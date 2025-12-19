Por qué la Argentina fue el segundo país del año, según The Economist

Cada Navidad, The Economist nombra al país del año. No al más feliz, que casi siempre sería uno escandinavo, lo que convertiría el ejercicio en algo aburrido y predecible, ni al más influyente, que invariablemente sería una superpotencia. Lo que buscamos, más bien, es identificar al país que más ha mejorado, ya sea en lo económico, en lo político o en cualquier otro ámbito relevante.

El año fue turbulento. El presidente Donald Trump perturbó el comercio mundial y conflictos atroces dejaron cicatrices en lugares como Gaza y el Sudán. Aun así, varios países supieron navegar en aguas agitadas. Canadá eligió como primer ministro a un tecnócrata pragmático en lugar de un populista y se plantó frente a la intimidación estadounidense. En Moldavia, los votantes rechazaron a un partido prorruso pese a las amenazas y la desinformación procedentes de Moscú. Trump, por su parte, logró negociar una tregua frágil entre Israel y los palestinos.

Corea del Sur logró recuperarse de una grave amenaza a su democracia. Hace un año, el presidente Yoon Suk Yeol intentó imponer la ley marcial y envió tropas para clausurar el Parlamento. Pero los legisladores, los manifestantes y las instituciones resistieron, y este año el expresidente desacreditado fue juzgado por insurrección.

Otro ejemplo de cómo responder a intentos violentos de subvertir el orden constitucional fue Brasil. En septiembre, un tribunal brasileño impuso una pena de 27 años de prisión a Jair Bolsonaro, expresidente que perdió las elecciones de 2022, alegó fraude y trató de dar un golpe de Estado para mantenerse en el poder. Brasil sufrió numerosos golpes durante gran parte del siglo XX; esta es la primera vez que un golpista recibe un castigo adecuado. El gobierno también logró en 2025 frenar el ritmo de la deforestación en la Amazonía, contribuyendo así a mitigar el cambio climático. Sin embargo, su política exterior excesivamente complaciente con el Kremlin empañó seriamente su balance.

Los dos candidatos más fuertes de este año son muy distintos: Argentina y Siria. La mejora de Argentina ha sido económica. Su presidente, Javier Milei, inició en 2023 profundas reformas de libre mercado con la esperanza de sacar al país de más de un siglo de estatismo y estancamiento. Estas reformas, abolir controles de precios, recortar el gasto y eliminar subsidios distorsionadores, son excepcionalmente difíciles porque son excepcionalmente dolorosas; muchos reformadores anteriores fracasaron. Sin embargo, Milei siguió empuñando la motosierra en 2025 y los votantes lo respaldaron. También lo hizo Estados Unidos, que ofreció un salvavidas de US$20.000 millones para evitar una crisis financiera.

Los resultados han sido notables. La inflación cayó del 211% en 2023 a alrededor del 30% en la actualidad. La tasa de pobreza se redujo en 21 puntos porcentuales desde el año pasado. El presupuesto ha sido encauzado. Milei avanzó hacia un peso flotante y eliminó la mayoría de los controles de capital.

Argentina aún podría fracasar. Los peronistas, que la gobernaron mal durante generaciones, esperan su oportunidad para regresar si Milei tropieza. Y el presidente tiene muchos defectos: es intolerante con las críticas y está acosado por escándalos de corrupción. Pero si sus reformas se sostienen, podrían alterar de forma permanente la trayectoria del país y dar esperanza a los reformadores económicos de todo el mundo.

La mejora de Siria, en cambio, ha sido política. Hace poco más de un año, el país estaba gobernado por Bashar al Assad, un dictador abyecto respaldado por Irán y Rusia. Sus cárceles estaban llenas de presos políticos y la disidencia se castigaba con tortura o muerte. Trece años de guerra civil se habían cobrado más de medio millón de vidas. Las fuerzas de Assad utilizaron armas químicas y bombas de barril indiscriminadamente contra la población civil. Más de seis millones de personas habían huido del país.

A comienzos de diciembre de 2024, el tirano se vio obligado a huir cuando los rebeldes tomaron el poder. Cuando elegimos entonces al país del año, era demasiado pronto para saber cómo sería la nueva Siria. Su gobernante, Ahmed al Sharaa, había sido un yihadista. Muchos temían que impusiera una severa teocracia islamista o que Siria se hundiera en el caos. En realidad, no ha ocurrido ninguna de las dos cosas. Las mujeres no están obligadas a cubrirse ni a permanecer en casa. Se permiten el entretenimiento y, sí, el alcohol. Sharaa ha ofrecido una serie de sorpresas positivas, manteniendo la unidad del país y forjando buenas relaciones con Estados Unidos y los Estados del Golfo. A medida que se relajan las sanciones occidentales, la economía también comienza a recuperarse.

Persisten enormes problemas. Milicias perpetraron dos atroces masacres locales de minorías, en las que murieron 2.000 personas. Sharaa gobierna de forma clientelar y, en un país tan frágil, aún pueden salir muchas cosas mal.

Con todo, la Siria de 2025 es mucho más feliz y pacífica que la de 2024. El miedo ya no es omnipresente. La vida no es fácil, pero para la mayoría resulta más o menos normal. Votando con los pies, unos tres millones de sirios han regresado a sus hogares. Nuestra elección, por tanto, es Siria.