Crece el interés por los productos nacionales en China

A un mes de haber concluido la feria SIAL en Shanghai, diferentes entidades que nuclean empresas argentinas dan cuenta de un balance positivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de junio de 2019

La feria internacional SIAL en China, la más grande del continente asiático en materia de exhibición e innovación alimentaria, concluyó el mes pasado en la ciudad de Shanghai y entidades argentinas que viajaron para potenciar los negocios dan cuenta del éxito de su participación.

La misión comercial que impulsó el Consejo Federal de Inversiones (CFI) les permitió a pymes de las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Mendoza cerrar importantes negocios, indicó la Agencia Télam.

Según informó el CFI a través de un comunicado, durante la agenda en SIAL China 2019, además de presentar sus productos, la avícola entrerriana Grupo Motta; la bodega mendocina Viña Montpellier; y la manisera cordobesa Prodeman cerraron acuerdos comerciales.

El coordinador de comercio exterior de Grupo Motta, Rodrigo Minguillón, destacó que "para el caso de la producción avícola, China confía y valora el estatus sanitario y de seguridad alimentaria que ofrecemos desde nuestra empresa y desde toda la industria argentina". Asimismo, el vicepresidente de Prodeman, Gustavo Cavigliasso, precisó que a partir del acuerdo alcanzado van "a exportar unas 3000 toneladas de pasta de maní por mes hacia China".

Por su parte, el director comercial de Viña Montpellier, Patricio Barrientos, explicó que "a raíz de la misión se cerraron y concretaron ventas de cinco contenedores de mosto tinto y dos de langostinos a clientes de China".

Con el aporte del CFI, empresarios de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, La Pampa, Río Negro y San Juan asistieron a la edición 2019 de SIAL China, en busca de ampliar oportunidades de negocios de los sectores productores e industrializadores de carnes bovina y aviar, maní, granos y semillas, jugos, frutas, y aceite de oliva.

En la feria, la Argentina contó con un pabellón especial de carne promovido por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), que calificó la muestra como "la más exitosa de la historia para la carne nacional".

"En esta feria se alinearon todos los planetas", dijo el presidente del Ipcva, Ulises Forte, y consideró que la demanda china por la carne nacional "no tiene techo, con precios muy buenos", debido a "la creciente instalación de la marca carne argentina gracias a las campañas que lleva a cabo el Instituto".

"La peste porcina que afecta a China y la guerra comercial con Estados Unidos les genera un déficit de proteínas muy importante", explicó el vicepresidente del Ipcva, Jorge Torelli, al hacer referencia a los altos precios negociados, que en algunos casos "superaron en US$1500 los valores del año anterior, aunque no se sabe aún si son coyunturales por la situación mencionada o llegaron para quedarse".

Según la entidad de promoción, los empresarios argentinos "estaban sorprendidos por la demanda, por los precios y por el protagonismo que está adquiriendo la carne argentina" en el gigante asiático.

Parte de ese protagonismo de la carne en China proviene de la confianza que le brinda el gobierno al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que logró el reconocimiento de la Argentina como el país de mayor confiabilidad sanitaria del mundo para China.

"Esto habla muy bien de toda la cadena de valor, que empieza con el productor y el empleado rural, los que asisten como agrónomos o veterinarios, las autoridades municipales, provinciales, transporte, la cadena de frío, la llegada al puerto, el manipuleo de containers. Que tengamos este reconocimiento en algo tan sensible como el alimento, me hace pensar, sin ninguna duda, que podríamos lograr muchas más cosas en otras cadenas de valor, como la financiera, otras producciones tecnológicas, etc.", dijo a LA NACION el embajador argentino en China, Diego Guelar.

"Es la mejor feria en la que hemos estado, hicimos muy buenos negocios", indicó Pablo Hernández, representante de la compañía Frigolar, mientras que José Soma, del frigorífico Santa Giulia, expresó: "Es la primera vez que participamos en esta feria y lo que estamos viviendo es muy bueno para nosotros y para el país. Estoy asombrado".