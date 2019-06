El alimento para mascotas que llega a China y Nigeria

Sergio Grinenco (izquierda) entregó el premio a los ganadores Crédito: Fabián Malavolta

En su novena edición, el Premio a la Excelencia Exportadora de Banco Galicia y LA NACION estrenó dos nuevas categorías: la que refiere a la exportación de valor agregado y saliendo al mundo. Esta última se creó para reconocer a las firmas que comenzaron a internacionalizar sus productos o servicios por primera vez en el período 2017-2018.

Las cuatro seleccionadas por el jurado para competir por el galardón fueron Grupo Veraz, Tecnovo, United Scale Arts y Agroindustrias Baires, firma que se quedó con la estatuilla entregada por Sergio Grinenco, presidente de Banco Galicia.

La empresa se dedica a la fabricación de alimentos balanceados para animales y en 2018 aumentó sus exportaciones en 80% respecto de 2017. "El año pasado la rompimos. No quiero parecer agrandado pero trabajamos fuerte y ganamos muchos mercados. No solo crecimos en el exterior, también ampliamos la producción con tecnología y todo se dio para tener este resultado", apuntó Eugenio Mazza, responsable de Comercio Exterior de Agroindustrias Baires, firma que también concretó la primera exportación de alimento para mascotas a China y sumó a Nigeria como nuevo cliente, donde hasta ese momento no se habían registrado exportaciones argentinas de alimentos para mascotas.

Para este año, la firma tiene previstas aperturas en Paraguay, Ecuador, Arabia Saudita y Corea del Sur, la ampliación de marcas exportadas a China y el desarrollo de marcas privadas para sus actuales importadores. "Exportar es un trabajo a largo plazo, los resultados no llegan en el corto hay que esperar, ser pacientes, invertir, trabajar duro pero a la larga el resultado llega si se le pone pasión y onda", explicó Mazza.

Entre las ternadas estaba Grupo Veraz, firma que, con más de 60 años de trayectoria en la industria pesquera, en 2018 aumentó su volumen de exportaciones a US$80 millones y se destaca por su integración vertical, ya que cuenta con un astillero, nueve buques pesqueros, una conservera y tres plantas de procesamiento en Mar del Plata, Rawson y Puerto Deseado.

Otra de las preseleccionadas fue Tecnovo, firma ubicada en la cuenca avícola de Entre Ríos, que se dedica a la exportación de ovoproductos -obtenidos a partir del contenido de los huevos despojados de sus cáscaras- líquidos y en polvo.

La firma exporta a más de 40 países y cuenta con certificado kosher y halal para clientes y mercados puntuales. En 2005 duplicó su capacidad de producción y en 2018 volvió a aumentar el 40% de la roturación y producción de ovoproductos en polvo. Actualmente, es la planta de industrialización de huevos con mayor capacidad en el país.

La última nominada de la noche en esta categoría (y quien obtuvo una mención especial por su creatividad) fue United Scale Arts, una empresa familiar que desde 1985 se dedica a la fabricación de maquetas y modelos a escala, y realizó, entre otras creaciones una maqueta que representa a América Latina y se puede ver en el show turístico Gulliver's Gate.

