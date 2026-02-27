Revés para el Gobierno: un juez rechazó el ingreso de carne con hueso a Santa Cruz

El Juzgado Federal de Río Gallegos le asestó un duro golpe a la estrategia de flexibilización sanitaria impulsada por el gobierno nacional en la Patagonia. En un fallo que sienta un fuerte precedente regional resolvió “hacer lugar” a la acción de amparo presentada por la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) y declaró la nulidad y la inaplicabilidad en la provincia de la resolución 460/2025 del Senasa. Esa región es libre de aftosa sin vacunación. La polémica normativa firmada por el expresidente del Senasa, Pablo Cortese, dictada a fines de junio de 2025, disponía el levantamiento de la histórica barrera fitosanitaria que impedía el ingreso de carne con hueso plano bovino y otros productos desde zonas libres “con vacunación” (el norte del país) hacia las zonas libres “sin vacunación” de la Patagonia.

Para los productores ovinos y bovinos del sur, según se desprende del fallo, la resolución representaba una amenaza al estatus diferencial reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), una “chapa” que les permite colocar sus productos en los mercados más exclusivos de Europa y el mundo.

La sentencia, que lleva la firma electrónica del juez federal Claudio Marcelo Vázquez, desmenuza los argumentos técnicos y jurídicos de ambas partes. El Senasa defendió su resolución asegurando que respondía a criterios técnicos actualizados y que el riesgo epidemiológico era “mínimo”, “insignificante” o “muy bajo”.

Sin embargo, para el magistrado, esa admisión fue la clave del revés judicial. “Tal afirmación resulta decisiva: el propio órgano técnico reconoce que el riesgo no es nulo. Cuando el riesgo no es inexistente, la cuestión a resolver (...) es si resulta constitucionalmente razonable asumirlo en una zona que detenta el máximo estándar sanitario nacional, sin que se haya acreditado en autos un beneficio sanitario concreto que justifique esa asunción “, argumentó el juez.

Apoyándose fuertemente en el “principio precautorio”, rector en materia ambiental y sanitaria, el fallo dictamina que ante la falta de un beneficio claro y frente a un riesgo latente de reintroducción de la fiebre aftosa —una enfermedad que genera pérdidas globales multimillonarias—, se debe optar por la alternativa que preserve el estatus sanitario consolidado.

El fallo firmado por Vázquez no solo se sostiene en cuestiones técnicas, sino que pondera el peso económico y cultural de la ganadería en la región. El magistrado destacó que la actividad ganadera ovina en Santa Cruz “no fue una actividad secundaria, sino el eje fundacional de la economía patagónica continental”.

El magistrado subrayó que, a diferencia de otras industrias extractivas como la minería o los hidrocarburos, “la actividad ganadera se proyecta en el tiempo como modelo de aprovechamiento renovable del territorio”, asociado al arraigo rural y a la continuidad intergeneracional. Por lo tanto, consideró que exponerla a un riesgo evitable resulta “irrazonable”. Valoró que la propia provincia de Santa Cruz está avanzando en el dictado de un marco legal propio (Ley Provincial N° 3945) para reforzar los controles fitosanitarios.

Tras conocerse la decisión judicial, el sector productivo consideró la medida como un triunfo en defensa del patrimonio sanitario regional. César Guatti, representante de FIAS en la Mesa Directiva de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), expresó su satisfacción.

“Evidentemente, tenemos la satisfacción de que el trabajo de la presentación de este recurso llegó y creemos que interpretó bien el sentido de los productores de Santa Cruz y de la Patagonia”, señaló Guatti a LA NACION. El dirigente destacó que el juez “ha visto el porqué de la solicitud de este recurso de amparo ante algo que tiene una potencialidad muy grande de poder dañar a las producciones locales”.

Más allá del alivio inmediato, Guatti planteó la necesidad de un cambio de paradigma en la relación con el gobierno nacional: “La enseñanza que nos deja esto, que creo que es lo más importante, es que debemos trabajar juntos los organismos del Estado y los productores particulares en un esfuerzo público-privado, consensuando las medidas que se van a tomar, propendiendo siempre al bien común y sin favorecer a ninguna de las partes. Esto nos tiene que dar este espacio de reflexión para que en el futuro todas las medidas que se vayan tomando sean consensuadas y consoliden algo que sea perdurable en el tiempo”.

La histórica “barrera del río Colorado” es un control sanitario interno que separa a la región patagónica del resto de la Argentina. Su función principal es actuar como un escudo protector para evitar el ingreso de enfermedades animales, fundamentalmente la fiebre aftosa. Gracias a este estricto control, que prohíbe el paso de carne con hueso y animales vivos desde el norte (donde sí se vacuna a la hacienda contra la aftosa) hacia el sur, la Patagonia ostenta el estatus internacional de “zona libre de aftosa sin vacunación”. Este sello de calidad no solo garantiza la sanidad de los rodeos sureños, sino que es la “llave maestra” comercial que permite a los productores patagónicos exportar sus carnes a los mercados más exigentes y mejor pagos del mundo, justificando así la férrea defensa que hacen de esta restricción.