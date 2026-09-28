Colonia Express anunció un acuerdo para operar la ruta directa entre Buenos Aires y Montevideo

Colonia Express anunció haber alcanzado un acuerdo para comenzar a operar una ruta directa entre Montevideo y Buenos Aires, aunque todavía resta que la Administración Nacional de Puertos (ANP) de Uruguay formalice el entendimiento mediante una resolución. El anuncio se produce casi dos meses después de que la empresa obtuviera la autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para prestar el servicio y en medio de la disputa que mantiene con Buquebus por el uso de la infraestructura del puerto de Montevideo.

“Se llegó a un acuerdo, pero aún no se plasmó en una resolución”, afirmó el director de Colonia Express, Sebastián Planas, según informó el portal uruguayo Montevideo Portal. La definición permitiría avanzar con la nueva conexión entre ambas capitales, que actualmente solo cuenta con un servicio directo operado por Buquebus.

Conflicto por el puerto

Colonia Express había obtenido el 30 de julio la autorización del MTOP para transportar pasajeros y vehículos entre Montevideo y Buenos Aires. Sin embargo, el servicio no pudo comenzar porque la empresa necesitaba resolver las condiciones de infraestructura para operar desde el puerto de Montevideo.

El principal punto de conflicto está en el muelle Maciel, donde existe un único pontón para el embarque y desembarque de vehículos. Esa estructura fue construida por Buquebus y es utilizada actualmente por la empresa, por lo que ambas compañías debieron negociar cómo compartir la infraestructura necesaria para operar.

La disputa había llevado a Colonia Express a impulsar un petitorio de firmas para reclamar que las autoridades uruguayas le permitieran comenzar a operar. En septiembre, la empresa sostuvo que, pese a contar con la autorización oficial, la falta de infraestructura impedía poner en marcha el servicio y había advertido que recurriría a la Justicia si no se generaban las condiciones necesarias.

Ahora, según Planas, las partes alcanzaron un acuerdo para avanzar con la operativa. El paso pendiente es que la ANP lo formalice mediante una resolución, condición necesaria para que la empresa pueda comenzar a utilizar la infraestructura portuaria.

Inversión de US$12.000.000

Para poner en marcha la nueva ruta, Colonia Express dijo haber realizado una inversión de US$12 millones destinada a la adquisición y adaptación del Montevideo Express, un buque con capacidad para unos 600 pasajeros y 70 vehículos.

La empresa Colonia Express iniciaría las operaciones a Montevideo cuando reciba la autorización de la Administración Nacional de Puertos

La compañía también diseñó una propuesta de horarios para evitar la superposición de cronograma con Buquebus. Según explicó Planas, el Montevideo Express llegaría a Buenos Aires después de la salida del servicio de su competidora y regresaría a Montevideo antes de que Buquebus volviera a partir hacia Uruguay a la tarde.

Actualmente, Colonia Express conecta Montevideo y Buenos Aires mediante un servicio combinado: los pasajeros viajan por tierra hasta Colonia del Sacramento y desde allí continúan en barco hacia Buenos Aires. La nueva ruta permitiría realizar el trayecto entre ambas capitales de manera directa.

Planas sostuvo que la incorporación de un nuevo operador permitiría ampliar las alternativas de conexión entre Uruguay y la Argentina. “Ampliar la conectividad entre Uruguay y Argentina tiene un impacto directo en las personas: más alternativas para viajar, más opciones para elegir y una oferta más competitiva”, afirmó.