Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 8 de diciembre

Por el feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el mercado cambiario está cerrado y el único tipo de cambio que opera es el dólar cripto; ¿a cuánto cerró la moneda estadounidense el viernes?

A cuánto está el dólar hoy
A cuánto está el dólar hoy(Foto: Pexels)

Cotización del dólar de hoy

De cuánto fue la inflación de octubre

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación del mes de octubre fue del 2,3%. Tal como ocurrió en septiembre, este es el segundo mes consecutivo en el que el registro supera el 2%. Los ítems de transporte, y servicios como agua, gas, electricidad y vivienda fueron los que más influyeron en este porcentaje.

La inflación de octubre 2025 fue del 2,3%
La inflación de octubre 2025 fue del 2,3%

Dólar hoy: a cuánto cerró el blue el viernes pasado

En la última jornada cambiaria de la semana, la divisa estadounidense que se comercializa en el mercado paralelo cerró con los siguientes valores:

  • Compra: $1405.
  • Venta: $1425.
