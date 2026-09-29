Clima de inversión: un informe del gobierno de EE.UU. señaló cuáles son los “desafíos más apremiantes” para la Argentina

WASHINGTON.- En su informe anual sobre el clima de inversión en más de 170 países, el Departamento de Estado norteamericano trazó un diagnóstico sobre las oportunidades para el comercio en distintos sectores en la Argentina y marcó que los “desafíos más apremiantes” para el gobierno de Javier Milei son la “sostenibilidad de la deuda, la inflación persistente y el desmantelamiento total de los controles de capital”.

En el apartado dedicado a la Argentina, de 48 páginas, el gobierno norteamericano destacó que desde que asumió el cargo, en diciembre de 2023, la administración libertaria “revirtió políticas intervencionistas e impulsó reformas estructurales para posicionar a la Argentina como una economía favorable al mercado” y elogió los esfuerzos para bajar drásticamente los índices de inflación, pero, a la vez, hizo foco en las deudas pendientes.

Javier Milei, cuando disertó en Nueva York

El informe señaló que el Gobierno “levantó parcialmente” los controles de capital en abril de 2025, “un paso significativo hacia la normalización del régimen cambiario argentino, aunque las empresas aún enfrentan restricciones para reembolsar ciertas obligaciones externas y repatriar fondos vinculados a transacciones anteriores a 2025″.

“La administración Milei tiene la intención de eliminar los controles de capital restantes para finales de 2026, si bien los plazos y el alcance están sujetos a las condiciones económicas. Las empresas nacionales y extranjeras siguen señalando la elevada carga fiscal y la rigidez de la legislación laboral de la Argentina como obstáculos clave para la inversión”, remarcó.

Tras la toma de posesión de Milei, el Gobierno comenzó a “desmantelar políticas económicas intervencionistas como parte de una agenda de reformas más amplia orientada al mercado”, al tiempo que “eliminó numerosos controles de precios, redujo las barreras regulatorias e inició medidas para normalizar el acceso a divisas”, destacó.

“En abril de 2025 y abril de 2026, el Gobierno flexibilizó aún más los controles de capital, si bien las empresas siguen enfrentando dificultades para reembolsar ciertas obligaciones de deuda externa preexistentes y para repatriar dividendos derivados de operaciones realizadas antes de 2025″, añadió.

El Informe sobre el Clima de Inversión del Departamento de Estado —elaborado por las embajadas norteamericanas— está destinado a ayudar a las empresas de ese país a tomar sus decisiones de inversión alrededor del mundo.

En la sección que desarrolla el sistema bancario argentino, el Departamento de Estado señaló que es “relativamente sólido, aunque de naturaleza principalmente transaccional”, y advirtió que “el entorno operativo sigue siendo desafiante” debido a “las incertidumbres políticas, la volatilidad de las tasas de interés, la necesidad de equilibrar el crecimiento y la rentabilidad, y la continua adaptación a los cambios en las políticas”.

El Departamento de Estado también destacó que la reducción de la inflación “ha sido una prioridad absoluta” para el Gobierno, e indicó que en 2025 logró reducirla al 31,5%, frente al 117,8% registrado en 2024 y al 211,4% de 2023.

“La administración [Milei] también equilibró el presupuesto nacional, frenando la acumulación de deuda y permitiendo una flexibilización parcial de los controles de capital en abril de 2025. Para agilizar las operaciones, el gobierno de Milei está impulsando la privatización de empresas estatales, reduciendo el número de ministerios y disminuyendo el tamaño del sector público”, detalló el documento, publicado luego de que en los últimos días se conocieran indicadores negativos en la Argentina con una contracción del PBI, caída en la actividad económica y un aumento de la pobreza.

The 2026 Investment Climate Statements (ICS) are here, covering 170+ economies to help U.S. companies invest and compete abroad. The reports are prepared by our embassies worldwide to help put American businesses first.



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En febrero último, señaló el informe, el Congreso aprobó la Ley de Modernización Laboral (en vigor desde el 6 de marzo), la cual introduce “cambios estructurales que responden a las inquietudes del sector privado, tales como la reducción de las indemnizaciones por despido, la creación de un fondo de cese laboral y la modificación de las jornadas de trabajo”.

El informe recordó que el 30 de marzo los tribunales laborales suspendieron 82 artículos de la ley tras las impugnaciones presentadas por los sindicatos, “lo que generó incertidumbre sobre su implementación y viabilidad” en ese momento, aunque luego, el 26 de abril, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo restableció la plena vigencia de esos artículos tras revocar la medida cautelar que los mantenía suspendidos.

El documento, que traza un panorama global para las empresas norteamericanas, destacó que la Argentina ofrece oportunidades de inversión y comercio en una amplia variedad de sectores, y destacó la agricultura, la minería y los minerales críticos, la energía, la salud, la infraestructura, la tecnología de la información, el turismo, la economía del conocimiento y los servicios administrativos.

“ Más de 300 empresas estadounidenses operan en la Argentina, y Estados Unidos sigue siendo su mayor inversor extranjero , con un acervo de inversión extranjera directa de US$12.000 millones en 2025″, destacó el documento.

Acuerdo

En el marco de la alianza que mantienen las administraciones de Milei y de Donald Trump, la semana pasada, en Nueva York, ambos gobiernos anunciaron el lanzamiento del “Corredor Andes-Atlántico”, una iniciativa que busca conectar las zonas mineras del noroeste argentino y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico mediante inversiones en ferrocarriles, ductos, energía, puertos e infraestructura digital. El entendimiento contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta US$7000 millones hacia 2027.

El anuncio se realizó durante el foro sobre cadenas de suministro, energía e infraestructura en el consulado argentino en Nueva York. El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, encabezaron la presentación en representación de ambos gobiernos.

El informe del Departamento de Estado, que lidera el secretario Marco Rubio, también hizo mención a la promulgación en 2024 del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) junto con iniciativas de privatización destinadas a atraer capital, y recordó que el 5 de febrero pasado Estados Unidos y la Argentina firmaron el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI, por sus siglas en inglés), que “busca reducir aranceles, ampliar la aceptación de normas internacionales, proteger los derechos de propiedad intelectual y profundizar la cooperación económica”.

En el marco de ARTI, la Argentina se comprometió a “fortalecer sus leyes de propiedad intelectual” y, en marzo pasado, “revocó sus criterios restrictivos de patentabilidad farmacéutica, una cuestión que había mantenido al país en la Lista de Vigilancia Prioritaria del Informe Especial 301″, recordó el Departamento de Estado.