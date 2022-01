Marisa Bircher: “Ha sido un año con un Mercosur debilitado”

La secretaria de Comercio Exterior de la Nación durante la segunda mitad de la gestión de Macri y actual directora de Comercio e Integración de la Fundación Argentina Global, Marisa Bircher, subraya el escaso dinamismo que advierte en la política comercial externa de la Argentina durante 2021. Considera que el país no sólo está en condiciones de incrementar las exportaciones, en particular a través del Mercosur por ser miembro del bloque, sino que también debe hacerlo por tratarse las ventas externas de un fuerte motor de desarrollo. De hecho, además de implicar el ingreso de divisas, las exportaciones traccionan la innovación en el sector agroindustrial en un mundo con una demanda de alimentos ostensiblemente creciente.

- ¿Cuál es el balance que hace de las exportaciones del país en 2021?

- En diciembre del año pasado, tanto la Cepal como el BID publicaron sus informes sobre el balance 2021 en materia de exportaciones para la región. Según la Cepal, la recuperación de las exportaciones, puntualmente en la Argentina, durante el primer semestre del año estuvo por debajo del promedio de la región, pero las estimaciones proyectadas para todo el 2021 ubican al país con un crecimiento entre los más altos de la región. También el BID cuenta a la Argentina entre los países con mayor tasa de crecimiento de exportaciones de la región luego de una caída relevante en 2020.

- Parecen resultados auspiciosos...

- En realidad, ambos documentos destacan que la mayor parte de esta expansión se explica por la mejora en los precios de los productos primarios y, luego, por el aumento de los volúmenes importados por los principales socios comerciales.En este sentido, es importante considerar los aspectos de fragilidad que señala el BID en su publicación “Estimaciones de las tendencias comerciales de Latam” de cara al futuro de las exportaciones de la región, dados, entre otros, por la incertidumbre respecto a la evolución de los precios de los productos primarios y su eventual contracción y las moderadas perspectivas de crecimiento de los principales socios comerciales de la región.

- ¿Qué escenario ve hacia adelante?

- Creo que el escenario para los próximos años es cuanto menos incierto por lo que sería deseable para Argentina continuar creciendo en los niveles de exportación de 2021 y, sobre todo, no tener que depender de los vaivenes de precios de los commodities. Sin embargo, distintos acontecimientos de 2021 encienden alarmas y plantean al menos interrogantes respecto a qué sucederá.

-¿A qué hechos se refiere?

- En primer lugar, a los conflictos y las tensiones que ocurrieron en el Mercosur, que giraron en torno a la propuesta de Brasil de rebajar el Arancel Externo Común (AEC) y a la solicitud de Uruguay de contar con mayor flexibilidad para negociar acuerdos de libre comercio por fuera del bloque. El gobierno de Lacalle Pou, con el que los cruces fueron más fuertes, reclama por su lado una “modernización” del Mercosur, contar con un esquema de integración más abierto y con mayor dinamismo para negociar con el mundo. Ha sido un año con un Mercosur cada vez más debilitado, con sus socios tomando decisiones de forma individual. De hecho, Brasil ya se encuentra implementando una reducción unilateral del 10% en los aranceles de importación de la mayor parte de los bienes y servicios que ingresan desde fuera del Mercosur y Uruguay ha anunciado el inicio de conversaciones con China, con el objetivo de avanzar en un acuerdo de libre comercio.

- ¿Las negociaciones comerciales con otros países se encuentran en condiciones más favorables?

- En las negociaciones que aún se mantienen activas, es también innegable el escaso avance reportado. En efecto, en 2021 no se ha podido concretar la firma de los acuerdos con la Unión Europea y EFTA, cuyas negociaciones fueron cerradas en 2019, y tampoco se conocieron novedades relevantes en torno a las negociaciones en curso con Canadá, Singapur y Corea. No obstante, el 2021 deja un gesto alentador que es el anuncio del lanzamiento de negociaciones con Indonesia, que habrá que ver si prosperan luego de las rondas de socios. Es importante que la Argentina no repita la experiencia de Corea, bajándose de la negociación de rebajas arancelarias, la más determinante para que los exportadores argentinos puedan ser más competitivos en los mercados asiáticos, sin desatender las sensibilidades que podrían suscitarse en el bloque en el caso de que este acuerdo concluya con Brasil, Uruguay y Paraguay.

- ¿Qué opina sobre el cepo a la carne?

- El cepo a las exportaciones de carne bovina aplicado durante 2021 provocó una caída de las ventas respecto a 2020, lo que generó conflictos importantes con socios comerciales históricos, como Israel, sin acarrear ningún beneficio para los consumidores argentinos, que debieron hacer frente a los aumentos de precios previsibles.

- ¿Qué salida propondría?

Está claro que el camino es exportar más y que Argentina tiene el potencial para hacerlo. Sin embargo, esto va de la mano de una mayor simplificación, un acceso al crédito y una menor carga impositiva, entre otros cambios necesarios. Además, la concreción de acuerdos estratégicos da más previsibilidad a las empresas locales y mayor institucionalidad a la política comercial argentina, algo que desde hace años reclaman los productores agrícolas e industriales y que sigue siendo una deuda pendiente.