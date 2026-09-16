En conflicto con el gobierno uruguayo, Colonia Express impulsa un petitorio de firmas para que la dejen operar la ruta Buenos Aires-Montevideo

La empresa de transporte fluvial argentina Colonia Express impulsa un petitorio de firmas para poder comenzar a operar la ruta Buenos Aires-Montevideo. Aunque fue autorizada por las autoridades uruguayas en julio pasado, todavía no puede iniciar porque el puerto de Montevideo no contaría con la infraestructura necesaria para recibir a dos operadores. Actualmente, Buquebus es la única empresa que cubre ese trayecto.

“Viajar debe ser una experiencia libre, accesible y cómoda. En busca de satisfacer estas necesidades que todos tenemos, hemos desarrollado el Montevideo Express: una nueva forma de cruzar a Montevideo que no solo es económicamente competitiva, sino que también ofrece a todos nuestros pasajeros la oportunidad de disfrutar de espacios al aire libre y una experiencia de calidad. Sin embargo, nos enfrentamos a un obstáculo: necesitamos que las autoridades correspondientes nos habiliten para operar”, señala el petitorio que ya reúne más de 12.000 firmas.

Según informó el sitio El Observador de Uruguay, el Montevideo Express -el catamarán con capacidad para 600 pasajeros que Colonia Express tiene disponible para operar entre Montevideo y Buenos Aires- habría esperado más de un año la autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La solicitud recibió el visto bueno el 30 de julio pasado. Sin embargo, la empresa todavía enfrenta obstáculos para poner en marcha el servicio.

El principal inconveniente estaría relacionado con la infraestructura del puerto de Montevideo. Según explicó Sebastián Planas, director de Colonia Express, la empresa todavía no habría obtenido los horarios necesarios para comenzar a operar porque la terminal no contaría con las condiciones necesarias para que otra compañía preste el servicio.

Para atracar en la terminal, Colonia Express necesita acceder a un pontón, una plataforma flotante que permite el ascenso y descenso de pasajeros y vehículos. En el puerto de Montevideo, el único pontón disponible pertenece a Buquebus, la empresa que actualmente opera la ruta.

Según Planas, no habría espacio para instalar un segundo pontón. Por eso, la autoridad portuaria debería encontrar una alternativa que permita hacer efectiva la autorización otorgada a Colonia Express.

El director de la compañía advirtió que, si no se generan las condiciones necesarias para que el Montevideo Express pueda operar pese a contar con la autorización correspondiente, Colonia Express recurrirá a la Justicia contra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Administración Nacional de Puertos.

Interior del Atlantic Express, parte de la flota de Colonia Express.

Pero el conflicto tiene otra lectura entre actores del sector. Según fuentes vinculadas a la actividad portuaria y de transporte fluvial en Uruguay, la discusión no se limitaría a la disponibilidad de un pontón, sino también a las condiciones de infraestructura necesarias para que dos operadores puedan funcionar de manera simultánea.

De acuerdo con esas fuentes, el muelle Maciel, donde actualmente atraca el Francisco —el buque con el que Buquebus cubre la ruta—, no estaría en condiciones de absorber un incremento significativo del tránsito. Una alternativa sería asignar a Colonia Express otro muelle dentro del puerto, aunque eso implicaría, según esta interpretación, realizar inversiones en infraestructura, como accesos, una terminal y un pontón.

El contrapunto también alcanza al procedimiento mediante el cual se habilita una nueva operación. Según explicaron las fuentes consultadas, en Uruguay intervienen distintas autoridades en las diferentes etapas del proceso: el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) tiene competencia sobre la autorización de la ruta y los horarios, mientras que la Administración Nacional de Puertos (ANP), un ente autónomo bajo la órbita política del MTOP, interviene en cuestiones vinculadas con la infraestructura y el funcionamiento de los espacios portuarios.

Por eso, explican, la autorización de una ruta no implica necesariamente que una empresa pueda comenzar a operar de manera inmediata desde un determinado muelle. La habilitación de la ruta y la disponibilidad efectiva de infraestructura son instancias diferentes que deben resolverse ante los organismos correspondientes.

Las fuentes consultadas también señalan que Colonia Express habría solicitado frecuencias similares a las que actualmente utiliza Buquebus. Según su interpretación, ese esquema plantearía dificultades operativas si ambos servicios deben utilizar simultáneamente una infraestructura portuaria que tiene capacidad limitada.

LA NACION intentó consultar a las empresas sobre el conflicto, pero no obtuvo respuesta.

Actualmente, Colonia Express conecta por el Río de la Plata Buenos Aires con Colonia del Sacramento y ofrece conexiones en ómnibus hacia Montevideo, Punta del Este y otras localidades del interior de Uruguay.