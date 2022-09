Juan Luis Bour y Carlos Musante: “La Argentina se caracteriza por restringir exportaciones e importaciones”

Como todos los años, la consultora Fiel convocó a conocer las últimas novedades sobre Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas. Este año, se realizó un primer encuentro, en formato virtual, en agosto, y el segundo será de manera presencial el 19 de octubre.

La logística forma parte de la red que permite que la economía se desarrolle, pero cuando hay obstáculos, no es posible que un país alcance todo su potencial de manera productiva. De ésta y otras cuestiones se habló en la entrevista a Juan Luis Bour, economista jefe de FIEL, y con Carlos Musante, director técnico de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (Cedol).

– ¿Cuál es la situación actual de la logística a nivel mundial y cómo repercute en el mercado local?

–JLB: La pandemia y la postpandmia tuvieron un impacto en el comercio marcado por un aumento de los costos logísticos. Primero hubo una reducción de la actividad y luego un aumento de la demanda. Además se sumaron nuevas restricciones en China para la actividad portuaria que agravaron la situación. La guerra contra Ucrania también estableció nuevas restricciones al comercio. La Argentina, por su locación, está al final de la cadena y alejada de las rutas marítimas, por lo tanto todo esto tiene impacto en el país.

–¿Qué cambió en el universo de las agencias marítimas?

–CM: En el mundo quedaron muy pocas agencias marítimas, unas 10 en total y cinco de ellas tienen el 85% del mercado . Hubo varias fusiones. Esto también ayuda a que los precios hayan subido hasta 5 veces.

–¿Es posible en este contexto pensar en una flota mercante nacional?

–JLB: No hay capacidad ni siquiera para administrar la Hidrovía. La Argentina padece de falta de competitividad a causa de sus canales portuarios, que no se ajustan a lo que hoy se necesita. Suena difícil pensar en una aventura como una flota propia. Por otro lado, la Argentina está afuera el mercado global para tomar capital. No hay volumen para competir con un esquema mundial, por eso hay que aumentar el nivel de comercio del país. Con esto hay posibilidad de que los fletes tengan más carga y sean más competitivos en el comercio internacional.

- CM: Sobre todo más carga de containers. El Puerto Buenos Aires trabaja a la mitad de su capacidad. Está diseñado para el doble de lo que entrega y recibe.

–¿Hay capacidad para aumentar el comercio, con las dificultades por las que atraviesa el país?

–JLB: Por supuesto que hay capacidad para aumentar el comercio, pero la Argentina se caracteriza por restringir las exportaciones y restringir las importaciones. Hay un mundo de restricciones que contrastan con lo que hacen otros países de la región.

- CM: Tenemos un problema serio porque los buques Post Panamax, cuyas dimensiones son las más grandes utilizadas en el comercio naviero, y pueden llevar 14.000 teus (containers), no pueden llegar por falta de calado. La gran carga llega a Brasil y de ahí viene en buques chicos o por camión.

- JLB: El aumento de exportaciones de commodities se dio por los precios internacionales. Casi no hay crecimiento en cantidades en los últimos años. Pero el potencial del país es muy grande, podría crecer por lo menos un 50%. La Argentina es el país del futuro, no del presente. Hay capacidad agrícola, de energía, pero se produce en condiciones adversas.

–¿En qué estado se encuentra la capacidad de almacenamiento? ¿Es un buen negocio tener un depósito?

–CM: La capacidad de almacenamiento está saturada. Se trata de importar, aunque no haya ventas. Con este tipo de cambio, se incentiva la importación, pero no hay dólares para que se puedan realizar las transacciones.

–Hay problemas con los insumos también

–CM: Se complicó mucho con el gasoil aunque ahora la situación está más normalizada. También hay un problema grave con la falta de neumáticos.

- JLB: En este momento nos estamos manejando como si fuera una economía de guerra

–¿Qué opinan sobre la situación actual de la Hidrovía?

–JLB: La idea de que sea administrada por el Gobierno no lleva a buen puerto. El buen funcionamiento de la Hidrovía es por el bien de los países vecinos también.

- CM: Hay que entender que el negocio es transportar la mayor cantidad de volumen en un buque. Esto en la Argentina no sucede a causa de la escasa profundidad de los canales.