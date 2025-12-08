Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 8 de diciembre
Por el feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el mercado cambiario está cerrado y el único tipo de cambio que opera es el dólar cripto; ¿a cuánto cerró la moneda estadounidense el viernes?
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1411,91Venta$1462,75
Dólar blue
Compra$1405,00Venta$1425,00
Dólar tarjeta
Venta$1901,58
Dólar CCL
Venta$1525,67
Dólar MEP
Venta$1463,32
Dólar mayorista
Venta$1451,50
Euro
Compra$1620,00Venta$1720,00
De cuánto fue la inflación de octubre
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación del mes de octubre fue del 2,3%. Tal como ocurrió en septiembre, este es el segundo mes consecutivo en el que el registro supera el 2%. Los ítems de transporte, y servicios como agua, gas, electricidad y vivienda fueron los que más influyeron en este porcentaje.
Dólar hoy: a cuánto cerró el blue el viernes pasado
En la última jornada cambiaria de la semana, la divisa estadounidense que se comercializa en el mercado paralelo cerró con los siguientes valores:
- Compra: $1405.
- Venta: $1425.
