Coloquio de IDEA: los empresarios respaldan la estabilización, pero atan la inversión a las elecciones de 2027

MAR DEL PLATA.– En los pasillos del Sheraton, entre una charla y otra, los empresarios hablaron en dos velocidades. Frente a las cámaras, el balance del primer día del 62° Coloquio de IDEA fue de respaldo a la estabilización de la economía. Destacaron el equilibrio fiscal y la baja de la inflación como principales logros, aunque reclamaron con insistencia que se bajen los impuestos. Lejos de los micrófonos, la mirada estaba puesta en un horizonte mucho más cercano. Las elecciones presidenciales de 2027, que definirán la continuidad de Javier Milei y del modelo económico, son la variable de la que, coinciden, depende la inversión.

La apertura estuvo a cargo de Fabián Kon, presidente del encuentro y CEO de Grupo Galicia. Kon apoyó el equilibrio fiscal, la independencia del Banco Central, la reforma laboral y la desregulación. También advirtió que consolidar una inflación baja puede llevar entre cuatro y 10 años y reclamó reformas para mejorar la competitividad. Más tarde, el expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou explicó ante el auditorio por qué su país puede cambiar de gobierno sin empezar de cero, y advirtió que la estabilidad no debe convertirse en apoltronamiento.

El Gobierno llegó al Coloquio con un anuncio. El ministro de Economía, Luis Caputo, informó el ingreso al RIGI del proyecto de Toyota en Zárate. Es una inversión de US$1341 millones para fabricar un vehículo 100% electrificado y, según el ministro, la mayor de la historia de la industria automotriz argentina.

Lacalle Pou habló de estabilidad, consensos y límites al poder ante cerca de 1000 ejecutivos en el Sheraton Mauro V. Rizzi

“Es una etapa definitoria para la aprobación final con la casa matriz”, explicó Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, que valoró que Milei pidiera paciencia en su discurso. “La recuperación lleva tiempo, no es inmediata. Hay que acompañar desde el lado nuestro con inversión y compromiso empresario”, dijo. Toyota cerrará el año con un récord de producción de más de 183.000 unidades, el 80% destinado a la exportación. Pero Salinas también marcó la agenda pendiente. “La carga impositiva sobre los vehículos es muy alta”, señaló, y apuntó a los impuestos a la comercialización, que involucran también a provincias y municipios.

Gustavo Manriquez, CEO de Supervielle y moderador del panel de Lacalle Pou, coincidió en la necesidad de tiempo y paciencia. Recordó que el Presidente anticipó que más adelante vendrá la transformación tributaria y previsional. Admitió que ningún banquero vio venir la suba de la morosidad, aunque aseguró que en septiembre ya se percibe un cambio de tendencia en el crédito. “Después del primer trimestre de 2027, la mora va a dejar de ser un problema diario”, proyectó.

La mirada en 2027

En reserva, el tono fue otro. Un ejecutivo del mundo financiero definió a 2027 como un año “movido”. Aclaró que no lo preocupa el plan de Caputo para afrontar los vencimientos de deuda, sino la incertidumbre política. Entre los escenarios que se barajaban, con una eventual opción de centro o el “riesgo Kicillof”, sumó una tercera variable. “¿Y el ‘riesgo Milei’?”, preguntó. Su temor es que en un segundo mandato el dogmatismo le gane al pragmatismo y la recuperación se postergue.

Según su lectura, el Gobierno defiende el programa “por arriba de la línea” sin admitir fisuras, pero “por debajo de la línea” trabaja en alternativas. Mencionó el uso del FGS de la Anses para fondear hipotecas y la ampliación de los préstamos en dólares a empresas no exportadoras. Las valoró, pero consideró insuficientes, y propuso medidas como bajar los encajes, que hoy rondan el 23%.

En la industria automotriz, las cuentas no cierran como se esperaba. El sector proyectaba vender 650.000 autos 0 km este año y terminará en torno a 530.000. Para 2027 se espera entre 550.000 y 600.000 unidades, con una mejora en el margen solo si baja el costo del crédito. “No teníamos la morosidad en los planes y esperábamos más confianza para invertir después de las elecciones legislativas”, admitió un ejecutivo, que reconoció un exceso de oferta y la necesidad de ajustar la producción.

Un empresario industrial planteó que, en un mundo más riesgoso, los países están dispuestos a pagar algo más para asegurar suministro, y que la Argentina aparece como una oportunidad. Pero para competir con China habría que bajar impuestos y ganar eficiencia. “En otros países gana la derecha o la izquierda y hay consensos que no se tocan. La Argentina es más pendular”, lamentó.

En el consumo masivo, que se ubica 15% por debajo de 2023, no esperan un repunte. La previsión para 2027 es de estabilidad frente a 2026, en línea con lo que ocurrió este año frente a 2025.