LA NACION
en vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 29 de diciembre

Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cotizó a $1530 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1475 para la misma operación

¿A cuánto está el dólar hoy, lunes 29 de diciembre?
¿A cuánto está el dólar hoy, lunes 29 de diciembre?Freepik

Cotización del dólar de hoy

De cuánto fue la inflación de noviembre

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación del mes de noviembre fue del 2,5%. Tal como ocurrió en septiembre y octubre, este es el tercer mes consecutivo en el que el registro supera el 2%. Los de servicios como agua, gas, electricidad y vivienda; transporte, y alimentos y bebidas no alcohólicas fueron los que más influyeron en este porcentaje.

La inflación de noviembre 2025 fue 2,5%
La inflación de noviembre 2025 fue 2,5%

¿A cuánto cerró el dólar oficial el viernes pasado?

La divisa minorista cerró el viernes 26 de diciembre, que fue el último día hábil del mercado cambiario, a $1425 para la compra y a $1475 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a esos mismos valores.

Más leídas
  1. La historia del falso abogado que estafó por $54 millones y lloró ante el fiscal
    1

    Solo rindió 13 materias: la historia del falso abogado que estafó por $54 millones y lloró ante el fiscal

  2. Salió del taller con un auto valuado en 180 mil dólares, se quedó en la Panamericana y lo chocaron
    2

    Salió con un Mercedes valuado en US$ 180.000, perdió una rueda en la Panamericana y lo chocaron

  3. La ciudad se encamina a la primera ola de calor del verano: hasta cuándo durará
    3

    La ciudad se encamina a la primera ola de calor del verano: hasta cuándo durará

  4. Salió campeón con Boca y hoy está irreconocible: el cambio de look que impactó a todos
    4

    Salió campeón con Boca Juniors y hoy a los 46 años está irreconocible: el cambio de look que impactó a todos

Cargando banners ...