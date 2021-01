El dueño de Swiss Medical pide que expliquen al sector por qué se anularon las subas autorizadas en las cuotas de la medicina prepaga

El presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud del sector privado (UAS) y dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, se refirió al aumento del 7% para las empresas de medicina prepaga que fue autorizado y dejado sin efecto el jueves pasado. En diálogo con La Nación, dijo que desde ese día no tienen contacto con ninguna autoridad del Gobierno, mientras crecen la versiones sobre una supuesta nacionalización del sistema, y no descartó que las empresas del sector se presenten ante la Justicia para reclamar que las dejen aplicar las subas.

-¿Qué lectura hacen de lo que pasó el jueves?

-Mi reflexión general es que durante 2020 nosotros trabajamos de forma sincronizada con el ministro de Salud, el superintendente de Servicios de Salud, el jefe de Gabinete, el Presidente, el ministro de Trabajo, etcéra, y claramente el sistema de salud privado jugó un rol muy importante del cual estoy orgulloso por cómo soportó la pandemia a lo largo del año. Y el Gobierno en la medida de sus posibilidades ayudó al sistema privado de salud como ayudó a otros sectores de la economía con el ATP y el decreto 300/2020 que permitió ir absorbiendo aumentos por inflación y las paritarias de los trabajadores con los ingresos congelados.

El primer cortocircuito fue cuando la Superintendencia de Servicios de Salud acuerda en el mes de octubre un aumento del 25% para las empresas de medicina prepaga que se publica y es inmediatamente anulado. Yo tengo una reunión directa en la que me manifiestan que no se puede otorgar ese aumento porque había que ver cómo daba la inflación, si había acuerdo o no y luego me dicen que se va a dividir y que, en vez del 15%, se va a dar un 10% en diciembre y el resto entre febrero y marzo tratando de mantener los mecanismos de ayuda para colaborar con la situación. Después dicen que a partir del 31 de diciembre sacan los mecanismos de ayuda y fui a explicarle al viceministro de Salud la situación del sistema privado y yo mismo seguí la negociación con las áreas ministeriales. El 30 de diciembre se me informa que no podía darse el aumento en su totalidad, que se iba a dar el 7% en febrero y que íbamos a seguir discutiendo cómo seguíamos hacia adelante y eso es lo que ocurre hasta el 30 de diciembre a la noche. El 31 de diciembre se publica y hasta ahí la situación normal de cómo nos veníamos manejando y cómo terminaba el año...

-Y ahí ¿Qué sucedió?

-Ahora viene la parte de la cual me entero por el radio pasillo. A las 9 de la mañana del 31 viene una orden de arriba para que la Superintendencia tire para atrás este aumento y algo anecdótico que es que un funcionario de la Superintendencia terminó en terapia intensiva [el superintendente, Eugenio Zanarini] y le pusieron un stent. Era un cambio en las condiciones de un trabajo técnico. Según la resolución que salió por la tarde, el Presidente dice que deja sin efecto un trabajo técnico hecho por su Gobierno. No podemos decir que lo dejamos sin efecto porque se nos cantan las b.... Tiene que explicar por qué lo dejó sin efecto o si lo reemplaza por otra cosa. Y a partir de ese momento no tenemos ningún tipo de diálogo. Nadie nos llamó. Mas allá de aparecer esta usina de rumores, no tenemos información oficial.

-¿Cuando habla de rumores apunta a las versiones que hablan de un proyecto de la vicepresidenta Cristina Kirchner para nacionalizar el sistema?

-Lo único que te puedo decir es que esta no es una cosa normal. Sacando a las prepagas, sacando a la pandemia ¿Cuántas veces has visto que salga un decreto y se anule? Y si a eso les sumás los rumores y que no hay ninguna conexión, ninguna explicación de lo que pasó, uno empieza a pensar y sentir que los rumores tienen bastante de realidad. Es lo único que podemos pensar. Yo que he trabajado con el Poder Ejecutivo creo que hay un cambio en el proyecto sobre el sistema de salud. Si eso es la nacionalización o ir hacia un sistema único de salud que abarque desde las prepagas hasta las obras sociales todo puede ser. La realidad indica que un Gobierno con mayoría puede plantear la política que se le ocurra, pero tiene que planteársela a la sociedad. Sería más sano saber de qué se trata y no esta incertidumbre que vivimos, que no entendemos el cambio de relación en dos, tres horas. Esto es lo que llama la atención. Si tiene cuatro patas, bigotes y maúlla es gato.

-¿Analizan recurrir a la Justicia?

-Sí, estamos trabajando en todos los sentidos. Desde que pasó lo que pasó no hubo feriado. Estamos trabajando en alternativas que garanticen un esquema de protección frente al estado vulnerable en el que nos encontramos. Todo lo que podamos hacer y lo que marque que tengamos que hacer lo vamos a hacer, no hay ninguna duda. Lo que lamentamos es estar atravesando esto después de un año tan duro y un momento tan, tan difícil en cuanto al funcionamiento del sistema de salud. Estar viviendo esta situación es muy triste.

-¿Qué puede pasar con el servicio si no se autorizan aumentos?

-Si el sistema de salud en 2020 solo tuvo una actualización del 10% en diciembre y cerrás con un 35% de inflación solo con esa foto te das cuenta de que hay un diferencial contundente en materia de ingresos y costos. Adicionalmente hay que tener en cuenta la inflación médica y conceptos adicionales.Tenés dos maneras de lastimar al sistema de salud: yendo a una política de nacionalización, expropiación o como quieras llamarle, y otra deteriorándolo sin permitirle aumentos. Así lo dejás sin recursos y sin recursos no hay sistema. Tenemos que conocer cuál es el plan porque la lógica indica que si van a tomar esta medida deberían comunicarla. En el sistema de salud privado hay organizaciones grandes, medianas y pequeñas, pero hasta las medianas tienen muchos empleados. Son organizaciones muy pesadas para su manejo diario y la verdad es que la incertidumbre y la falta de horizonte generan angustia. Todas las cámaras estamos trabajando en conjunto analizando los pasos por seguir para procurar salvar al sistema privado de salud, una herramienta vital para la Argentina y protegerlo porque es el que todos los afiliados han optado voluntariamente y porque tenemos la responsabilidad de que siga funcionando.

