Baja de retenciones, en vivo: repercusiones del anuncio del Gobierno para el campo este martes 9 de diciembre
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anticipó una reducción permanente “en el camino de alivio fiscal para el sector agropecuario”; en septiembre, las había eliminado de forma temporaria para acelerar el ingreso de divisas y robustecer las reservas del Banco Central
Cuál es el objetivo del Gobierno
Caputo también sostuvo que esta baja de retenciones “busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de las exportaciones”.
“De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo. El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”, cerró el funcionario de Milei.
El mensaje de Caputo
“Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos. Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el presidente Javier Milei”, indicó Caputo en su cuenta de X.
Y continuó: “Seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible. Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”.
Así bajarán las alícuotas
De acuerdo con lo informado por el funcionario, las alícuotas bajarán de la siguiente manera:
- Soja: de 26% a 24%
- Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%
- Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%
- Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%
- Girasol: de 5,5% a 4,5%
El comunicado de Caputo
Nueva reducción de impuestos a las exportaciones para el campo.
El anuncio del Gobierno
El Gobierno nacional anunció este martes una nueva reducción de las retenciones al sector agropecuario, según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo.
