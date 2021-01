El sector automotor argentino apuesta a conquistar nuevos mercados

Playa de autos, en puerto de Zárate Fuente: Archivo

Nieves Guerrero Lozano Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de enero de 2021 • 18:37

En marzo próximo está previsto que entre en vigor el acuerdo que modifica el régimen de origen aplicable al comercio de automóviles, utilitarios y camiones, entre la Argentina y Chile, con la disminución del Índice de Contenido Regional (ICR) del 60 al 50%, a partir de la suscripción de un Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Número 35 (ACE 35). El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, Jorge Neme, aclaró que no se trata de una rebaja arancelaria, sino de una modificación al requisito de contenido regional y destacó que el nuevo entendimiento permite adicionalmente, que ambos países estudien criterios de flexibilidad para modelos nuevos.

Fernando Rodríguez Canedo, directivo de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), amplió que este acuerdo habilita a nuevos productos que no se podían exportar con las anteriores condiciones, porque viene a igualar el nivel de integración con el exigido a las marcas competidoras de otros países. "El alcance del nuevo acuerdo beneficia a todos los modelos producidos en el país y le da particularmente mayor posibilidad a las versiones de entrada de gama de cada uno de los segmentos en los cuales está especializada nuestra industria", señaló.

Neme apuntó a la posibilidad de que este acuerdo tenga un fuerte impulso sobre el rubro de pick-ups, mientras que la expectativa está puesta en que las exportaciones en general de vehículos nacionales aChile sumen entre 10.000 y 15.000 unidades adicionales al año, con una mejora en el ingreso de divisas estimada en más de US$300 millones adicionales" anuales, de acuerdo con las proyecciones de Rodríguez Canedo.

El empresario apuntó que Chile es un mercado abierto y muy competitivo, que tiene numerosos acuerdos comerciales con bloques y mercados que acceden al trasandino al 0 por ciento, como es el caso de México, Asia, el Nafta, entre otros. Y remarcó que con estas nuevas facilidades los vehículos producidos en la Argentina podrán competir en igualdad de condiciones y que esto generará más producción, empleo y divisas.

Neme evaluó que en función de la recuperación de los mercados en la pospandemia, y con la entrada en vigor del nuevo instrumento, la participación de Chile en el total exportado por la Argentina podría aumentar significativamente el porcentaje de participación actual. Al respecto, Rodríguez Canedo recordó que en 2019 se exportaron a ese país 11.886 unidades, lo cual representó un 5,3% del total de envíos, y el 2020 cerró con 6899 unidades exportadas, (4987 unidades menos), que representó 5%".

Para graficar el panorama actual del sector automotriz y sus objetivos, Rodríguez Canedo señaló que en la actualidad, el sector exporta en promedio el 60% de lo que produce, lo cual se traduce en un estimado del 35%del total de las exportaciones de manufactura de origen industrial (MOI) de la Argentina. "Brasil es nuestro principal socio estratégico -remarcó- con el cual tenemos un acuerdo de especialización y complementación industrial y comercial. Actualmente, representa el 50% de nuestra producción y el 67% del total de las exportaciones".

Agregó que la meta es no concentrarse en un solo destino y mencionó que Adefa viene trabajando desde inicios de 2020 en una mesa conjunta con Cancillería y con la Secretaría de Industria y Comercio, en la identificación de nuevos mercados y en la mejora del acceso en los cuales ya existen acuerdos, como es el caso de Chile.

"Continuamos con una agenda importante para poder mejorar y diversificar nuestras exportaciones. En este marco de trabajo conjunto y diálogo permanente continuamos con el proceso de renegociación del acuerdo con Colombia y buscando la mejora de acceso a mercados como Ecuador, América Central y norte de África", precisó Rodríguez Canedo.

Neme añadió que en el trabajo que se realiza con todas las cámaras del sector dentro del Consejo Público Privado para la Promoción de Exportaciones, participan las empresas autopartistas para consolidar el crecimiento de la presencia externa, evaluando cuidadosamente las sensibilidades en toda la cadena, en un sector tan estratégico y dinámico. "Tanto la fórmula como el nuevo valor mínimo de ICR acordado con Chile son idénticos a los que actualmente se aplican en general al comercio de vehículos entre la Argentina, Brasil y Paraguay, permitiendo la comercialización con preferencia del 100% o arancel 0", aclaró.

"De esta forma -agregó- los nuevos requisitos de origen acordados con Chile no sólo no afectarán el comercio sectorial con otros países, sino que facilitarán la operatoria de las empresas automotrices radicadas en la Argentina, dado que no tendrán que cumplimentar requisitos de origen diferentes para el mercado chileno".

Conforme a los criterios de Más información