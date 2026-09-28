Ciudadanía italiana: más de 10 fallos favorables para bisnietos y tataranietos después de la nueva ley

La entrada en vigor de la Ley 74/2025 modificó el régimen de ciudadanía italiana por descendencia y generó una pregunta que se repite entre miles de familias argentinas: ¿Los bisnietos y tataranietos de italianos todavía pueden presentar un proceso judicial para obtener el reconocimiento de la ciudadanía?

La ley continúa vigente. Sin embargo, su alcance y la compatibilidad de determinadas disposiciones con normas de jerarquía superior, continúan siendo discutidas ante la Justicia italiana y, actualmente, también en el ámbito de la Unión Europea.

Más de 10 sentencias favorables después de la reforma

En este nuevo escenario, el Estudio De.Martin & Asociados informa que obtuvo más de 10 sentencias favorables en primera instancia en procesos iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma.

Los antecedentes fueron tramitados, entre otros, ante los tribunales de Génova, Brescia, Palermo, Messina y Caltanissetta, e incluyen casos de descendientes de distintas generaciones, entre ellos bisnietos y tataranietos.

Los procesos fueron construidos a partir del análisis de cada línea genealógica y de las circunstancias particulares de cada familia. La estrategia jurídica, explican desde el estudio, no se aplica de manera uniforme: se define a partir de la documentación disponible, los antecedentes familiares y las cuestiones jurídicas que presenta cada expediente.

Uno de los primeros antecedentes posteriores a la reforma fue el denominado caso Boveri, cuya sentencia favorable fue difundida por LA NACION en febrero de 2026.

La pregunta de los bisnietos y tataranietos

La incertidumbre se concentra especialmente en quienes tienen como antepasado italiano a un bisabuelo o un tatarabuelo.

No existen dos expedientes iguales, y un antecedente favorable no implica que el mismo resultado pueda trasladarse automáticamente a otra familia.

Desde el estudio señalan que la posibilidad de analizar y presentar estos casos continúa abierta, aunque cada situación debe ser examinada de manera individual a la luz de la nueva legislación y de los antecedentes judiciales existentes.

La reconstrucción del linaje, la revisión de las partidas, la detección de eventuales inconsistencias y el análisis jurídico previo constituyen, en este contexto, una etapa fundamental antes de definir una estrategia procesal.

No existen dos expedientes iguales, y un antecedente favorable no implica que el mismo resultado pueda trasladarse automáticamente a otra familia.

Una discusión que todavía no terminó

La discusión sobre la reforma trascendió los tribunales italianos. La Corte Constitucional italiana planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre determinados aspectos de la nueva regulación. La resolución europea podría aportar elementos relevantes para determinar el alcance de las restricciones incorporadas al régimen de ciudadanía por descendencia.

Mientras tanto, la Ley 74/2025 continúa vigente y los tribunales italianos siguen resolviendo casos concretos.

Para los descendientes que hoy se preguntan si todavía pueden iniciar un proceso, el escenario no puede reducirse a una respuesta general. La documentación, la línea de descendencia y las circunstancias particulares de cada familia son las que permiten determinar qué análisis jurídico corresponde realizar.

Desde De.Martin & Asociados remarcan, además, que la experiencia y los antecedentes obtenidos no implican una garantía de resultado. Todo proceso judicial queda sujeto a la decisión del juez competente, cualquiera sea la legislación aplicable y cualquiera sea la estrategia planteada.

La discusión sobre el alcance definitivo de la reforma continúa abierta. Para los bisnietos y tataranietos que buscan conocer sus posibilidades, el primer paso es determinar cómo impacta la nueva normativa en su caso concreto.

DE.MARTIN & ASOCIADOS | INTERNATIONAL LAW FIRM

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