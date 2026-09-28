Angus de Primavera: Don Cholo se consagró con el Gran Campeón Macho y La Juanita logró el Gran Campeón Ternero

La genética Angus tuvo su gran cierre en Cañuelas. El viernes, durante la tarde de la última jornada de la Semana Angus de Primavera se realizó la Jura de Machos a Bozal, que consagró al toro “Josecito” de la cabaña Don Cholo como Gran Campeón Macho de la 47ª Exposición Nacional Angus de Primavera.

La definición estuvo marcada por un alto nivel de competencia. “Son decisiones muy justas, por mínimos detalles. El Campeón y el Reservado salieron de la misma subdivisión, así que fue muy peleado”, explicó Julio Fernández, jurado de la exposición, quien también destacó el trabajo realizado junto a su equipo durante toda la jornada.

Sobre el toro ganador, Fernández sostuvo que se trata de un animal con potencia y balance. “El animal perfecto no existe, pero este es casi perfecto, al igual que el Reservado, que lo ganó La Angelita y el Tercer Mejor que se lo llevó La Tranquera. Son detalles mínimos los que hacen que elija entre uno y otro”, señaló. En la evaluación final, destacó especialmente la calidad de la cabeza, la frente y el posterior del Gran Campeón.

Para Fernández, el nivel de los animales presentados fue una muestra del momento que atraviesa la raza. “Disfruté muchísimo, me invade una emoción grande”, expresó, y agradeció especialmente a sus secretarios y al equipo que lo acompañó durante la jura.

“Este es el cierre de una exposición inolvidable. Yo soy solamente la cara visible de un equipo grande”, destacó Carlos Ojea Rullán, socio con Don Cholo en la propiedad del toro Gran Campeón Expoagro

Carlos Fernández, director de la Asociación Argentina de Angus, coincidió en destacar la evolución genética alcanzada. “Angus está en un momento impresionante. El crecimiento y la evolución en estos últimos años es brillante. Vimos un nivel de genética con una calidad tremenda”, afirmó.

Además, remarcó el objetivo de integrar los distintos eslabones de la cadena y señaló que los mejores lotes y animales llegan a los remates especiales, donde esa calidad genética también se refleja en los valores obtenidos.

Para la cabaña ganadora Don Cholo, el Gran Campeón representó el cierre de una exposición especialmente significativa. “Este es el cierre de una exposición inolvidable. Yo soy solamente la cara visible de un equipo grande”, destacó Carlos Ojea Rullán, socio con Don Cholo en la propiedad del toro Gran Campeón. Y puso en valor el trabajo de cabañeros, ayudantes, veterinarios y encargados de campo, además de la inversión y el respaldo de los propietarios.

Son decisiones muy justas, por mínimos detalles. El Campeón y el Reservado salieron de la misma subdivisión, así que fue muy peleado”, explicó Julio Fernández, jurado de la exposición Expoagro

El asesor genético explicó que detrás del Gran Campeón hay años de planificación. “Desde que vos pensás una combinación genética hasta que llega un toro como este, que tiene dos años, pasaron tres años”, sostuvo. Para Ojea Rullán, ese proceso exige tomar decisiones con precisión, porque los resultados de una combinación genética se conocen mucho tiempo después.

La jornada también tuvo un significado especial para Don Cholo: “Haber podido ganar los cuatro grandes Campeones, realmente es una emoción muy grande. Pero fundamentalmente por el equipo, ellos son los que están todos los días”, expresó Ojea Rullán.

“Haber podido ganar los cuatro grandes Campeones, realmente es una emoción muy grande. Pero fundamentalmente por el equipo, ellos son los que están todos los días”, expresó Ojea Rullán Expoagro

Al cierre de la exposición, Amadeo Derito, presidente de la Asociación Argentina de Angus, agradeció a productores, cabañeros, organizadores y equipos de trabajo que hicieron posible la Semana Angus de Primavera. Y destacó especialmente el acompañamiento de Exponenciar y Banco Provincia y el trabajo del staff de Angus “que viene trabajando incansablemente desde hace semanas para garantizar que este evento alcance nuestro habitual nivel de excelencia”.

Los mejores de la 26° Expo del Ternero

Con gran cantidad de público, en horas del mediodía se conocieron los resultados de la 26ª Exposición del Ternero. En este sentido, Emanuel Canale tuvo la ardua tarea de observar y elegir los mejores terneros.

“Quiero felicitar a todos los criadores y a todos los cabañeros que están día a día trabajando para que estos animales lleguen en estas condiciones; estamos contentos. Buscamos los animales más correctos y más funcionales”, destacó Canale.

En cuanto a su debut como jurado de la Expo Primavera, agregó: “Estoy muy feliz. Es un honor poder jurar y encontrar este nivel de animales. Estos terneros funcionales a esa corta edad, con esa expresión, bien productivo, bien profundo y con mucha carne, es lo que representa la raza”.

En cuanto a los ganadores, fue un día soñado para “Kuko”, el ternero Gran Campeón Ternero de Cabaña La Juanita de Roque Pérez. “Es un animal bien productivo, costilludo, ancho, funcional; es la mezcla justa de tener una vaca muy productiva”, dijo Carlos Ojea Rullán.

Según comentó, es la combinación de dos mundos genéticos muy importantes que tienen mucho en común. “La línea de Surangus que tiene una genética de 90 años de selección, todo en productividad y nunca salió de esa línea. Por su lado, Mammoliti, que tiene una línea muy definida. Las dos sangres, siendo muy productivas, tienen este resultado que, creo, va a ser un padre importante”, argumentó Ojea Rullán.

Luego, el Box 98 de la cabaña Don José se consagró con el Reservado Gran Campeón de La Dulce.

Por su parte, Derito destacó el trabajo de Canale y agradeció a todo su equipo, que trabajó con muy buenas definiciones y de manera muy ágil.

Ganadores Angus de Primavera

Gran Campeón Macho de la Exposición: “Don Cholo” de Aligafa SA y Carlos Ojea Rullán, box: 285, RP 105

Reservado Gran Campeón Macho de la Exposición: “La Angelita”, de Salvini e hijos SRL, box: 286, RP 5586

Tercer Mejor Macho de la Exposición: “Las Tranqueras”, de Horacio La Valle y Marta Vila Moret de La Valle, box: 282, RP 1643

Mejor Macho a bozal: “Don Cholo”, de Aligafa SA y Carlos Ojea Rullán, box: 285, RP 105

Segundo Mejor Macho a bozal: “La Angelita” de Salvini e hijos SRL, box: 286, RP 5586

Tercer Mejor Macho a bozal: “Las Tranqueras”, de Horacio La Valle y Marta Vila Moret de La Valle, box: 282, RP 1643

Campeón senior: “Las Blancas” de Delfinagro SA, Carlos Ojea Rullán y Aligafa SA, box: 299, RP 5055

Reservado Campeón Senior: “Don José”, de José Mammoliti SA, box 298, RP 4009

Campeón dos años mayor: “Don Cholo”, de Aligafa SA y Carlos Ojea Rullán, box 285, RP 105

Reservado dos años mayor: “La Angelita”, de Salvini e hijos SRL, box 286, RP 5586

Tercer Mejor Dos Años Mayor: “Arandú”, de Arandú SA, box 294, RP 1611

Campeón dos años menor: “Las Tranqueras”, de Horacio La Valle y Marta Vila Moret de La Valle, box: 282, RP 1643

Reservado Campeón Dos Años Menor: “El Rincón”, de Héctor Ezequiel Lopepe, Arandú y Don Abraham, box 280, RP 210

Tercer mejor dos años menor: “Don Romeo”, de Alejandro Ezequiel Spinella, box 284, RP 2083

Campeón Junior: “La Paz”, de Gregorio, Numo y Noel Werthein SAAGCI, box 277, RP 16435

Reservado Campeón Junior: “Arandú”, de Arandú SA, box 276, RP 2.051

Tercer Mejor Junior: “Arandú”, de Arandú SA, box 275, RP 2049

Ganadores de la 26ª Expo del Ternero

Gran Campeón Ternero Expo: “La Juanita”, de Carlos Ojea Rullán, Ignacio Antonio y Los Kukos, box: 95, RP 04233

Reservado Gran Campeón Ternero Expo: “Don José”, de José Mammoliti SA, box 98, RP 4516

Tercer Mejor Ternero Expo: “Inambú”, de cabaña Inambú SA, box 102, RP 2311

Mejor Ternero a bozal: “La Juanita”, de Carlos Ojea Rullán, Ignacio Antonio y Los Kukos, box: 95, RP 04233

Segundo Mejor Ternero a bozal: “Don José”, de José Mammoliti SA, box 98, RP 4516

Tercer Mejor Ternero a bozal: “Inambú”, de cabaña Inambú SA, box 102, RP 2311

Mejor Ternero Colorado: “Inambú”, de cabaña Inambú SA, box 102, RP 2311

Segundo Mejor Ternero Colorado: “La Rubeta”, de Rubeta SA, box: 74, RP 9518

Tercer Mejor Ternero Colorado: “La Rubeta”, de Rubeta SA, Barcia Holzer SA y Bototi Picu, box 111, RP 9382

Mejor Ternero Negro: “La Juanita”, de Carlos Ojea Rullán, Ignacio Antonio y Los Kukos, box: 95, RP 04233

Segundo Mejor Ternero Negro: “Don José”, de José Mammoliti SA, box 98, RP 4516

Tercer Mejor Ternero Negro: “Origen”, de Cia. Argentina de Hacienda SA, box: 72, RP 1095

Campeón Ternero Mayor Colorado: “Inambú”, de cabaña Inambú SA, box 102, RP 2311

Reservado Campeón Ternero Mayor Colorado: “La Rubeta”, de Rubeta SA - Barcia Holzer SA - Bototi Picu, box 111, RP 9382

Tercer Mejor Ternero Mayor Colorado: “La Pastoriza”, de El Madrigal SRL, box 108, RP 3829

Campeón Ternero Mayor Negro: “La Juanita”, de Carlos Ojea Rullán-Ignacio Antonio-Los Kukos, box: 95, RP 04233

Reservado Campeón Ternero Mayor Negro: “Don José”, de José Mammoliti SA, box 98, RP 4516

Tercer Mejor Ternero Mayor Negro: “La Paz”, de Gregorio, Numo y Noel Werthein SAAGCI, box 110, RP 16.461

Campeón Ternero Intermedio Colorado: “La Rubeta”, de Rubeta SA, box: 74, RP 9518

Reservado Campeón Ternero Intermedio Colorado: “Santa Amanda”, de Livio Malagueño, box 77, RP 232

Tercer Mejor Ternero Intermedio Colorado: “Las Tranqueras”, de Horacio La Valle y Marta Vila Moret de La Valle, box 71, RP 1759

Campeón Ternero Intermedio Negro: “Origen”, de Cia. Arg. de Hacienda SA, box: 72, RP 1095

Reservado Campeón Ternero Intermedio Negro: “Don Cholo”, de Aligafa SA, box: 69, RP 225

Tercer Mejor ternero Intemedio Negro: “La Reserva”, de Silvio Castro, box 81, RP 938

Campeón Ternero Menor Colorado: “Don José”, de José Mammoliti SA, box 66, RP 4811

Reservado Campeón Ternero Menor Colorado: “Don Romeo”, de Spinella, box 64, RP 2483

Campeón Ternero Menor Negro: “La Juanita”, de Ojea Rullán e Ignacio Antonio, box 67, RP 2630