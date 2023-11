escuchar

La Argentina requiere internacionalizarse de manera urgente para crecer. Para ello, y sin pretender dictar clase o exponer alguna verdad suprema, quisiera basarme en una propuesta de infraestructura llevada a cabo en la India, y en una mirada geopolítica posible. Lo primero toma de ejemplo a la empresa Suzlon Energy de la India, hoy el onceavo jugador en el desarrollo, construcción e internacionalización de molinos eólicos, tanto onshore como offshore. El dueño de la empresa dejó a un lado su negocio familiar en el rubro textil y comenzó a desarrollar, al estilo de los americanos, en un garage, pequeños generadores eólicos para sus clientes por medio de la articulación de partes y piezas que, con su formación en ingeniería mecánica, pudo comenzar sin mayores apremios.

Con el paso del tiempo no sólo manufacturaba y vendía, sino también hacía el mantenimiento de los molinos. A su vez, logró realizar con éxito toda una serie de alianzas estratégicas, paso a paso, con empresas de Bélgica, Alemania y Holanda, pudiendo así lograr un buen nivel de transferencia tecnológica, siempre apalancado por una gigantesca y potencial masa crítica de demanda, que representa la India.

El gobierno de la India creó zonas económicas especiales donde los plazos de amortización de las inversiones resultaban aceleradas. La eximición de impuestos era agresiva, y la anulación de aranceles de importación para tecnología fue total. La única condición: que los entregables de dichas zonas tuvieran como objetivo el mercado externo.

En la Argentina, a contramano de lo mencionado, nuestros políticos suelen creer que creando Zonas Francas por aquí y por allá, los negocios se van a reproducir como si fueran plantas en primavera. Hoy Suzlon manufactura partes y piezas de sus molinos en la India, EEUU, China y Europa, además de emplear más de 10.000 personas en todo el mundo.

Alguien dirá que no se puede comparar a la India con la Argentina, en virtud a que somos 46 millones contra 1300. Yo respondería que Dinamarca, por ejemplo, manufactura y vende molinos eólicos por todo el mundo de su marca Vestas, y es el segundo operador naviero más grande del mundo con su marca Maersk. Es decir, la masa crítica ayuda, pero no es condición necesaria para internacionalizarse. Sólo se requiere de un Estado que acompañe, planifique y sea parte de una estrategia de exterior, en vez de un Estado elefantiásico y antiproductivista como el que tenemos aquí hace décadas.

El segundo punto tiene que ver con algo que se habla y se hace nada, que es la proyección al Asia-Pacífico por medio de una integración física inteligente con Chile, a través de sus puertos, rutas y pasos fronterizos. ¿Para cuándo vamos a encarar los tan mencionados corredores logísticos y acercar nuestra producción y la del sur de Brasil al Asia Pacífico? Además, el medio ambiente juega a nuestro favor toda vez que el Canal de Panamá viene sufriendo una considerable pérdida de tráfico y merma en su productividad por falta de lluvias y calado, todo lo cual redunda en tiempos de espera para cruzar y extra costos por contenedor que hacen de la exportación chilena una acumulación de costos considerables para llegar a Europa.

¿Y por qué no intenta la Argentina acercar la producción chilena a África vía nuestro territorio y los corredores logísticos? Por cada pie de calado que el Canal de Panamá restringe el paso de buques full-container, significa 350 contenedores menos, mientras que los que van a bordo deben costear la perdida de ingresos del armador, haciendo de todo el sistema una operación cada vez más costosa. La solución de Panamá no es fácil y va a llevar tiempo. No por nada el Landbridge de Tehuantepec en la parte más angosta de México avanza sin pausa. La Argentina no está lejos del Asia-Pacífico si nos integramos con Chile, Si alguna vez la política entendiera eso…

Alejandro Arroyo Welbers

