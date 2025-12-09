Baja de retenciones, en vivo: repercusiones del anuncio del Gobierno para el campo este martes 9 de diciembre

Caputo también sostuvo que esta baja de retenciones “busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de las exportaciones”.

“De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo. El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”, cerró el funcionario de Milei.