver cómo escala el tema, cómo lo maneja el Gobierno y la oposición para entender la gravedad del daño”, afirmó Mora Jozami, directora de la consultora de opinión pública Casa Tres.

Lucas Romero de Synopsis también dio su opinión y escribió: “Hay escándalos y escándalos. Pero este de la estafa $LIBRA tiene todos los componentes para ser de los más peligrosos para Milei, porque lo afecta en tres planos estructurales de su autoridad presidencial: su credibilidad, su honestidad y su inteligencia”. Le contestó directamente en X la cuenta de John (@Mileiemperador) a la que muchos relacionan con el asesor presidencial Santiago Caputo. Denunció entonces una “opereta”, dijo que no hay vinculación entre Milei y el proyecto (Libra) y cerró: “No llores cuando el karma vuelva”.

