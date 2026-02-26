El CEO de Breitling se reunió con Milei y confirmó la apertura de su primera boutique en la Argentina

Georges Kern conoce en profundidad la industria del lujo, domina sus secretos y sabe cómo y cuándo develarlos. En una visita estratégica a Buenos Aires, el CEO global de Breitling confirmó a LA NACION que la histórica casa relojera suiza abrirá su primera boutique en la Argentina.

La decisión marca el inicio de su plan de expansión en el país. La tienda -de la cual aún no se reveló la locación- operará de la mano de su socio local, Sensation du Temps, y será la primera de una serie de aperturas previstas para el mercado local.

Kern sigue de cerca los cambios políticos y económicos en la Argentina y ve con buenos ojos las reformas implementadas por el Gobierno. Para el ejecutivo, la mayor apertura comercial es necesaria para que la economía vuelva a crecer. Asimismo, consideró que el país tiene todo para volver a ser una potencia y que con reglas claras, muchas marcas internacionales regresarán.

Desde 2017, Georges Kern lidera la reestructuración y la transformación de Breitling

En este contexto, el ejecutivo mantuvo hoy una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada . Del encuentro también participaron Antoine Loron, director general para América Latina y el Caribe; Pablo Kohen y Hernán Díaz, fundador y CEO, y cofundador de Sensation du Temps; y Ernesto Kohen, vicepresidente de la Cámara de Comercio Argentina-Suiza.

Su agenda en Buenos Aires también incluyó una presentación especial en el Palacio Duhau para celebrar su alianza global con Aston Martin y el equipo Aston Martin Aramco Formula One. Allí se exhibió por primera vez el Navitimer B01 43 Aston Martin Aramco Formula One Team, un reloj numerado “Uno de 1959” -en homenaje al debut de Aston Martin en la F1- y que, con su diseño en titanio y esfera de fibra de carbono, sintetiza el espíritu de la colaboración.

Breitling cuenta con más de 280 puntos de venta de estilo loft industrial en el mundo

La apuesta por la Argentina llega en un momento de expansión global de la marca. Fundada en 1884 por Léon Breitling y propiedad del grupo suizo Partners Group, la compañía encaró en los últimos años una profunda transformación estratégica bajo la conducción de Kern, quien impulsó cambios en innovación, marketing, diversidad y sostenibilidad. Hoy, Breitling cuenta con más de 280 puntos de venta de estilo loft industrial en el mundo, y con colecciones centradas en las actividades aéreas, terrestres y marítimas.

A nivel local, Breitling opera de la mano de Sensation du Temps, firma que nació en Punta del Este en 2001 y que hoy administra tiendas especializadas en lujo y alta relojería. En Buenos Aires, comercializa piezas de marcas como Rolex, Omega, Cartier y Gucci en Patio Bullrich y en Sensation du Temps Privée, el espacio privado inaugurado en 2022 dentro del Palacio Duhau – Park Hyatt.

El contexto internacional también juega a favor del desembarco. Las casas relojeras suizas siguen de cerca el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la EFTA -bloque del que participa Suiza-, firmado en 2025 y en proceso de ratificación: elimina una serie de aranceles a las exportaciones suizas, y abre una ventana de competitividad para la industria.