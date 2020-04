Hablan los expertos: la Argentina podría triplicar sus exportaciones

Rumbo a la exportación

La situación es compleja. Desde la Cámara Argentina de Comercio estiman una pérdida de entre 3 y 4 mil millones de dólares por la caída de las exportaciones desde la Argentina. A esto se suma las dificultades profundas que ya existían en la economía y en el mercado interno. La pandemiapuede costar alrededor de 100.000 puestos de trabajo en un futuro cercano según CAC.

En este marco, los expertos analizan por qué la recuperación de la economía depende en gran parte de cuan bien se maneje el tema de las exportaciones, de la agilidad para llevar adelante los trámites, de los costos, hoy demasiado altos, entre otras medidas que favorcen al sector. Están de acuerdo en que la Argentina tiene todo para exportar mas y que, si esto sucede, habrá divisas para dar impulso caída a la actividad económica. La Argentina tiene producción para abastecerse y además exportar parte de los alimentos que el mundo demanda.

1. Exportar tres veces mas : Mario Grinman, Secretario de la Cámara Argentina de Comercio, habla primero de alguna dificultades por las que atraviesa el sector. "Pedimos créditos a tasa cero. Los Repro no alcanzan, no hay para pagar los sueldos", afirma Mario Grinma. "Cuanto mas rápido gire la rueda menor será el impacto negativo. Hoy hay suspensiones y empresas que pagan los sueldos en tramos, porque no pueden afrontarlos en su totalidad".

En materia de perspectivas, Grinman asegura que "ésta es una oportunidad única para la Argentina de hacer todas las reformas necesarias en temas laborales, tributarios arancelaros. El mundo no va a ser igual después de esta crisis y para nosotros la exportación es la única herramienta que tiene el país para recuperarse. Estamos exportando el 0.25 a nivel mundial , Es nada. Con eso no existimos, con todas las posibilidades que tenemos. Hay que liberar todas las trabas para dar una vuelta de página y triplicar las exportaciones ", agrega.

Para lograrlo, se refiere a las pesas que tiene el sector, como las leyes de la época de la primera revolución industrial que complican las relaciones laborales y a que "hay demasiadas cargas por encima del salario que recibe el trabajador en bolsillo".

Continúa con la propuesta de una reforma tributaria "fenomenal": hay un total de 163 impuestos a nivel de la administración central, provincial y municipal. "Es una locura. Tendría que haber no mas de 20 o 30 impuestos que sean pagables"

También, y como gran parte de los estudiosos de la economía a nivel nacional, habla de "achicar" el estado porque "en los últimos 80 años hemos vivido con déficit fiscal. No alcanzan los recursos y no se pueden aumentar los impuestos. Los costos de nuestros legisladores son 10 veces mas caros que en otros países". Agrega que "tampoco puede ser que los juicios duren 20 años".

2. Más empresas exportadoras: Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal

"Desde 2011 hay un amesetamiento muy importante en materia de comercio exterior " advierte Funes de Rioja. " Había en ese momento 1250 empresas que exportan y ahí quedó ".

"Se están abriendo mercados porque cerraron otros. India, por ejemplo, cierra mercados y esto abre alternativas para la Argentina", dice el presidente de la Coordinadora de las industrias de productos alimenticios (Copal).

Advierte que hay capacidad instalada para producir mucho mas para exportar . En Manufacturas de origen agropecuario (MOA), se exportó por US$ 30 mil millones de dólares en 2011 y en 2019 esta cifra cayó a US$ 24 mil millones de dólares. "Países como Chile, Perú, Colombia aumentaron por lo menos un 30% la cantidad de empresas que exportan en estos años, pero nosotros estamos igual o un poco peor "

Las oportunidades están en alimentos procesados, aceites, productos como aceitunas, en la pesca. Una vez superada la pandemia, recomienda "preservar los mercados que tenemos y aprovechar las nuevas oportunidades en el mercado que tienden a aparecer en este nuevo tablero que queda después de la crisis. Hay sectores con potencial, como el de las leguminosas y también semillas en la medida en que la ley de semillas vaya resolviendo temas. Otro campo de acción importante es el de "abastecimiento para cruceros, que tienen un consumo premium muy fuerte".

En cuanto al protagonismo del comercio exterior en la cultura del país, Funes de Rioja hace una distinción entre los grandes centros urbanos, que quizás no toman tanta conciencia de su importancia, y las economías regionales, que sí lo hacen. También recomienda abrir los ojos a nuevos mercados, como por ejemplo el norte de Africa y América latina, donde "estamos subexportando".

3. Potencial por todos lados : Pablo Dragún, Director del Centro de estudios de la UIA, dice que "va a haber una caída del producto mundial en el segundo trimestre en torno al 10%. El mundo está mas cerrado. Casi no operan aviones, hay pocos barcos, y el comercio se esta moviendo muy poco. Pero, en este contexto, se mantienen los precios de las materias primas", analiza.

"En algún momento todo vuelve a una normalidad, hay que ver si es la que conocemos u otra. Hay una nueva lógica que no sabemos cuál va a ser. Tenemos varios activos en los que trabajar, por ejemplo nunca fuimos un país con una gran inserción exportadora lamentablemente ", sostiene.

Estima que la recuperación será difícil porque la Argentina no tiene las facilidades para financiarse que tienen otros países del mundo. "Las empresas endeudadas en el mundo van a tomar deuda para recuperarse", explica..

"El comercio debería ser un vector que ayude a crecer. Necesitamos exportar mas Hay que ser inteligentes para ver las complementariedades con otros países y mantener una matriz económica diversificada", sigue.

Ve con buen potencial los sectores farmacéutico; metalúrgico, con nichos interesantes; maquinaria agrícola, textiles regionales que son de excelente calidad; el sector alimenticio (con alimentos elaborados) y químico.

Pero "existe una red detrás del producto de costos, del sistema impositivo...Los precios de la logística terminan obstaculizando todo. Tenemos una paradoja de efectos encontrados , con necesidades acuciantes del fisco que van directo a lo mas fácil de cobrar y a lo inmediato, pero esto es perjudicial para el país porque termina ahogando a los que producen o es menor la recaudación porque la sobrecarga en el precio final hace que el producto no sea competitivo y se venda menos". Como el resto de los especialistas, se refiere a que es vital ordenar variables del sistema tributario, financiero, de la logísitca. "La macro es siempre un condicionante, la falta de crédito, la inflación..." finaliza.

4. Más tecnología, más transparencia: Julio Delfino Presidente del Centro de Navegación, da detalles del panorama actual y se refiere a la situación de "papeloe" que todavía existe.

"Estamos alentando a que el flujo de barcos que existe no siga cayendo. En los barcos se mueve el 90% del comercio exterior. En las últimas 3 semanas mejoró la cadena de suministros y los protocolos de cuidado de la salud. Se cambiaron algunos procesos a forma electrónica. Las terminales y organismos oficiales están haciendo un esfuerzo para que sus trabajadores hagan sus tareas en forma remota, pero hay problemas porque no estaba implementada la entrega del 100% de la documentación de esta forma. Todavía hay trámites que requieren la entrega de documentación firmada ", explica Delfino.

Se refiere a " una ley que nos obliga a presentar documentación original firmada para autenticar qué sujeto tiene derecho a qué carga.El mundo ya ha hecho la migración a lo electrónico y nosotros tenemos que hacerlo. Cuando lo logremos, el flujo no tendrá este tipo de trabas ". También habla sobre otro beneficio: " cualquier trámite que se pueda procesar a través de la tecnología desde ya lo hace mas transparente y evita discrecionalidad ".

5. Resolver la "burocracia infernal" : Rubén García, presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) dice que "hay muchas pequeñas cositas que van solucionando la burocracia infernal que tiene el comercio exterior. Se están haciendo esfuerzos para eliminar parte de esa burocracia. Todo esto sirve para bajar el costo del producto importado, porque el que paga ese costo es el consumidor final. Más del 80% de lo que se importa este país va a la industria y a la producción ".

En el debe, hay muchos pedidos, entre ellos agilizar la importación del atún, que no se pesca en la Argentina y que es indispensable para los bolsones de comida que se distribuyen. En este momento se ven la grandeza y la pobreza de los espíritus. Los funcionarios están respondiendo en la Aduana, lo mismo que gente de la Secretaría de Industria, de Senasa... Los temas que planteo como cámara se van resolviendo. Se trata de que la producción no se detenga ".

Impuestos, créditos y subsidios

Dafne Anghelidis, Presidente de Wista propone un diálogo permanente entre las cámaras del sector y los funcionarios responsables para que el gobierno apoye a las empresas con decisiones económicas favorables, "ya que sin empresas no hay trabajadores", dice.

Por otra parte, recomienda "la baja de impuestos varios, créditos a tasa muy baja o "cero", subsidios para producir, financiamiento para toda la cadena, baja de retenciones. y "desarrollar incentivos para que se le agregue valor a toda la cadena de producción de materias primas".

Con respecto a la Aduana, la presidente de la Women's International Shipping & Trading Association propone que cumpla con su rol de organismo facilitador del comercio legal, utilizando las herramientas que hoy da la tecnología "para triangular información a través de la Inteligencia Artificial (AI), la cooperación entre Aduanas, la Internet de las Cosas (IoT), Big Data entre ellos para reducir la cantidad de canales rojos y sus consiguientes verificaciones físicas, incrementando también la cantidad de empresas calificadas como Operadores Confiables; y de una vez por todas hacer lo necesario para lograr una Aduana sin papeles".

Agilizar todos los procedimientos es fundamental, asegura, y enumera:

. Lograr que las Terminales Portuarias reduzcan sus costos y mejoren su operativa para que no haya tanta demora en la recepción de contenedores de exportación, en la entrega de contenedores de importación (de paso imitando a las Terminales fuera de AMBA dejando de considerar a los contenedores de 40' HC como equipos fuera de medida), aceptando la devolución de contenedores vacíos sin turno. . Convencer a los sindicatos que deben atender las necesidades de sus afiliados y alejarse del poder político. "Deben incrementar el número de afiliados actuando correctamente no por presión o intimación, logrando así una reducción de los costos involucrados en aportes sindicales", concluye Anghelidis.

Estar cerca de los clientes

Alberto Arizu, Presidente de Wines of Argentina, da su visión desde un sector pionero de la inserción exitosa de productos argentinos en el exterior. "Estamos abocados a sostener el número de operaciones y estar cerca de los clientes. Hay que seguir creando valor para darle trabajo a la gente y pensar cómo va a cambiar el mundo, de qué manera nos vamos a vincular ya que se trata de un negocio muy arraigado en las relaciones personales. Pero hay grandes drivers que vemos para los próximos tiempos", dice.

"Pasará un tiempo hasta que se reestablezcan los encuentros, las reuniones, las salidas. Vemos la posibilidad del delivery premium en las casas. El comercio online se va a sostener en el tiempo,y con él la confianza en el mercado elecrónico".

Otro cambio que vislumbra Arizu está en los viajes de negocios. "Era importante la cercanía con la gente y formaba parte trabajo. Sin embargo en estas cuarentenas hubo un crecimiento de los sistemas de videollamadas, que al final es mas fácil y se gasta menos dinero. Estamos llegando a los clientes de otra manera. Habrá una racionalización mayor de los gastos. Nos vamos a replantear cuales serán nuestras inversiones, además de disfrutar mas el hoy sin tanto pensar tanto en mañana".