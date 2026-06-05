Cocos logró aval del BCRA para cerrar la compra del banco Voii

La fintech Cocos recibió la aprobación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para avanzar y cerrar la adquisición del Banco Voii y, de este modo, obtener su licencia bancaria.

Se trata de un paso que sus controlantes consideran clave para competir en igualdad de condiciones con Ualá y Naranja X, que ya cuentan con licencia bancaria, y con Mercado Pago, que espera conseguir la propia en los próximos meses.

Hoy, tras la aprobación del BCRA para adquirir Banco Voii, estamos a un paso de incorporar una licencia bancaria 🏦.



Se trata de uno de los hitos más importantes de nuestra historia. — COCOS (@cocoscap) June 5, 2026

“El BCRA aprobó la adquisición del 100% de Banco Voii por parte del grupo Cocos (Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar), anunciada el 6 de agosto de 2025, marcando un nuevo hito en la evolución de la compañía y en la consolidación de su estrategia como plataforma financiera integral”, informaron hoy desde Cocos mediante un comunicado.

“La operación ingresó en su etapa final y permitirá a la compañía ampliar su oferta de productos y servicios financieros”, explicaron. En ese sentido, calificaron la aprobación como “uno de los hitos más relevantes desde la fundación de la compañía en 2021”.

La transacción, que según estimaciones de mercado se habría cerrado en torno a US$20 millones, estaba supeditada a esta aprobación. Por ello, el cierre definitivo y el traspaso de las acciones están previstos para fines de este mes, de acuerdo con el contrato de compraventa vigente.

“La aprobación es un paso clave para construir un sistema financiero más competitivo e innovador. Nos permite ampliar nuestro alcance, contribuir al crecimiento del mercado y seguir acercando soluciones simples y eficientes a cada vez más personas y empresas”, señaló Nicolás Mindlin, presidente y cofundador de Cocos.

Ariel Sbdar y Nicolás Mindlin @dee_fiora

Desde su fundación en 2021, cuando obtuvo una licencia de Agente de Liquidación y Compensación (ALyC), Cocos pasó de ser una plataforma enfocada en inversiones a construir un ecosistema financiero con 2 millones de clientes individuales, más de 2300 empresas y más de US$2000 millones en activos bajo administración.

Por eso, esta aprobación marca un nuevo hito en su proceso de crecimiento y expansión, ya que, según explicaron, “a las soluciones de inversión que hoy utilizan millones de personas, la compañía podrá sumar progresivamente nuevos productos y servicios financieros, incluyendo cuentas bancarias, acceso al dólar oficial, herramientas de ahorro, medios de pago y alternativas de financiamiento para individuos y empresas“.

La compañía prevé llevar adelante un proceso de integración operativa del banco de manera gradual, con foco en sostener la experiencia de usuario que caracteriza a la plataforma y ampliar sus capacidades en una nueva etapa de crecimiento. Este proceso estará acompañado por inversiones en tecnología, desarrollo de producto y educación financiera.

La firma, que meses atrás informó ingresos por US$49,7 millones durante 2025, un 75% más que en 2024, proyecta superar este año los US$100 millones de facturación anual.