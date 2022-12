Comerciantes critican la decisión del Gobierno de decretar feriado por los festejos de la selección

escuchar

La decisión del Gobierno de declarar feriado nacional mañana con motivo de los festejos con la selección por el título obtenido en el Mundial de Qatar no cayó para nada bien entre representantes del sector del comercio y los servicios, que afirman que esto puede afectar sus ingresos, por menores ventas y operaciones, justo en días en los que suelen esperar vender más debido a la proximidad de las Fiestas.

Fuentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) opinaron que, en un momento de retracción de ventas, el comercio pyme se ve aún más afectado en los últimos días por la decisión de afrontar un bono extraordinario y ahora un feriado nacional. “Obliga al empleador a pagar doble. Hay todavía confusión con el decreto, pero no es una decisión que ayude al sector en este momento”, comentaron.

También en la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba) se mostraron muy molestos con la jornada no laborable. “Nos llevan a perder todos los días un poco. Una cosa es celebrar y otra parar el país. Más aun en una semana clave para el comercio como la actual, donde siempre se espera vender más”, señalaron fuentes de esa entidad.

En el interior del país, la decisión del presidente de Alberto Fernández de declarar feriado este martes por los festejos de recibimiento de la selección argentina cayó muy mal entre los empresarios. Como “envenenados” se autodefinen y enfatizan que a días de la Navidad –una de las fechas de más actividad del año– no pueden no trabajar, a la vez que los márgenes para pagar doble son “estrechos”.

“El festejo no tiene incidencia en el resto del país; no tiene impacto material en ningún lado –dijo a LA NACION el presidente de la Federación de Comercio de Córdoba (Fedecom), Ezequiel Cerezo–. Estamos a cuatro días de Navidad, el comercio no puede cerrar y tiene que pagar doble. Es una barbaridad. Cuesta entender la razonabilidad, la lógica de esta decisión”.

Alejandro Segli, de la Cámara de Comercio de Catamarca, coincide en que las ventas navideñas están en pleno proceso: “Estamos muy lejos del Obelisco; es una locura”. Su par de Santiago del Estero, Alejandra Rafael, adelanta que trabajarán “normalmente” y agrega “no es momento de que sigamos parando; los días de partido de la Argentina fueron de muy escasa actividad. Estamos muy contentos con el campeonato, pero el domingo tuvimos facturación cero. Vamos a hacer todo lo posible como cámara para que también haya transporte público normal”.

Las cámaras y entidades empresarias ya la semana pasada habían planteado su preocupación por la orden de pagar el bono de $24.000 a los empleados del sector privado. Si bien admiten que los trabajadores requieren un refuerzo en sus ingresos por la inflación, sostienen que las pymes y empresas chicas no están en condiciones de hacer frente a esa obligación.

Desde la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández afirma que están trabajando con el gobernador fueguino y con CAME para que se tome una decisión “razonable” porque “a 3200 kilómetros no podemos salir a festejar con los muchachos; si es un asueto administrativo, que lo hagan, pero esto es otra cosa”.

En Formosa, desde la cámara comercial Marcos Amarilla califica que es una “ridiculez” y que si bien comparten la “alegría” del campeonato, es una “locura” seguir sumando días feriados: “En la provincia ya se decretó que no se trabaja 23 y 26 y los bancos adhirieron. Nosotros estamos cada vez más fundidos y la fiesta sigue”.

Gustavo Herrera, de la entidad que agrupa a los comercios salteños, se suma al rechazo generalizado. “Vamos a trabajar. Entre feriados nacionales y puentes pagamos un salario más en el año. Imposible cerrar”.

Alejandro Bustamante, titular de la Cámara Inmobiliaria, de Comercio y Servicios de Jujuy, aporta que en el interior hay “malestar” porque la decisión de un feriado es “absolutamente demagógico que nos perjudica fuerte y se suma a la imposición del bono de $24.000 en un mes en que hay que pagar aguinaldo. Cada vez el Gobierno presiona más a los privados; este es un golpe más. Es incomprensible, pareciera que somos siempre el ‘pato de la boda’”.

“Un feriado nacional en este momento conforma para el sector del transporte de cargas una situación perniciosa desde el punto de vista económico. Las empresas ya se encuentran asfixiadas por un mes tradicionalmente corto por las fiestas de fin de año, un feriado largo hace pocos días y teniendo en cuenta que se debe afrontar el aguinaldo a los trabajadores, lo que necesitamos es mas trabajo y menos feriados”, indican desde la Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas de Córdoba.

Con la colaboración de Gabriela Origlia

Temas Comunidad de Negocios