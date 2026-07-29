“Cargas históricas”: ya pasaron 154 buques por uno de los principales puertos y ahora se diversifica por Vaca Muerta

El Puerto de Quequén mantuvo su ritmo operativo y cerró el primer semestre de 2026 en terreno positivo. El nodo logístico exportador del sur bonaerense pudo absorber una marcada contracción en los despachos de soja con un salto en los embarques de trigo, cebada y un despliegue sin precedentes del girasol, uno de los granos destacados por sus altos precios.

Entre enero y junio, esa terminal movilizó un total de 3.744.726 toneladas, lo que representó un leve incremento del 0,62% en comparación con el mismo período de 2025 (3.721.714). Operativamente, ese ritmo de actividad se tradujo en la atención de 154 buques. “Lo importante para nosotros es que el tonelaje sea sostenido. Desde 2025 venimos con cargas históricas y este primer semestre estamos incluso un poco más arriba. Mantener el nivel del mismo período del año pasado, que ya había sido récord, es sumamente auspicioso”, dijo Mariano Carrillo, presidente interino del Consorcio de Gestión del puerto a LA NACION y anticipó: “Prevemos que a fin de año vamos a poder celebrar otro récord de carga”.

"Mantener el nivel del mismo período del año pasado, que ya había sido récord, es sumamente auspicioso”, dijo Mariano Carrillo, presidente interino del Consorcio de Gestión del puerto

El dato saliente del balance fue el cambio en la matriz de granos exportados. Mientras la soja sufrió una caída del 36,3%, el volumen fue compensado por otros cultivos. Fue así que el girasol se consolidó como el gran dinamizador de la primera mitad del año con un aumento del 212,4%, triplicando los volúmenes de 2025. “El girasol se viene dando muy bien por las condiciones propias de los suelos del sudeste bonaerense”, explicó Carrillo. Asimismo, el trigo registró una suba del 32,6%, aportando más de 268.000 toneladas adicionales, y la cebada forrajera experimentó un alza del 28%.

Hacia adelante, en el Consorcio prevén que la cebada seguirá empujando el total de exportaciones. “Tenemos datos de que viene muy fuerte. Hay pedidos firmes del exterior y esas cifras van a ir en aumento en el corredor entre Necochea y Tres Arroyos”, apuntó Carrillo.

Mientras la soja sufrió una caída del 36,3%, el volumen fue compensado por otros cultivos. Fue así que el girasol se consolidó como el gran dinamizador de la primera mitad del año con un aumento del 212,4%, triplicando los volúmenes de 2025 Foto: Pixaba

Pese a la menor oferta de soja, Puerto Quequén completó en junio un embarque de 68.000 toneladas de soja con el buque Seralia desde el muelle de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) con destino a China, registrando así la cuarta operación más grande en la historia del embarcadero. En ese marco, la primera mitad de 2026 dejó a Bunge Argentina SA como líder del ranking de despachos. Después se ubicaron Cofco International y ACA. En conjunto, los tres primeros grupos exportaron casi el 59% del total operado.

En junio, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación le otorgó a Puerto Quequén la habilitación definitiva mediante la Resolución 39/2026. “La mayoría de los puertos veníamos con habilitaciones provisorias. En este semestre, aprovechando el superávit operativo, pudimos completar las obras estructurales. Es la primera vez en la historia del puerto que tenemos todos los papeles completamente ordenados”, enfatizó Carrillo.

Diversificación por Vaca Muerta

Por otro lado, el puerto diversificó sus servicios logísticos al ejecutar la descarga de anclas y cadenas, vinculadas a la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta. “YPF necesitaba un puerto de cercanía con Punta Colorada (Río Negro) y fuimos elegidos para bajar cargas de gran escala. Estos embarques van a continuar a medida que la obra del oleoducto Vaca Muerta Sur lo requiera”, explicó Carrillo.

De cara al futuro, el Consorcio busca atravesar el techo operativo actual a través de la conectividad terrestre. Para ello, se analiza la reactivación del ramal ferroviario portuario en coordinación con las cámaras empresarias del sector, tomando como referencia el modelo logístico del polo Rosario-San Lorenzo en Santa Fe. “En la medida que se amplíe el tonelaje, vamos a necesitar la activación del ramal ferroviario. Reutilizar esa infraestructura requiere una inversión importante, pero hacemos votos para que así sea: nos permitiría saltar de 9 millones de toneladas anuales a volúmenes de entre 12 y 14 millones. En los próximos meses tendremos novedades”, concluyó Carrillo.