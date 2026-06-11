Una nueva billetera permite comprar acciones de Estados Unidos de Apple, Nvidia y Google desde US$1

En un día expectante por el dato de inflación de mayo, una billetera cripto argentina anuncia un nuevo modo de resguardar los ahorros: se trata de Lemon, la billetera cripto con más de 4 millones de usuarios, que lanzó “Acciones”, un producto que permitirá que cualquier persona pueda comprar una parte de Apple, Nvidia, Google y más de 10.000 empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, desde tan solo US$1.

Son varias las billeteras cripto que, en el último tiempo, han anunciado opciones de este tipo, nuevos productos que amplían las posibilidades de inversión en activos del exterior, desde acciones de Tesla, Google y Meta, y algunas incluso con la posibilidad de invertir fuera del horario bursátil.

En el caso de Lemon, se abre la posibilidad de invertir en tres productos distintos: por un lado, acciones individuales de más de 10.000 empresas que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos, como Apple, Tesla, Nvidia, Google, Netflix, YPF, etc. En segundo lugar, permitirá invertir en índices como el S&P 500, que agrupa las 500 empresas más grandes de EE.UU. Por último, incluye la posibilidad de apostar por packs temáticos vinculados a tendencias y sectores como tecnología, inteligencia artificial o energía.

Lemon permitirá invertir en tres productos distintos

En el caso particular de Lemon, las inversiones en bitcoin y en acciones son propiedad del usuario. “Si invierte en una empresa, la acción queda registrada a su nombre en Estados Unidos. Si compra bitcoin, puede enviarlo, retirarlo o usarlo cuando quiera”, aclaran desde la billetera. Detallan que las inversiones en acciones cuentan con custodia regulada a través de Alpaca Securities y protección SIPC de hasta US$500.000 por cliente (incluyendo hasta US$250.000 en efectivo) ante casos de insolvencia del custodio.

Este dato no es menor, si se tiene en cuenta que otras billeteras permiten el acceso a tokens que siguen el precio de su activo subyacente sobre una base 1:1 y cada unidad de ese token digital está respaldada, pero por un valor equivalente en activos reales o digitales.

En paralelo al lanzamiento de “Acciones”, Lemon renovó toda su identidad visual y reorganizó la experiencia de la app alrededor de cuatro módulos: pesos, dólar digital, bitcoin & cripto y acciones. “Este cambio permite diferenciar con mayor claridad los distintos productos que tiene la compañía para ahorrar, pagar, invertir e incluso cobrar en el exterior, y poner el foco en lo que las personas pueden hacer con su dinero, y no en la tecnología que existe detrás”, explicaron desde la empresa. De esta forma, la compañía deja de asociarse únicamente a los activos digitales y muestra que cripto tiene que ver con una tecnología que está detrás, más que un fin en sí mismo.

Wall Street se acerca

Durante los últimos dos meses, varias billeteras cripto anunciaron novedades que amplían las posibilidades de inversión en activos del exterior. Aunque desde hace tiempo existía la posibilidad de invertir en índices como el S&P500, el Nasdaq o acciones de empresas de EE.UU., sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior -gracias a los Cedear, que son fracciones de acciones de empresas que cotizan afuera del país- contaban con algunos requisitos burocráticos y restricciones cambiarias locales.

El economista de LLZ Macroeconomía y Finanzas, Federico Machado, explicó que, “si comprás dólar oficial, quedás afuera del mercado del dólar financiero por 90 días; es lo que se conoce como la restricción cruzada”. El BCRA establece que quien compra dólar oficial, no puede operar Cedear en dólares (aunque sí en pesos) ni otros activos dolarizados durante los 90 días siguientes a esa compra.

Varias billeteras cripto anunciaron novedades que amplían las posibilidades de inversión en activos del exterior, desde acciones de Tesla, Google y Meta, hasta la posibilidad de invertir en el S&P500 fuera del horario bursátil Stock-Asso - Shutterstock

En ese marco, varias billeteras cripto están aprovechando la tecnología que brinda la blockchain -como la tokenización- para ampliar el acceso a las inversiones en el exterior. Tokenizar consiste en representar en un “papel digital” (más conocido como token) un activo.

Bitso, firma de servicios financieros digitales en América Latina, anunció hace unas semanas la integración con xStocks en la Argentina. Tokenizaron 10 activos, entre los que se encuentran acciones de Apple, Amazon, Google, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia, Tesla, el Nasdaq-100 y el S&P500. Estos tokens o “xStock” siguen el precio de su activo subyacente sobre una base 1:1 y cada unidad de ese token digital está respaldada por un valor equivalente en activos reales o activos digitales de alta liquidez que se mantienen en reserva.

De esta manera permiten acceder a los mercados globales en segundos, utilizando los dólares digitales que ya están en una cuenta de bitso, sin trámites adicionales, por montos que arrancan en los US$5 y sin horarios de mercado, es decir, todos los días de la semana, las 24 horas. En este caso, vale aclarar que los tokens no brindan una propiedad directa de las acciones, sino que proporcionan una exposición económica contractual. Además, se pueden liquidar por las criptomonedas USDC o USDT, aunque, en esta fase inicial, no pueden ser transferidos a billeteras externas.

Bitso no es la única billetera cripto que hizo anuncios de este tipo durante las últimas semanas: la plataforma fintech argentina Takenos lanzó una nueva funcionalidad que también amplía el acceso a activos globales desde el celular. Los usuarios de la plataforma pueden invertir desde US$1 en tres opciones simplificadas, que presentan como “Paquetes”: el S&P 500, que reúne a las principales compañías estadounidenses, el Nasdaq-100 (índice bursátil de EE. UU. que agrupa a las 100 mayores empresas no financieras de alta tecnología, servicios y consumo que cotizan en la bolsa Nasdaq) y en oro.