El Gobierno lanzó un plan para triplicar el monto de las exportaciones

El objetivo es llegar a US$193.100 millones y cuadruplicar la cantidad de firmas exportadoras en 2030; los empresarios destacan la iniciativa, pero se quejan de las retenciones

María Julieta Rumi 24 de mayo de 2019

Con un mercado interno golpeado y un tipo de cambio más competitivo, el Gobierno busca incentivar a las empresas para que salgan al mundo con sus productos. Con ese objetivo se hizo ayer el Foro Argentina Exporta, donde se presentó el Plan de Desarrollo Exportador, por el cual se busca triplicar el monto de las exportaciones anuales hasta US$193.100 millones y cuadruplicar el número de las empresas exportadoras en 2030 para que lleguen a 40.000.

La idea de contar con un plan exportador fue celebrada por los empresarios presentes como una medida de mediano plazo, pero insistieron sobre la coyuntura. Básicamente, sobre el impacto negativo de las retenciones y la baja de reintegros a las exportaciones y la suba de la tasa de estadística para importar.

"Para eso estamos acá. Para alentar a las pymes y que sepan que tienen muchas herramientas a disposición para crecer. Los invito a emprender y a hacer de la exportación una parte esencial del negocio. Este es el momento para desplegar todo nuestro talento", afirmó el presidente Mauricio Macri al inicio del evento, y dijo que esto no va en desmedro del mercado interno.

"Hay que seguir dando la batalla de la economía, terminar con la inflación y desarrollar el financiamiento", agregó, y señaló que durante su gobierno se abrieron 170 mercados nuevos en el exterior. "La Argentina es mucho más que alimentos, es conocimiento, servicios, y todo eso es exportable", completó.

Por su parte, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica , hizo hincapié en iniciativas como la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que hará que, para noviembre, el 90% de los trámites sean digitales, y la herramienta Exportá Simple, a través de la cual 450 emprendimientos pudieron vender al exterior.

Consultado por LA NACION, el director ejecutivo y economista jefe de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Coatz, consideró que es fundamental contar con un plan de exportaciones, pero también están los temas de agenda. "Hay un trabajo a mediano plazo que tiene que ver con la tecnología, la logística y las negociaciones internacionales, que es importante, y después está la coyuntura", explicó, y reiteró que los cambios en las retenciones y los reintegros penalizan la producción con agregado de valor.

También apuntó contra el aumento de la tasa de estadística que rige sobre las importaciones. "Si bien se corrigió lo de las importaciones temporarias, los límites son muy altos y eso hace aumentar los insumos, con lo cual tiene un sesgo antiexportador. Es una tasa con fines recaudatorios", describió.

Durante una conferencia de prensa, Sica dijo que el Gobierno no prevé cambios en estas medidas. "Las retenciones y los reintegros son medidas producto de la crisis, pero mantenemos estrictamente que en diciembre de 2020 se terminan las retenciones", aseguró.

Esa es también la expectativa del sector de exportación de servicios, de acuerdo con el titular de Argencon, Luis Galeazzi. Según él, los beneficios impositivos de la ley de economía del conocimiento, aprobada el miércoles en el Senado, no llegan a compensar los $4 por dólar exportado de retenciones, por lo que aspiran a que quien esté en el gobierno las saque el año próximo, como fue prometido.

"La mejor noticia será que el gobierno que venga no los prorrogue. Los beneficios de la ley no compensan el costo que hay que pagar por exportar. Todavía estamos abajo. Pero creo que es de esperar que no mantengan las retenciones por lo que vienen diciendo de ampliar exportaciones y los ingresos genuinos de divisas. Macri dijo que era el peor impuesto, pero que lo hacía porque estaba obligado. Creo que la lógica se va a terminar imponiendo", consideró.

La marcha de la economía

Por otro lado, Sica se mostró optimista acerca de cómo están reaccionando distintas variables de la economía. Según él, las paritarias se están desarrollando con "total normalidad" y están cerrando en torno al 28% con cláusulas de revisión de inflación, y estos nuevos salarios ocasionarán una mejora en el consumo.

En cuanto a la inflación, dijo que se estaría desacelerando. "Hemos tenido una menor inflación en abril y estamos esperando ver cómo cierra mayo, pero las expectativas del mercado son de una baja". Sobre el nivel de la actividad, dijo que los meses de enero y febrero fueron mejores, mientras que en marzo afectó la volatilidad del dólar y en abril y mayo ha habido una recuperación.