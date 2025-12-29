Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 29 de diciembre
Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cotizó a $1530 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1475 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1425,00Venta$1475,00
Dólar blue
Compra$1510,00Venta$1530,00
Dólar tarjeta
Venta$1917,5
Dólar CCL
Venta$1528,32
Dólar MEP
Venta$1489,84
Dólar mayorista
Venta$1450,00
Euro
Compra$1655,00Venta$1755,00
De cuánto fue la inflación de noviembre
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación del mes de noviembre fue del 2,5%. Tal como ocurrió en septiembre y octubre, este es el tercer mes consecutivo en el que el registro supera el 2%. Los de servicios como agua, gas, electricidad y vivienda; transporte, y alimentos y bebidas no alcohólicas fueron los que más influyeron en este porcentaje.
¿A cuánto cerró el dólar oficial el viernes pasado?
La divisa minorista cerró el viernes 26 de diciembre, que fue el último día hábil del mercado cambiario, a $1425 para la compra y a $1475 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a esos mismos valores.
