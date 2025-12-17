Comercio electrónico: una inversión de US$100 millones fortalece la infraestructura logística

De acuerdo con un informe de BID Invest, la división de soluciones para el sector privado del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo lidera un paquete de financiamiento de hasta US$100 millones destinado a promover el desarrollo de Plaza Logística S.R.L., una empresa argentina destacada en logística e infraestructura. Este financiamiento tiene como objetivo ampliar y modernizar parques logísticos clave en Argentina, con el propósito de fortalecer la capacidad de la cadena de suministro nacional y respaldar la expansión del comercio digital.

El paquete incluye dos préstamos de hasta US$50 millones cada uno: uno otorgado directamente por BID Invest y otro financiado por el Fondo de Desarrollo de América Latina y el Caribe (TADAC), gestionado con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Este financiamiento permitirá a Plaza Logística construir y mejorar sus instalaciones, así como cumplir con estándares internacionales.

James Scriven, director general de BID Invest Ricardo Pristupluk

Como señala James Scriven, director general de BID Invest, “la logística es un habilitador fundamental para el desarrollo económico y el comercio electrónico. Con esta inversión, BID Invest apoya la expansión de infraestructura moderna y eficiente que mejora la competitividad, fortalece la integración productiva y contribuye a la creación de empleo en la Argentina”.

En este contexto, la iniciativa busca impulsar el comercio electrónico, que, según la empresa, es uno de los sectores de mayor dinamismo en Argentina y registró un aumento del 79% en la facturación en el primer semestre de 2025 respecto al mismo período de 2024. Los modernos parques logísticos acompañarán esta evolución, reducirán los tiempos de entrega, aumentarán la rentabilidad de la distribución y harán más eficientes las cadenas de suministro.

Como resultado, se espera que esta inversión promueva la creación de empleo, con 1.100 puestos de trabajo temporales, y contribuya al fortalecimiento sostenido del empleo formal en el sector logístico. Según el informe, el comercio electrónico requiere hasta tres veces más espacio de almacenamiento que el comercio minorista tradicional y emplea hasta quince veces más personas por superficie de almacenamiento.

BID Invest también prestará asistencia técnica a las comunidades locales vulnerables, con énfasis en el desarrollo de habilidades, especialmente para las mujeres.

Como subraya Ramiro Molina, director general de Plaza Logística, “este financiamiento —el segundo de BID Invest para Plaza Logística— fortalece nuestra estrategia para continuar liderando el desarrollo de la infraestructura logística en Argentina, permitiéndonos expandir nuestra presencia en ubicaciones clave y desarrollar centros de distribución con estándares internacionales”.

En lo que respecta al crecimiento responsable, BID Invest también prestará asistencia técnica a las comunidades locales vulnerables, con énfasis en el desarrollo de habilidades, especialmente para las mujeres. Además, se promoverá la adopción de estándares internacionales en gestión ambiental, social y de gobernanza.

Finalmente, esta financiación se alinea con la Estrategia País 2025–2028 para la Argentina, que se centra en la modernización de la infraestructura, la promoción de la inversión privada y el apoyo a la liberalización económica para atraer capital, concluyó el comunicado.