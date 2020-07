La ofensiva oficial contra los denominados "coleros virtuales" se cobró las primeras 360 víctimas. Pero en el BCRA ya avisan que habrá "más" Fuente: Archivo

El Banco Central (BCRA) difundió hoy la primera lista "coleros virtuales" penalizados por haber "alquilado" su identificación para que con ella otros compren dólares en el mercado oficial, ya que se trata de divisas que fueron -en todos los casos- giradas a otras cuentas.

Es una nómina de unos 360 CUIL o CUIT y DNI que operaron por cuentas abiertas en el Brubank, un banco absolutamente digital.

Son personas cuyo acceso al mercado oficial de cambios queda ahora "suspendido", mientras el BCRA inicia los correspondientes sumarios que luego gira a la Justicia, ya que se tratarían de violaciones a la ley penal cambiaria.

Ayer, la entidad rectora del sistema, mediante la comunicación "A" 7072, ya había ordenado a los bancos que difieran "la acreditación de cualquier transferencia de dólares hasta eliminar cualquier sospecha de incumplimiento normativo" a partir del segundo giro en moneda extranjera que cualquier cuenta reciba en un mismo mes. Lo hizo para tratar de evitar estas prácticas y luego de que, en los últimos dos meses, la demanda de dólares batiera nuevos récords, al llegar a usar el 95% del cupo permitido más de 2,4 millones de personas.

La modalidad del "colero digital" creció con la aparición de bancos online, que permiten abrir cuentas en pesos y en dólares de manera remota. Son personas que prestan sus datos para que se les abra una caja de ahorro en dólares para poder hacer uso del límite de compra mensual permitido, pero usando en la mayoría de los casos fondos de un tercero.

Varias de estas operaciones se presumen financiadas por "cueveros" que buscan volcar esas divisas al mercado negro para atrapar ganancias que van del 30% al 35%.

Un relevamiento realizado esta semana por el BCRA detectó casos de cuentas que acumulaban hasta US$50.000 dólares por mes (lo que supone 250 compras de US$200) que luego eran transferidos a otra cuenta y de allí se retiraban por ventanilla. Por esa razón el BCRA instruyó a los bancos a que tomen mayores recaudos para frenar este tipo de movimientos, lo que llevó a muchas entidades a enviar mensajes a sus clientes advirtiéndoles que si observaban el ingreso de dólares de una cuenta que no era de propiedad del cliente, debían bloquear la cuenta.

"No podrás: Prestar o donar tu cupo; Comprar en nombre de otra persona: Recibir transferencias de dólares de terceros que no se puedan justificar. Tené en cuenta que si no cumplís estas condiciones, el BCRA podría suspenderte o tomar cualquier otra medida que crea necesaria", rezan los mensajes enviados.

La primera lista

La nómina difundida hoy es la primera, pero en el BCRA ya avisan que habrá varias más y que involucra a otras entidades.

Por lo pronto la Comunicación "C" 87706 girada a las entidades financieras informa les informa que "en el marco del Decreto N° 609/19 modificado parcialmente por el Decreto 91/19 y de la Ley 19.359 (t.o. 1995) y de la Comunicación "A" 6770 y complementarias, mediante Resolución N° 06/20, se ha dispuesto que, sin la previa autorización de este Banco, no deberán dar curso a operaciones de cambio, en su caso, a su anulación, a nombre o por cuenta de". A este encabezado siguen 9 paginas con más de 360 CUITs ya invalidados para realizar operaciones cambiarias.