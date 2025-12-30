Producción y empleo: los fabricantes de equipos agrícolas de Córdoba cierran el año con contrastes

CÓRDOBA.- La producción de maquinaria agrícola en Córdoba registró un crecimiento interanual de 5,9%, impulsado principalmente por el desempeño del primer semestre del año. En contraste, la fabricación de agrocomponentes tuvo una caída de 7,6% interanual. Los datos de los primeros 11 meses del año se desprenden del monitor de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (Afamac) elaborado por la consultora Economic Trends.

Respecto al empleo, no se presentan grandes modificaciones en la última medición, reflejando como resultado del periodo analizado una variación interanual de 1,4% en el sector de agrocomponentes y una leve disminución de 0,8% en fabricantes de maquinarias.

Correlacionado al menor nivel de actividad en ambos sectores, el uso de la capacidad instalada promedio de septiembre a noviembre también reflejó una disminución con respecto al mismo período del 2024, siendo en el sector de fabricantes de maquinaria agrícola una disminución del 10%, mientras que en el de agrocomponentes la baja fue de 3,5% aproximadamente.

En materia de exportaciones, medidas en dólares, los datos mostraron un crecimiento de 21,6% durante el tercer trimestre 2025-julio septiembre- respecto al anterior.

La maquinaria registró un crecimiento interanual de 5,9% Fuente: Mainero

Los números de Afamac ratificaron los publicados por la Bolsa de Comercio de Rosario sobre base Indec. La facturación total por ventas en el sector ascendió a $2 billones entre enero y septiembre, un monto similar en términos constantes al 2024, pero 4,8% por detrás del promedio de los últimos cinco años.

El estudio señaló que, en términos de volumen, las ventas de máquinas agrícolas totalizaron casi 13.000 unidades en los primeros nueve meses del año, marcando un aumento interanual del 11%, “aunque cabe aclarar que el período de comparación es el más bajo desde el comienzo de la serie”.

En la comparación histórica, el global de unidades comercializadas registró una baja del 9,5% respecto al promedio del último quinquenio, “siendo el segundo volumen más bajo de los últimos seis años”.

En materia de exportaciones, medidas en dólares, los datos mostraron un crecimiento de 21,6% durante el tercer trimestre 2025-julio septiembre- respecto al anterior Pauny

La recuperación fue en el arranque del año, en cambio en el tercer trimestre la cantidad de máquinas vendidas retrocedió un 10,6% interanual, y se posicionó 17,6% por detrás del promedio de los últimos cinco años. “En términos de valor, la caída también fue pronunciada: las ventas totalizaron $691.805 millones, una disminución real del 19,5% respecto al mismo trimestre de 2024 y 11,6% por detrás del promedio del último quinquenio”, planteó.