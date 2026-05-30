“Quisieron hacer mucho daño”: atacaron un campo y rompieron 12 silobolsas con más de 2000 toneladas de granos

SANTA FE.- En Villa Cañás, departamento General López, 370 kilómetros al sur de la capital santafecina, una productora denunció que en la última semana personas desconocidas ingresaron a su campo y rompieron silobolsas que almacenaban decenas de toneladas de granos.

“Denunciamos que desconocidos ingresaron al establecimiento y rompieron 12 silobolsas. Hasta lo que pudimos comprobar, estos delincuentes rompieron los silos donde se almacenaban varias toneladas de diferentes granos, entre los que se destacan soja, maíz y trigo”, sostuvo en diálogo con LA NACION la productora María Elba Díaz de Garrigou, propietaria del establecimiento “Los Ángeles”, donde fueron dañadas las estructuras de almacenaje. Cada silobolsa almacena unas 200 toneladas. “La última información que recibimos refiere a que los daños alcanzaron las 2200 toneladas”, aportó la productora.

Agregó que en el campo se realizan labores de siembra y recolección de productos granarios y “también se desarrollan otras labores como las específicas de un tambo”. “El total del daño no se puede aún justipreciar, pero sin dudas es importante”, añadió.

Rompieron silobolsas en Villa Cañás, Santa Fe

En tanto, la productora, molesta por lo sucedido, dijo a este medio que en el transcurso de la próxima semana denunciará lo sucedido ante la Sociedad Rural Argentina (SRA). También ya se realizó denuncia policial.

“La mayoría de los silobolsas contienen soja, maíz y semillas de trigo. Todo quedó desparramado en el suelo. Eso significa no solo dinero que se pierde sino esfuerzo que se dilapida”, detalló Díaz de Garrigou, quien aportó que “los que ingresaron al campo quisieron hacer mucho daño. Por eso rompieron los silobolsas en forma lateral, para producir el derrame de granos”.

“Denunciamos que desconocidos ingresaron al establecimiento y rompieron 12 silobolsas", dijo la productora Gentileza

“Nuestra empresa, que es una empresa familiar, sufrió un tiempo atrás la acción de un grupo de la Uatre, que bloqueó con camiones las tranqueras para impedir el normal ingreso y egreso al establecimiento. Pero lo reciente es un daño mayor. Hemos realizado las denuncias en los niveles que corresponden. Ahora esperamos que actúen en consecuencia”, remarcó.

Modo de operación

Además, según la denuncia de un operario que comprobó los perjuicios en los silobolsas, “la acción fue realizada por personas de a pie, ya que las tranqueras de acceso tenían candados y no se observaron huellas de rodados”.

El caso comenzó a generar preocupación entre los productores de la zona, dada la facilidad con la que se mueven los delincuentes Gentileza

Sin dudas, el caso comenzó a generar preocupación entre los productores de la zona, dada la facilidad con la que se mueven los delincuentes, cuya motivación se desconoce pero cuyos daños están a la vista. Incluso, en la denuncia se explicó que los malvivientes pudieron conocer la ubicación de cámaras de video en un campo vecino, ya que ingresaron y se desplazaron por un sector donde no fueron detectados.

En el caso intervienen la Comisaría 6 de Villa Cañás y la Fiscalía de los Tribunales de Venado Tuerto en turno a cargo, a cargo del fiscal Luis Lagioia, del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Hasta el momento se desconoce si hubo personas demoradas y/o detenidas en el marco de la investigación iniciada.

En el campo están recolectando los granos desparramados tras la rotura de los silobolsas: “Es gravísimo lo que nos hicieron”.