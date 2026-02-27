Globant presentó resultados financieros y superó las expectativas del mercado. El unicornio argentino, fundado en 2003 por Martín Migoya, Guibert Englebienne, Martín Umarán y Néstor Nocetti, informó ayer ingresos por US$612,5 millones en el cuarto trimestre de 2025.

Se trata de una cifra que, si bien alcanzó el consenso de los analistas, representó una caída interanual del 4,7%. De acuerdo al informe, el margen de beneficio operativo ajustado fue del 15,5% y las ganancias por acción diluidas ajustadas, de $1,54 (vs. 15,7% y $1,75 en el mismo período del año anterior).

Para el año completo finalizado el 31 de diciembre de 2025, desde la compañía reportaron ingresos por $2454,9 millones, lo que representó un alza interanual del 1,6%. El margen de beneficio operativo ajustado fue del 15,2%- en comparación con el 15,4% del período previo-; y las ganancias por acción diluidas ajustadas fueron de $6,14 -en comparación con los $6,40 del año completo de 2024-.

A pesar de los resultados positivos, las acciones de Globant no terminan de levantar en la Bolsa de Nueva York. En el marco de la presentación de su balance sus papeles registraron un alza cercana al 5% entre el cierre del miércoles y del jueves: pasaron de US$44,53 a US$46,87. Y hoy al mediodía, se ubican en en torno de US$47.86. En la comparativa interanual, la cifra representa un derrumbe del alrededor de 68%.

El gráfico muestra la variación de la acción de Globant en el último año. Fuente: Yahoo Finance

“En 2025, alcanzamos nuestros mayores ingresos y el mayor flujo de caja libre de nuestra historia, a la vez que transformamos por completo nuestro modelo de prestación de servicios. A medida que el mundo pasa de la experimentación a la implementación, nuestros Pods nativos de IA presentan un nuevo enfoque en la creación y el escalado de software. Estamos introduciendo un modelo de suscripción inteligente basado en tokens que ofrece a nuestros clientes total soberanía corporativa. No solo nos subimos a la ola de la IA; queremos redefinir cómo será la próxima era de los servicios profesionales”, afirmó Martín Migoya, CEO y cofundador de Globant, en el comunicado.

La compañía invirtió US$50 millones durante el cuarto trimestre en el marco de su programa de recompra de acciones. Al 31 de diciembre de 2025 contaba con US$75 millones restantes para recompra según su autorización de recompra de acciones.

De acuerdo al reporte, Globant cerró el año con 28.773 Globers, de los cuales 26.906 eran profesionales de tecnología, diseño e innovación.

Nuevamente, el desglose geográfico exhibió que América del Norte se posicionó como su principal mercado: representó el 53,8% de los ingresos. Según el informe, América Latina ganó lugar y representó el 21,1% de la facturación -empujada principalmente por la Argentina-; Europa, el 19,3%; y la categoría Nuevos Mercados, que tiene como principal país a Arabia Saudita, el 5,8%.

“Estamos entusiasmados con el futuro. Nuestras sólidas reservas, un pipeline que supera los US$3000 millones y los US$20,6 millones en ingresos recurrentes anuales generados por nuestros equipos de IA son indicadores de cómo estamos ejecutando nuestra visión. Estos resultados se sustentan en un sólido cierre del año pasado. Al comenzar 2026, seguimos centrados en mantener nuestra disciplina para aprovechar las oportunidades en nuestro sólido pipeline”, afirmó Juan Urthiague, director financiero de Globant.

De cara al nuevo balance, desde la firma proyectan que sus ingresos se situarán entre US$598 y US$604 millones en el primer trimestre del año, lo que representa una disminución interanual del 2,1% al 1,2%. Esta perspectiva incluye un impacto cambiario positivo de 150 puntos básicos. A su vez, estiman que el margen de beneficio operativo ajustado se encuentre en el rango del 14,0% al 15,0% y que las ganancias por acción diluidas ajustadas se encuentren en el rango de US$1,44 a US$1,54.

Para el año fiscal 2026, prevén que los ingresos se situarán entre US$2460 y US$2510 millones, lo que implica un crecimiento interanual de entre el 0,2% y el 2,2%. En paralelo, se estima que el margen de beneficio operativo ajustado se encuentre en el rango del 14,0% al 15,0%; y que las ganancias por acción diluidas ajustadas estarán en el rango de $6,10 a $6,50.